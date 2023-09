Gemeinde Ludwigsau will verhindern, dass Ortsteile „in die Röhre schauen“

Umkämpfter Glasfasermarkt in Hersfeld-Rotenburg: Mehrere Anbieter werben um Kunden

Von: Daniel Göbel, Christopher Ziermann

Hat bei der Stadt einen hohen Stellenwert: Das Rotenburger Industriegebiet (Foto) spielt allerdings zumindest bei den Plänen von Glasfaser Plus bisher keine Rolle. © Clemens Herwig

Der Glasfasermarkt ist hart umkämpft. Auch im Kreis Hersfeld-Rotenburg werben mehrere Anbieter um Kunden. Doch wie ist der aktuelle Stand in Sachen Ausbau?

Hersfeld-Rotenburg – Was im Landkreis bereits anderenorts geschehen ist, passiert jetzt auch in Rotenburg und Lispenhausen: Zwei Kommunikationsunternehmen kämpfen um Kunden und versprechen beide, die Anschlüsse bis zu den Haustüren zu verlegen. Viele Gehwege könnten also gleich zweimal aufgerissen werden.

Glasfaser Plus – ein Joint Venture von Telekom und IFM Global Infrastructure Fund – hatte bereits im November 2022 angekündigt, die Kernstadt ausbauen zu wollen. Allerdings sollte das nur für 4300 Häuser gelten. Nun legt das Unternehmen nach, erweitert den Vermarktungsraum und will nun auch Lispenhausen ausbauen – kurz nachdem ein weiterer Anbieter dort den Vertrieb gestartet hatte.

Auch TNG baut in der Kernstadt Rotenburg und Lispenhausen aus

Denn vor Kurzem stieg auch TNG ein, ebenfalls in der Kernstadt und auch in Lispenhausen. Wie Glasfaser Plus lieferte der Anbieter Informationen erst auf Nachfrage unserer Zeitung. Nun werden für den 20. September und den 1. November jeweils ab 18.30 Uhr umfangreiche Informationsveranstaltungen im Bürgersaal am Bahnhof angekündigt. Zudem gebe es ab dem 5. September jeden Dienstag von 15.30 bis 18 Uhr einen Infostand auf dem Marktplatz. Auch die Kundenwerbung direkt an den Haustüren läuft derzeit. Die Vermarktungsphase soll bis 30. November dauern, die Tiefbauarbeiten je nach Wetterlage noch in diesem Jahr beginnen. Wer bis Baustart einen Auftrag bei TNG einreicht, bekommt den Glasfaser-Anschluss zur Haustür kostenlos. Und: Auch für Braach werde derzeit geprüft, ob ein Ausbau möglich sei.

Das sagt die Verwaltung in Rotenburg „Unser großes Interesse ist, dass wirklich alle Haushalte und Unternehmen in Rotenburg mit Glasfaseranschlüssen versorgt werden“, sagt Thorsten de Weerd, der in der Stadtverwaltung für Digitalisierung zuständig ist. Einen doppelten Ausbau könnte die Stadt nicht verhindern. Sie muss gemäß Telekommunikationsgesetz den Unternehmen genehmigen, ihre Leitungen zu verlegen. Ein hohes Interesse gebe es, dass auch das Industriegebiet angeschlossen wird, und zwar möglichst schnell – ein wichtiger Standortfaktor für die Unternehmen. Außerdem forciert die Stadt Gespräche zum zweitgrößten Ortsteil Braach, für den es bislang keine verbindlichen Ausbauzusagen gibt. Wenn der privatwirtschaftliche Ausbau erfolgt sei, sollen schnellstmöglich mit Fördergeld auch Gebiete wie der Dickenrück, Hof Guttels und Gut Ellingerode sowie alle Aussiedlerhöfe angeschlossen werden, so de Weerd.

TNG verspricht, durch klassischen Tiefbau die Leerrohre tief in die Erde zu bringen. Das sei zwar aufwendiger und teurer im Ausbau, habe aber den Vorteil, dass die Glasfasern bei künftigen Arbeiten an Gehwegen und Straßen nicht stören. Die vielerorts beliebte Methode des „Trenchings“ mit nur wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche liegenden Leitungen mache ein unbeabsichtigtes Durchtrennen und Ausfall des Netzes weitaus wahrscheinlicher. Bei TNG muss man einen Vertrag mit einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren abschließen. Danach ist ein Anbieterwechsel möglich.

Glasfaser Plus will 6920 Haushalte versorgen

Statt der bislang angekündigten 4320 Haushalte will Glasfaser Plus nun 6920 anschließen – wie bei TNG unabhängig von der Zahl der Vorverträge und mit einem kostenlosen Hausanschluss bei Abschluss eines Glasfaser-Tarifs. Weiterhin nicht berücksichtigt sind in der Kernstadt das Industriegebiet, der Weihersgrund und die Häuserreihe am Ortsausgang Richtung Lispenhausen.

Als Grund für die Erweiterung des Ausbaugebietes heißt es auf Nachfrage, man habe sich zum Ziel gesetzt, „vor allem die unterversorgten, ländlichen Regionen“ zu versorgen. „Eine kritische, erneute Analyse aller Parameter des Ausbaugebiets in Rotenburg hat zu dem erfreulichen Ergebnis geführt, dass wir unser eigenwirtschaftliches Ausbaugebiet noch einmal signifikant erweitern konnten.“ Der Ausbaustart ist für 2024 geplant.

Nach Rückfragen unserer Zeitung bestand beim Unternehmen zunächst Verunsicherung, ob ein Teil der Fragen nicht von der Telekom beantwortet werden müsse – der Telekommunikationsriese ist mit 50 Prozent an Glasfaser Plus beteiligt. Dennoch betont das Ausbauunternehmen, das es sein Netz allen Kommunikationsanbietern zur Verfügung stelle. Bürger hätten also die freie Wahl, wo sie einen Vertrag abschließen. Der Anbieter nehme dann Kontakt zu Glasfaser Plus auf. Bereits angekündigt, das Netz nutzen zu wollen, habe bisher aber nur die Telekom. Sie wirbt für die Glasfaser-Plus-Anschlüsse in Rotenburg daher auch um die Kunden und ist im Telekom-Shop in der Breitenstraße der Ansprechpartner. Verhandlungen mit anderen Anbietern zur Nutzung liefen aber. „Es ist daher durchaus möglich, dass Bürger künftig auch Produkte anderer Anbieter über unser Netz buchen können.“

Telekom weist Vorwürfe bei Doppelausbau zurück Das Tempo, mit dem der weitere Glasfaserausbau vorangehen wird, hängt nach Einschätzung des Bundesverbandes Breitbandkommunikation (Breko)von den Rahmenbedingungen ab. Im Breko-Verband sind Konkurrenten der Deutschen Telekom organisiert. Man könne bis 2025 eine Glasfaserabdeckung zwischen 46 und 60 Prozent erreichen. Bund, Länder und Kommunen sollten Bürokratie abbauen, indem sie die flächendeckende Digitalisierung der Genehmigungsverfahren vorantreiben. Hürden auf dem Weg, den optimalen Wert zu erreichen, seien auch der akute Fachkräftemangel, gestiegene Ausbaukosten und Kaufzurückhaltung aufgrund der weiter hohen Inflation. „Die größte Bedrohung für einen schnellen flächendeckenden Glasfaserausbau stellt aktuell jedoch der angekündigte oder tatsächliche Glasfaser-Doppelausbau durch die Telekom dar.“ Nach einer Studie des Breko waren davon bis Juli 2023 alle Flächenländer betroffen.

Die Telekom weist die Vorwürfe in Sachen Doppelausbau stets zurück. Zum einen gebe es etliche Regionen, in denen Wettbewerber der Telekom ein zweites Glasfaserkabel verlegt hätten, obwohl der jeweilige Straßenzug schon von der Telekom versorgt gewesen sei. Außerdem müsse der Markt den Wettbewerb ertragen, wenn mehrere Anbieter gleichzeitig mit eigenen Glasfaserleitungen um Kundschaft buhlen. Kritiker monieren hingegen, dass die Telekom Rosinenpickerei betreibe, da sie nur dort ausbaue, wo es sich wirtschaftlich rentiert, also nur in dicht besiedelten Gebieten.

Glasfaser Plus und TNG drängen in Lücken, die eigentlich die Firma Goetel schließen wollte – die Göttinger waren in Rotenburg am frühesten dran. Aus der Kernstadt zog sich das Unternehmen nach Auftreten der Glasfaser Plus zurück, in Lispenhausen verfehlte es die anvisierte 40-Prozent-Quote. Dafür hat Goetel für Atzelrode, Dankerode und Schwarzenhasel bereits Bauunternehmen beauftragt. Der Ausbau soll noch dieses Jahr beginnen. Für Erkshausen und Mündershausen laufen Verhandlungen mit Bauunternehmen. Zudem seien in Braach Vertriebsaktivitäten geplant. In Seifertshausen ist die Quote bislang nicht erreicht.

Gemeinde Ludwigsau will verhindern, dass Ortsteile „in die Röhre schauen“

Ein weiteres Beispiel ist die Gemeinde Ludwigsau: Hier hatte die Firma Goetel im vergangenen Herbst entsprechende Ausbaupläne bekannt gegeben, wie Bürgermeister Wilfried Hagemann berichtet. Die Nachfrage sei besonders in den Ortsteilen zunächst hoch gewesen, habe dann aber abgenommen, sodass eine 40-prozentige Vermarktungsquote nicht erreicht werden konnte. Seither ist deshalb Stillstand eingekehrt, auch wenn die Gemeindeverwaltung sich immer wieder um Auskünfte bemüht hätte.



Dann sei plötzlich auch die TNG auf den Plan getreten. Bürgermeister Hagemann vermutet, dass dies an der Lage von Ludwigsau liege, da TNG auch in Bad Hersfeld und Bebra ausbauen wolle und man somit die Gemeinde Ludwigsau gleich mit ausbauen könnte. Und das hätte TNG bisher recht zuverlässig umgesetzt. In Friedlos und Reilos seien die Arbeiten bereits abgeschlossen, nun ist Mecklar an der Reihe, ehe es dann mit einer Testphase weitergehen soll, bevor weiter ausgebaut wird. „Wir sind als Gemeinde natürlich immer mit den Anbietern im Gespräch, um zu erreichen, dass die übrigen Ortsteile nicht die Röhre schauen müssen“, so Hagemann. Das hatte die SPD-Fraktion während der vergangenen Gemeindevertretersitzung mit einem Dringlichkeitsantrag unterstrichen, der die Gemeinde auffordert, eine Art Masterplan zum Glasfaserausbau zu entwickeln.



In Hohenroda will die GlasfaserPlus den Ausbau vorantreiben, teilt das Unternehmen mit. Für rund 480 Haushalte werde in Mansbach schnelles Internet realisiert, los gehen soll es demnach Anfang kommenden Jahres.



Verwirrung um Glasfaserausbau in Bad Hersfeld

Verwirrung hatte es zuletzt auch in der Kreisstadt gegeben. Hier baut eigentlich die TNG aus, bis zuletzt auch die Telekom mit GlasfaserPlus verkündete, innerhalb der Kernstadt den Glasfaserausbau umsetzen zu wollen. Die genauen Pläne waren der Stadtverwaltung bis dahin jedoch nicht bekannt, da es noch keine Gespräche wie mit der TNG dazu gegeben habe, wie Stadtsprecher Meik Ebert erklärte. Dies sei mittlerweile aber erfolgt. Man sei mit der Telekom darüber einig, dass nicht während der Festspielzeit und nicht während Lolls ausgebaut werde, so Ebert. Demnach ist der Plan, für 3881 Haushalte im Innenstadtbereich auszubauen.



Indes gab die TNG bekannt, die Hersfelder Schützengilde unterstützen zu wollen. Die Tiefbauarbeiten seien dafür bereits abgeschlossen. Dabei verzichtet TNG auf die Kosten für die anfallenden Mehrmeter und spendet diesen Betrag der Schützengilde. (Christopher Ziermann, Daniel Göbel)