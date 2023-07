Umwelt-Staatssekretär Conz zum Wolf: Lernkurve muss auf allen Seiten nach oben gehen

Von: Christopher Ziermann

Teilen

Oliver Conz ist federführender Staatssekretär beim Thema Wolf im Hessischen Umweltministerium. © Oliver Rüther

Wie das Leben mit dem Wolf nach der Rückkehr des Raubtiers aussehen kann, wird heiß diskutiert. Hessens zuständiger Staatssekretär im Umweltministerium Oliver Conz im Interview.

Herr Conz, wie viele Wölfe in Hessen sind tragbar?

Die Antwort auf diese Frage ist sehr individuell. Für eine Spaziergängerin, die sich vor Hunden fürchtet, ist schon ein Wolf einer zu viel. Für einen Biologen gibt es keine Obergrenze, weil sich die Population durch das Nahrungsangebot von allein einpendeln wird – ich selbst bin aber kein Biologe und würde daher keine Zahl nennen. In anderen Bundesländern sieht man, dass eine Sättigung eintritt, wenn alle Territorien besetzt sind.

Man geht in Deutschland von einer Territorien-Größe von 200 bis 250 Quadratkilometern aus. Sind in unserem Kreis bei 1000 Quadratmetern demnach langfristig vier Rudel zu erwarten?

Die Territorien variieren je nach Nahrungsangebot. Es könnten fünf werden, es könnte aber auch bei zwei bleiben.

Wie wirkt sich die Rückkehr der Wölfe bislang auf das Ökosystem aus und was erwarten Sie für die Zukunft?

Es ist noch viel zu früh, um diese Frage zu beantworten. Veränderungen im Wald entwickeln sich über viele Jahrzehnte. Das Wild wird sich vermutlich anders verhalten – bislang hat es sich am Menschen orientiert. Der Wald wird sich also vermutlich künftig an anderen Stellen verjüngen. Ein Blick in andere Bundesländer ist nur bedingt aussagekräftig. In Sachsen ist die Landschaft zum Beispiel durch ausgedehnte Kiefernwälder auf sandigen Böden geprägt, während es in Hessen mehr Buchenwälder auf nährstoffreichen Böden gibt.

Sachsen hat über 20 Jahre Erfahrung mit Wölfen. Wie sind die Auswirkungen auf Wild und Wald dort bisher?

Es gab keine offensichtlichen Auswirkungen in die eine oder andere Richtung. Bei nicht heimischen Arten wie dem Mufflon kann es dazu kommen, dass sie aus unseren Wäldern verschwinden. Dem Brauns Schildfarn, einer Pflanze, die in Hessen nur am Meißner vorkommt, könnte gerade das zugutekommen.

Gibt es durch DNA-Untersuchungen in Hessen schon Hinweise auf Hybridisierung – also eine Verpaarung mit Hunden?

Nein. Seit 2003 gab es in ganz Deutschland vier Fälle, zuletzt vor anderthalb Jahren in Thüringen. Diese Tiere sind erschossen worden, soweit man ihrer habhaft werden konnte.

Die Zahl der Wölfe in Deutschland steigt kontinuierlich. Ist der hohe Schutzstatus noch gerechtfertigt?

Da bin ich zurückhaltend – der Schutzstatus wird nicht politisch festgelegt. Eine Bund-Länder-Gruppe ist derzeit damit beschäftigt, den Erhaltungszustand neu zu bewerten. Dem möchte ich nicht vorgreifen.

Werden Wölfe in ganz Deutschland wieder heimisch werden?

Der Wolf wird wahrscheinlich alle seine ehemaligen Lebensräume wieder besiedeln. In Hessen ist er noch eher selten, im Norden und Osten Deutschlands ist er schon weit verbreitet. Wenn alle Territorien besetzt sind, wird die Zahl voraussichtlich nicht mehr weiter zunehmen.

Kann es dann nicht auch passieren, dass die Territorien kleiner werden und die Zahl der Wölfe weiter wächst?

Eine gewisse Verdichtung ist sicher möglich. Aber die Reviergröße wird immer dem Nahrungsangebot an Wildtieren entsprechen.

Nimmt das Risiko für Weidetiere dann zu?

Es kann passieren, dass einzelne Rudel dann vermehrt Weidetiere reißen. Dann müsste man eingreifen. Bestimmend für den Wolfsbestand bleibt die Zahl der Rehe; sinkt sie, bekommen die Wölfe weniger Nachwuchs und weniger Jungwölfe erreichen das Erwachsenenalter.

Müssen wir Menschen unser Freizeitverhalten verändern – beim Pilze sammeln, spazieren gehen oder beim Mountainbiken?

Ich verstehe, wenn Menschen Angst vor Wölfen haben. Aber wer bisher durch den Wald gegangen ist und vor Wildschweinen keine Angst hatte, muss auch vor Wölfen keine Angst haben. Die Verhaltensregeln sind bei beiden Tieren dieselben: nicht davonrennen, ruhig verhalten. Krankheiten infolge von Zeckenbissen oder Blitzschlag bleiben im Wald ein wesentlich höheres Risiko.

Stichwort Freizeit: Was würden Sie von Öko-Tourismus mit Infopunkten zu Wölfen und Führungen halten, wie es sie zum Beispiel in der Lausitz gibt?

Man sollte mit Wölfen normal umgehen. Sie sind weder ein Schreckgespenst noch sollten sie zu touristischen Ikonen werden. In der Lausitz ist die Landschaft weitläufig und gut einsehbar – Nord- und Osthessen sind von hügeligen Landschaften geprägt. Ich möchte keinen Sensationstourismus.

Immer häufiger wird gefordert, den Bestand der Wölfe über die Jagd zu kontrollieren. Wie stehen Sie dazu?

Irgendwann wird man auch über eine Bejagung reden. Da möchte ich aber auf den Fuchs verweisen. Der wird schon immer scharf bejagt, ist aber weder scheu geworden noch müssen Geflügelhalter deshalb ihre Tiere weniger aufwendig schützen.

Unter welchen Umständen kann sich das Umweltministerium nach Nutztierrissen einen Abschuss vorstellen?

Wir sind rechtlich angehalten, jeden Fall individuell zu betrachten. Wir schauen, wie viele Risse auf das Konto eines Wolfes gehen und gucken auch sehr genau, wie die Umstände waren. Wenn die Weidetiere auf dem Präsentierteller sind, also zum Beispiel an einer Stelle der Wiese nur ein Bach vor Eindringlingen schützt, spricht das nicht für eine Entnahme. Wenn ein Wolf hingegen dreimal den erhöhten Herdenschutz überwindet, spricht viel dafür.

Weidetierhalter haben Bedenken, dass sie erst auf höhere und schwerer zu händelnde Zäune umsteigen müssen, bevor ein Abschuss in Frage kommt.

In Hessen bleibt der Grundschutz bei 90 Zentimetern. Das ist eine hessische Position – andere Bundesländer fordern mehr. Das wollen wir in unserer Mittelgebirgslandschaft aber nicht verlangen. Wir versuchen, so viele Schafhalter wie möglich davon zu überzeugen, mit 80-prozentiger Förderung durch das Land präventiv die höheren Zäune zu verwenden – das Wichtigste ist aber, dass zumindest der Grundschutz sauber und möglichst flächendeckend umgesetzt wird. Auch bei einer mehrfachen Überwindung der 90 Zentimeter hohen Zäune kann man über eine Entnahme reden. Um Rechtssicherheit zu haben, muss man dann aber sehr genau hinschauen. Eine pauschale Schwelle können wir dafür nicht nennen.

Wie stehen Sie zu einer Beweislastumkehr nach Nutztierrissen?

In Hessen kommen in jedem Jahr etwa 15 000 Schafe und Ziegen ums Leben und müssen entsorgt werden. Nur wenige Dutzend dieser Todesfälle gehen auf Wölfe zurück. Deswegen ist es richtig, dass wir nur dann eine Entschädigung zahlen, wenn auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Wolf beteiligt war. Der DNA-Test ist dafür die beste Methode, wir entschädigen aber auch, wenn die Indizien stark auf einen Wolf hinweisen.

In der Regel dauert es einige Wochen, bevor ein DNA-Test Gewissheit gibt, welcher Wolf es war. Wäre es denkbar, nach augenscheinlich offenkundigen Wolfsrissen die Tiere auf der Weide liegenzulassen und in der nächsten Nacht Jäger zu postieren?

Diese Praxis ist in anderen Ländern schon angewandt worden. Wenn man so schnell rechtssicher und praktisch die Voraussetzungen schaffen kann, halte ich das für denkbar.

Wer wäre für einen Abschuss zuständig?

Laut Bundesnaturschutzgesetz zunächst die lokalen Jagdausübungsberechtigten. Davon gibt es je Wolfsterritorium in der Regel mehrere. Es gibt mit Baden-Württemberg eine Vereinbarung über ein gemeinsames Entnahmeteam von Jägern, die bereit sind, in solchen Fällen zu kommen. Wir bemühen uns dabei derzeit um eine rein hessische Alternative, damit wir auch im Fall steigender Wolfszahlen jederzeit sofort reagieren können.

Im vergangenen Jahr sind allein in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Niedersachsen deutlich mehr als 2500 Weidetiere Wölfen zum Opfer gefallen. Dem stehen zehn per Genehmigung erschossene Wölfe seit 2020 gegenüber. Ist Deutschland bei dem Thema grundsätzlich auf dem richtigen Weg?

Wir werden noch viele Erfahrungen sammeln und ich würde mir wünschen, dass dabei die Lernkurve auf allen Seiten nach oben geht. Leider zäunen immer noch nicht alle Weidetierhalter mit dem Grundschutz ein. Aber auch die staatlichen Stellen müssen besser werden. Die Zahl der Abschussgenehmigungen wird wohl steigen. Die Lösung wird jedoch keinesfalls darin bestehen, den Wolf wieder auszurotten, sondern muss darin bestehen, Weidetiere mit vertretbarem Aufwand gut zu schützen.

Wie wollen Sie die Schafhaltung unter den derzeitigen Voraussetzungen für junge Leute noch attraktiv gestalten?

Die Frage ist berechtigt. Das war sie aber auch schon vor dem Wolf. Die Erlöse in der Schafhaltung sind gering. Wir versuchen viel, haben die Weidetierprämie erhöht, wollen Fördersätze erhöhen – Schafhalter sind für den Naturschutz wichtig. Es ist im Interesse der Allgemeinheit, möglichst viel für sie zu tun.

Zur Person Oliver Conz (55) ist im Main-Taunus-Kreis aufgewachsen. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und Zivildienst bei der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie (HGON) absolvierte er in Frankfurt ein Jurastudium, was er 1999 abschloss. 16 Jahre lang arbeitete er beim Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft in Eschborn, bis er im Dezember 2019 Staatssekretär im Hessischen Umweltministerium wurde. Conz ist verheiratet und hat einen Sohn.

Lesen Sie auch: Hessisches Umweltministerium geht auf Schafhalter zu - Verband spricht von möglichem „Paradigmenwechsel“

(Christopher Ziermann)