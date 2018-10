Verabschiedung aus Rotenburger Feuerwehr: Matthias Gfrörer war 52 Jahre lang Helfer

Rotenburg. Mit 13 Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Feuerwehr, 52 Jahre als Helfer in der Not folgten. Jetzt wurde Matthias Gfrörer in Rotenburg verabschiedet.

Das Ende einer Dienstzeit: Matthias Gfrörer ist aus der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rotenburg ausgeschieden. Den Schlusspunkt für das Engagement des Aktiven in der Wehr setzt der Gesetzgeber. Der hat den 65. Geburtstag als Altersobergrenze festgelegt. Und diesen Ehrentag feierte Matthias Gfrörer.

Das reguläre Alter für das Ende der Dienstzeit in der Feuerwehr ist 60 Jahre. Der Industriekaufmann hatte diesen Schlusspunkt auf Antrag und nach ärztlicher Untersuchung um fünf Jahre verlängert. Die Entlassungsurkunde aus dem aktiven Feuerwehrdienst erhielt der Hauptfeuerwehrmann bereits beim Übungsabend im Stützpunkt Rotenburg.

Stadtbrandinspektor Jörg Fleischhut überreichte das Dokument der Stadt Rotenburg und begrüßte Matthias Gfrörer zugleich als neues Mitglied in der Alters- und Ehrenabteilung. Verabschiedet wurde der langjährige Aktive zudem von Wehrführer Dirk Riemenschneider und Zugführer Bernhard Pfister mit einem Feuerwehrhelm als Erinnerungsgeschenk, auf dem sich die Feuerwehrleuten der Kernstadt mit ihrer Unterschrift verewigt haben.

Die gesamte Mannschaft stand mit Fackeln Spalier

Die gesamte Mannschaft des Stützpunktes hatte beim Eintreffen des überraschten Matthias Gfrörer, der von der Abschiedsfeier nichts wusste, mit Fackeln vor dem Gebäude Spalier gestanden. Die erste Reaktion des Feuerwehrkameraden: „So schnell werdet ihr mich nicht los!“

Das neue Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung will auch weiterhin montags an den Übungsabenden im Feuerwehrstützpunkt teilnehmen. Damit er auch künftig im Ehrenamt bei der Feuerwehr nicht arbeitslos wird, hat Matthias Gfrörer zusammen mit vier Kameraden ein neues Betätigungsfeld gegründet. Das ist eine Verpflegungsgruppe, die bei größeren Einsätzen die Feuerwehrleute mit Essen und Getränke versorgen will.

Im Alter von 13 Jahren interessierte sich Matthias Gfrörer für die Feuerwehr. Dafür begeistert wurden er und seine Mitschüler vom Hausmeister der Albert-Schweitzer-Schule, Werner Ritter. Das war der ehemalige Stadtbrandinspektor. Der hatte im Sommer 1966 die Idee zur Bildung einer Jugendfeuerwehr. Matthias Gfrörer gehörte zu den Gründern und nahm noch im gleichen Jahr als neues Mitglied am Strandfest-Fackelzug der Feuerwehr teil.

Der Jugendfeuerwehrmann wechselte am 1. Januar 1969 in die Einsatzabteilung als Feuerwehrmannanwärter. Die offizielle Aufnahme als Feuerwehrmann war am 17. Oktober 1970. An dem Tag wurde er 17 Jahre alt.

"Wer rastet, der rostet" - Feuerwehrmann bedeutet neugierig bleiben

Der junge Feuerwehrmann nahm an Grund- und Atemschutzlehrgänge sowie an der Funkunterweisung teil. Eine besondere Herausforderung war die eiserne Leistungsspange. Bei den Anforderungen waren schwierige Bedingungen zu erfüllen. Matthias Gfrörer stieg zum Ober- und zum Hauptfeuerwehrmann auf.

„Wer rastet, der rostet“ ist auch heute noch seine Devise. Gerade im Feuerwehrdienst müsse man neugierig bleiben und sich immer wieder mit dem Neuen vertraut machen. Gute Erfahrungen hat der Industriekaufmann mit seinen Chefs bei der Rotenburger Firma Brühl gemacht: „Sie haben den Feuerwehrdienst toleriert und mich für Einsätze immer freigestellt.“

Das großes Plus bei der Feuerwehr sei die gute Kameradschaft. Die möchte er nicht missen. Verzichten könne er dagegen auf Tote, Verletzte und verstümmelte Menschen bei Unfällen, Bränden und sonstigen Einsätzen. „Das muss man nicht haben“, sagt der 65-Jährige. Doch das gehöre nun einmal zum ehrenamtlichen Einsatz im Dienst für die Bürger.