Vermisster Mann aus Rotenburg in Bebra wieder aufgetaucht

Rotenburg. Glücklicher Ausgang einer nächtlichen Suchaktion: Der 73-jährige Bewohner eine Seniorenwohnanlage am Rotenburger Höberück ist am Freitagmorgen in Bebra entdeckt worden.

Der an Demenz erkrankte Mann hatte sich nur eine leichte Unterkühlung zugezogen.

Der Mann war laut Polizei am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr in der Wohnanlage zuletzt gesehen worden, gegen 0.20 Uhr wurde er als vermisst gemeldet. Die Polizei veranlasste eine Suchaktion, an der sich auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Rotenburg, Lispenhausen, Braach, Baumbach, Heinebach, Niederellenbach und Sterkelshausen beteiligten. Auch die Rettungshundestaffel des Roten Kreuzes und eine Hundeführerin aus dem Werra-Meißner-Kreis mit einem speziell ausgebildeten Hund halfen bei der Suche. Ingesamt waren über 90 Menschen im Einsatz, teilte der Pressesprecher der Polizei, Manfred Knoch, mit.

Die Suche war am Freitagmorgen um 6 Uhr unterbrochen worden und sollte bei Tageslicht fortgesetzt werden. Kurz vor 8 Uhr meldete ein Angestellter eines Einkaufsmarktes am Bebraer Kreisel einen hilfosen, älteren Mann vor dem Markt. Es handelte sich um den Gesuchten, er konnte zurück zur Wohnanlage gebracht werden. Die Polizei dankt allen ehrenamtlichen Helfern für ihre Unterstützung bei der Suche.

