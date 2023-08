Viel los beim Kirmesumzug in Hönebach

Von: Fabian Diekmann, Herbert Vöckel

Teilen

„Wie einst am Golf der Scheich, wird Hönebach durch Windräder jetzt reich!“ - Das Thema, das den Windmühlenkämpfern Don Qui-Schoppen und Sancho Pansa gar nicht gefiel, war nur ein Blickfang in der mit viel Fantasie gestalteten Kirmesparade in Hönebach, die sich wie ein bunter Lindwurm mit 20 Fußgruppen und Motivwagen durch die Straßen der Ortschaft an der Wasserscheide schlängelte.

1 / 33 683.jpg © Herbert Vöckel

2 / 33 703.jpg © Herbert Vöckel

3 / 33 700.jpg © Herbert Vöckel

4 / 33 724.jpg © Herbert Vöckel

5 / 33 731.jpg © Herbert Vöckel

6 / 33 741.jpg © Herbert Vöckel

7 / 33 743.jpg © Herbert Vöckel

8 / 33 749.jpg © Herbert Vöckel

9 / 33 928.jpg © Herbert Vöckel

10 / 33 750.jpg © Herbert Vöckel

11 / 33 759.jpg © Herbert Vöckel

12 / 33 762.jpg © Herbert Vöckel

13 / 33 773.jpg © Herbert Vöckel

14 / 33 778.jpg © Herbert Vöckel

15 / 33 788.jpg © Herbert Vöckel

16 / 33 794.jpg © Herbert Vöckel

17 / 33 799.jpg © Herbert Vöckel

18 / 33 803.jpg © Herbert Vöckel

19 / 33 813.jpg © Herbert Vöckel

20 / 33 822.jpg © Herbert Vöckel

21 / 33 829.jpg © Herbert Vöckel

22 / 33 831.jpg © Herbert Vöckel

23 / 33 834.jpg © Herbert Vöckel

24 / 33 837.jpg © Herbert Vöckel

25 / 33 845.jpg © Herbert Vöckel

26 / 33 849.jpg © Herbert Vöckel

27 / 33 853.jpg © Herbert Vöckel

28 / 33 860.jpg © Herbert Vöckel

29 / 33 869.jpg © Herbert Vöckel

30 / 33 884.jpg © Herbert Vöckel

31 / 33 903.jpg © Herbert Vöckel

32 / 33 906.jpg © Herbert Vöckel

33 / 33 914.jpg © Herbert Vöckel