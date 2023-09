Waldhessen bereitet sich auf Starkregenereignisse vor

Von: Carolin Eberth

80 Liter pro Quadratmeter kamen in Königswald Ende Mai in kürzester Zeit vom Himmel: Danach rollten Schlepper, Muldenkipper, Teleskop- und Radlader durch den Ort. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Anwohner mit Schaufeln und Besen waren ebenfalls rasch zur Stelle. © Carolin Eberth

Hersfeld-Rotenburg – Überschwemmungen durch Starkregen nach wochenlangen Dürreperioden – ein bekanntes Phänomen, das in diesem Sommer und in den vergangenen Jahren vermehrt in Waldhessen auftrat und die Feuerwehren auf Trab hielt. Einige Kommunen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg planen um, um sich an diese und andere Folgen des Klimawandels künftig anzupassen.

Doch für Heinebachs Ortsvorsteher Thilo Frankfurth sei im Schutz vor Starkregenereignissen noch Luft nach oben: „In den Haushalten der Kommunen ist generell viel zu wenig Geld, zum Beispiel für die Aushebung und Instandhaltung von Wassergräben.“ Dazu bemängelt er die Arbeit des Wasserwirtschaftsamtes. „Überall in der Fulda sind umgeknickte Bäume und es wird nichts dagegen gemacht, damit der Wegfluss für Starkregen wieder verbessert wird“, so Frankfurth.

Doch was tun die Gemeinden und Städte im Landkreis, um sich künftig auf Starkregen besser vorzubereiten und wo herrscht noch Verbesserungsbedarf? Ein paar Beispiele:

Cornberg

Wie viele andere Kommunen beschäftigt sich die Gemeinde Cornberg aktuell mit der Problematik. Cornberg, insbesondere der Ortsteil Königswald, war im Frühjahr von einem solchen Ereignis stark getroffen. Von den landwirtschaftlichen Flächen wurde jede Menge Schlamm auf die Straßen und in die Keller der Häuser gespült – die Folgen waren massiv. „Wir haben umgehend Beratung beim Landschaftspflegeverband in Kooperation mit dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg eingeholt. Wir haben hierzu alle Beteiligten an einen Tisch geholt. Die Gemeinde Cornberg hat bereits mit der Pflege der Flutgräben begonnen und wird an den wichtigsten Punkten den Grabenaushub im Herbst voraussichtlich abschließen. Zusätzlich werden Banketten abgezogen und an der einen oder anderen Stelle ist gegebenenfalls auch ein Graben neu anzulegen“, teilt Cornbergs Bürgermeisterin Katja Gonzalez Contreras mit. Cornberg habe sich zudem eine Fließpfadkarte vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie erstellen lassen, die besonders gefährdete Zonen darstellt. „Die Karte wird uns diesen Monat vorgestellt und dann wird über geeignete Präventionsmaßnahmen beraten.“

Heringen

Ein Umdenken und Handeln findet auch in Heringen statt: „Wir sind seit Jahren mit dem Ausheben von Gräben beschäftigt, die in der Vorzeit stark vernachlässigt worden sind. Die Zustände brachten und bringen immer wieder Kritik mit sich aus den Ortsbeiräten, von den Landwirten und der Bevölkerung. Wir versuchen nach und nach Struktur in diese leider vernachlässigte Situation zu bringen“, verspricht Heringens Bürgermeister Daniel Iliev. „Dies war dann auch einer der Gründe, warum die Stadtverordnetenversammlung Mittel bereitgestellt hat, um ein Hochwasserschutzkonzept erarbeiten zu lassen. Ein Auftrag an ein Fachbüro erging Mitte 2022, erste Zwischenergebnisse erhielten wir Anfang 2023, für den Spätherbst 2023 sollen uns dann die Ergebnisse samt Handlungsempfehlungen präsentiert werden. Parallel hierzu lassen wir Fließkarten beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie erstellen, welche uns im Laufe des Septembers ausgehändigt werden. Ebenfalls erarbeitet das Regierungspräsidium Kassel ein Hochwasserschutzkonzept im Bereich Leimbach/Widdershausen für die Werra“, sagt Iliev und fügt hinzu: „Nachdem wir im Bereich des Widdershäuser Kirchengartens in den vergangenen Jahren – bedingt durch Starkregenereignisse – von Überflutungen und Schlamm-Mengen betroffen waren, haben wir in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Kaliproduzenten einen effektiven Einlauf geschaffen, der seitdem gut funktioniert.“

Alheim

Auch in Alheim – wo Starkregen zuletzt Ende August einige Schäden verursachte – wurde das Problem bereits nach der Flutkatastrophe im Ahrtal erkannt und ein Starkregenrisikomanagement auf den Weg gebracht. „Leider sind unsere Flutgräben in Alheim nicht mehr im guten Zustand. Über die Jahre sind sie immer schmaler geworden. Anliegende Felder werden bis an die Grenzen bewirtschaftet oder sie sind zugesetzt. Hier erscheint mir die Anschaffung einer eigenen Grabenfräse sinnvoll, damit wir kontinuierlich die Gräben instandsetzen können“, schlägt Alheims Bürgermeister Andreas Brethauer vor.

Die Regelungen der übergeordneten Behörden seien jedoch zum Teil völlig sinnentfremdet, findet der Rathauschef: „Um ein Beispiel zu nennen: Bachläufe dürfen an einer Stelle frei gemacht werden. Zehn Meter weiter verbietet es dann der Naturschutz, weil dort irgendeine seltene Pflanze steht. Dass diese schützenswert ist: nachvollziehbar. Das Wasser kann dadurch am Ende aber nicht abfließen, denn es hilft mir nichts, wenn nur stellenweise der Bachlauf instandgesetzt werden darf.“ Und er nennt noch ein weiteres Beispiel: „Der Biber darf sich bei uns wieder frei ausbreiten und steht unter Schutz. Wegen einem Biber werden Unsummen investiert, um die Schäden, die der Dammbau des Bibers verursacht, überschaubar zu halten. Es ist aber auch dringend nötig, dass Land und Bund uns finanziell beim Schutz vor Starkregen unterstützen und hier Vorkehrungen treffen“, so Brethauer. Denn dies sei eine finanzielle Herausforderung und bei der derzeitigen Haushaltslage vieler Kommunen kaum zu stemmen.

Bad Hersfeld

Ein Frühalarmsystem zur Erfassung von Starkniederschlägen und Hochwasserereignissen mit digital auswertbaren Regenmessstationen wurde derweil im Geistal durch die Stadt Bad Hersfeld und die Gemeinde Neuenstein eingerichtet. „Über die Applikation, die auf Smartphones und am PC verfügbar ist, können die Pegelmessstationen aus einer Kartenansicht aufgerufen und Abflusskurven betrachtet werden“, teilt Bad Hersfelds Bürgermeisterin Anke Hofmann mit. Das Frühalarmsystem generiere dann aus den auflaufenden Daten Warnmeldungen und stelle Alarmstufen dar. Das System ist derzeit jedoch noch nicht für die Allgemeinheit angelegt und nur für Behörden, verfüge jedoch über eine Erweiterungsmöglichkeit des Moduls, so dass in Zukunft auch betroffene Bürger von dem Warnsystem profitieren könnten.

Rotenburg

Auf Grundlage der Starkregenkartierung für die Stadt Rotenburg hat auch die Fuldastadt erste Maßnahmen zur Eindämmung von Überflutungen und vor allem auch Hochwasserlagen getroffen. Dazu zählt nach Auskunft aus dem Rathaus an vorderster Stelle die Fuldaauenrenaturierung, die maßgeblich durch Heinrich Wacker betreut wurde.

Durch die Lage an der engsten Stelle des Fuldatals bilde jedoch nicht nur die Fulda, sondern eben auch die Hanglagen selbst Gefahrenherde. Wo es der Stadt möglich ist, hätten bereits entsprechende Arbeiten zur Umgestaltung der Gegebenheiten stattgefunden. Neben der Überprüfung zur Standfestigkeit von Bäumen durch einen Baumgutachter würden dazu auch die Wasserführung auf und neben den Straßen zählen. So wurde zum Beispiel bereits am Eselspfad ein Hochboard angebracht, das das Wasser, welches bei Starkregen vom Feld herunter geschossen und regelmäßig auf ein Privatgrundstück geflossen ist, durch die entstandene Kante im weiteren Verlauf der Straße umleitet.

Über 30 Einsätze allein in Alheim: Zwei Drittel des Niederschlags, der sonst im gesamten Monat August durchschnittlich fällt, kam im August an einem einzigen Abend herunter. Dutzende Feuerwehreinsätze im Landkreis waren die Folge. © Feuerwehr Alheim

Verschmutzt: Nach einem heftigen Unwetter bildete sich in der Nacht zum 17. August in Heringen eine Schlammlawine, die sich die Dickestraße bergab durch die Innenstadt schob. Feuerwehr und Bauhof-Mitarbeiter beseitigten den Schlamm. © TVNews-Hessen