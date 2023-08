Vorbereitungen für Rotenburger Red Castle Run laufen – Anmeldungen bis 20. August

Von: Christopher Ziermann

Mitten durch: Die Fulda ist neben der Kulisse der historischen Altstadt und dem Truppenübungsgelände der ehemaligen Alheimer-Kaserne ein Faktor, der den Hindernislauf besonders macht. Das Foto auf Höhe des Campingplatzes entstand im Vorjahr. © Märthe Werder

Am 27. August findet in Rotenburg wieder der Red Castle Run statt. Hinter dem Hindernislauf stehen auch in diesem Jahr viele ehrenamtliche Helfer.

Rotenburg – Der Red Castle Run geht am Sonntag, 27. August, in seine vierte Auflage. Dann gehen wieder an die 1000 Läuferinnen und Läufer auf den Parcours durch die Innenstadt, die Fulda und das Truppenübungsgelände der ehemaligen Alheimer-Kaserne.

Der Veranstalter, die Neuensteiner Sportagentur Speed, setzt bei dem Hindernislauf auf Bewährtes, hat aber auch neue Attraktionen organisiert.

„Erstmals wird unter anderem eine eisige Kälte und auch kribbelige Elektrizität im Hindernisbau eine Rolle spielen“, sagt Organisator Klaus Hartwig – Genaueres will er noch nicht verraten.

Bislang sind knapp 750 Anmeldungen eingegangen. Die Sportagentur erwartet und wünscht sich noch rund 200 weitere Anmeldungen. Im Vorjahr gingen 960 Teilnehmer an den Start. Noch bis 20. August kann man sich auf der Internetseite der Veranstaltung registrieren.

Teilnehmer können zwischen drei Strecken wählen

Dabei gibt es die bewährten drei Schwierigkeitsgrade: Die Kinder- und Familienrunde (ab zehn Jahre) ist vier Kilometer lang und verläuft ausschließlich durch die Innenstadt.

Die am meisten nachgefragte Acht-Kilometer-Distanz führt auch über das Truppenübungsgelände, durch den Wald und über Stock und Stein. Die 16-Kilometer-Runde, die sportlich anspruchsvoll ist, unterscheidet sich davon vor allem durch die größere Laufdistanz.

Die Streckenverläufe bleiben überwiegend unverändert. Das hängt laut Hartwig unter anderem mit Auflagen für den Veranstalter zusammen.

„Wir werden immer mal gefragt, ob man zum Beispiel auf dem Kasernengelände die Streckenführung variieren könnte. Das ist schwierig – wegen der Nutzung durch die Bundespolizei, Versorgungsleitungen, Naturschutzauflagen und Ähnlichem.“ Für Abwechslung sorge man, indem man mobile Hindernisse nach Möglichkeit an anderen Orten als bisher installiert.

Hindernisse in diesem Jahr an anderen Orten

Zum Beispiel steht die Dachkonstruktion mit den Netzen dieses Jahr nicht im Startbereich, sondern in veränderter Form einmal auf dem Truppenübungsgelände und einmal am Marktplatz. Dafür absolvieren die Teilnehmer nach dem Startschuss zuerst einen Parcours aus Gerüstbauelementen, der 2022 so ähnlich im Alten Schlosspark zu finden war.

An bewährter Stelle werden Stationen wie die große Wasserrutsche aufgebaut, für die der steile Abhang unabdingbar ist. Das Team um Hartwig möchte dieses Jahr außerdem einige Stationen, die bislang nur in der Kaserne stationiert waren, in die Innenstadt holen, „damit sie auch Besucher anschauen können, denen der Weg übers Truppenübungsgelände vielleicht etwas zu beschwerlich ist“.

Zuschauer können sich Informationen zu den Strecken und den über 30 Hindernissen im Start-Ziel-Bereich am Festplatz sowie an den Catering-Ständen am Schloss und am Marktplatz besorgen.

Los geht’s: Dieses Bild entstand 2022 im Startbereich am Festplatz. © Christopher Ziermann

Mehr Verpflegungsangebote an der Strecke

Zahlreiche Rückmeldungen aus Besucherkreisen sind von Speed zum Anlass genommen worden, das Verpflegungsangebot für die Zuschauer auszubauen.

„An stark frequentierten Orten ist es schön, wenn man sich etwas zum Mitnehmen auf die Hand besorgen kann. Dazu waren wir mit unseren heimischen Gastronomen im Gespräch, denen wir natürlich keinesfalls etwas wegnehmen wollen“, betont Hartwig.

Es habe sich aber schnell gezeigt, dass die meisten derzeit personalbedingt über ihre üblichen Mittagsangebote hinaus nicht mehr stemmen können. Deswegen verkauft nun ein Verein im Bereich des Landgrafenschlosses Getränke, Waffeln und Bockwürstchen. Am Marktplatz sorgt ein ansässiger Gastronom für Bierpilz und Grillbude.

Veranstaltung hat zum ersten Mal einen Moderator

Erstmals gibt es im Bereich des Fuldawehres Unterhaltung über den reinen Lauf hinaus. Dort wird mit Stefan Bechstein ein Red-Castle-Run-Moderator der ersten Stunde zu finden sein, der gemeinsam mit seinem Bruder für Unterhaltung und Musik sorgt, aber mit Durchsagen auch zum reibungslosen Ablauf beitragen soll.

Wenn zum Beispiel eine Radfahrergruppe den Fuldaradweg entlangfährt, sollen die Zuschauer ihr natürlich Platz machen, so Hartwig.

Einander helfen: Beim Überwinden der Stadtmauer kommt eine Räuberleiter gelegen. Das Bild stammt von 2021. © Paul Bröker

Für Lauf werden immer Helfer gesucht

Der Red Castle Run ist mit – in der letzten Anmeldephase – Preisen von 30, 75 und 85 Euro für die drei Strecken im Vergleich zu den großen Anbietern solcher Hindernisläufe eher günstig. Diese Preise kann die Agentur Speed nur halten, weil in dem Lauf enorm viel ehrenamtliches Engagement steckt.

Rund 200 Helfer visiert das Team um Hartwig an. Die Akquise läuft noch, man kann sich unter helden@red-castle-run.de melden. „Wir freuen uns über jeden, der helfen will. Wir gestalten die Einsatzzeiten so, dass man auf jeden Fall genug Möglichkeiten hat, viel von der Veranstaltung mitzubekommen“, sagt Hartwig. Unterstützer bekommen Verpflegung, ein T-Shirt und sind zur Helfer-Party eingeladen.

Speed hat seit der ersten Auflage – neben der großen Beteiligung heimischer Unternehmen – auch auf die Hilfe von Gruppen wie den Abi-Jahrgängen und Vereinen gesetzt. Aus diesen Kreisen heraus haben mittlerweile einige Einzelpersonen die Hauptverantwortung für Streckenposten übernommen.

Die große Beteiligung von Vereinen, auch als Teilnehmer mit Lauf-Teams, ist für Hartwig ebenfalls ein klarer Indikator dafür, dass die Großveranstaltung bei den Rotenburgern überwiegend gut ankommt.

Kosten durch Sponsoren vergleichsweise niedrig

Für die Erstauflage des Red Castle Runs haben 2019 zahlreiche heimische Unternehmen viele Arbeitsstunden und Geld investiert, um Hindernisse beizusteuern. Viele davon werden jedes Jahr wieder verwendet. Allerdings ist es laut Klaus Hartwig derzeit für kaum einen Unternehmer möglich, in ein neues Hindernis so viel zu investieren wie vor vier Jahren.

„Wir sind sehr froh über jeden Sponsor, der es sich erlauben kann, dabei zu bleiben. Die wirtschaftliche und personelle Situation ist bei vielen schwieriger geworden. Sie können uns dann zwar noch die Hindernisse zur Verfügung stellen, aber schweren Herzens zum Beispiel nicht mehr selbst für Transport oder Aufbau sorgen“, erklärt Hartwig.

Neu dabei sind aber zwei heimische Fitnessstudios, bei denen man sich auf den Lauf vorbereiten kann. Alle Informationen dazu gibt es auf der Internetseite red-castle-run.de (Christopher Ziermann)