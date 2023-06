Montagsinterview: „Wir hatten bisher Glück“

Waldbrandgefahr im Kreis Hersfeld-Rotenburg steigt

Von: Lena Langhoff

Teilen

Marco Kauffunger ist Kreisbrandinspektor des Landkreises Hersfeld-Rotenburg. © Lena Langhoff

Seit Wochen herrscht Trockenheit im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Dadurch ist die Waldbrandgefahr enorm angestiegen. Forstleute machen sich Sorgen.

Hersfeld-Rotenburg - Sorgen bereitet der ausbleibende Regen nicht nur Landwirten, die Einbußen bei ihrer Ernte befürchten, sondern auch Feuerwehrleuten und Zuständigen der Forstämter. Am gestrigen Sonntag erreichte der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes Stufe vier von fünf: hohe Gefahr.

„Der warme Nord-Ost-Wind trocknet alles aus“, sagt Volker Neumann, Bereichsleiter Dienstleistung und Hoheit des Forstamts Rotenburg. Trockenes Gras und Äste bilden die Grundlage für Brandmaterial. Ein Funke reiche aus, um das Feuer zu entfachen, so Neumann.



Die Zahl der Waldbrände im Kreis sei in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen, sagt Thomas Brückner, stellvertretender Forstamtsleiter des Bezirks Bad Hersfeld. Im vergangenen Jahr gab es mehrere kleinere Brände mit einer Maximalfläche von etwa einem Hektar (10 000 Quadratmeter). „Diese konnten zum Glück schnell genug gelöscht werden“, so Brückner.



In diesem Jahr gab es in den Forstamtsbezirken Rotenburg und Bad Hersfeld bislang keine Vorfälle. Doch die Gefahr nehme durch die trockene Wetterlage zu, der Wind entfache kleinere Brandherde und treibe das Feuer vor sich her, erklärt Neumann. Dabei seien sich die Forstämter des Kreises der bestehenden Gefahr bewusst und in Alarmbereitschaft, heißt es.



Marco Kauffunger, Kreisbrandinspektor des Landkreises berichtet ebenfalls von einer Häufung der Vegetationsbrände (siehe Hintergrund) in den vergangenen Jahren.



„Die Forstämter arbeiten eng zusammen mit dem Kreisfeuerwehrverband. Es finden Waldbrandübungen und ein regelmäßiger Austausch statt“, berichtet Thomas Brückner.



Um keinen Brand zu riskieren, raten die Experten: Müll und besonders Glasflaschen immer mitnehmen, Autos mit Katalysatoren und heißen Auspuffanlagen nur auf geschotterten und asphaltierten Flächen abstellen, keinesfalls auf Feldwegen oder in Waldeinfahrten. Die Zufahrt darf Einsatzkräften nicht verstellt werden. Das Rauchen im staatlichen Wald sei zu dieser Jahreszeit generell verboten, erklärt Neumann vom Forstamt Rotenburg.



Im Falle eines Waldbrandes gelte: Lieber einmal zu oft den Notruf wählen als zu wenig, damit die Brandschützer rechtzeitig eingreifen können.

Stichwort Vegetationsbrand Unter dem Oberbegriff Vegetationsbrand versteht man verschiedene Arten von Bränden in der Natur, erklärt Kreisbrandinspektor Kauffunger. Dazu zählen nicht nur Waldbrände, sondern ebenfalls, wenn Gras auf Waldflächen, Böschungen oder Grünstreifen Feuer gefangen hat. Aber auch Flurbrände auf Feldern fallen darunter. Durch Wind oder andere Umstände kann sich aus einem Flurbrand auch ein Waldbrand entwickeln, wenn das Feuer übergreift. (lla)

Montagsinterview: „Wir hatten bisher Glück“

Kreisbrandinspektor Marco Kauffunger spricht im Interview mit unserer Zeitung über die aktuelle Situation im Landkreis und die Vorbereitungsmaßnahmen zu Vegetationsbränden.

Momentan ist es trocken und warm in der Natur. In den Medien und von Feuerwehrleuten hört man in letzter Zeit von einigen Waldbränden in Nordhessen. Wie ist die Situation speziell im Landkreis Hersfeld-Rotenburg?

In diesem Jahr hatten wir noch keine Waldbrand-Alarmierung. Wir sind uns jedoch der Gefahr bewusst. Klar sind wir auch ein wenig angespannt, was Vegetationsbrände angeht, weil wir wissen, dass wir bisher Glück hatten. Denn es passiert schnell: eine weggeschnippte Zigarette, ein unsachgemäßer Umgang mit Lager- und Grillfeuer, das widerrechtlich im Wald entzündet wurde, und schon ist es passiert. Aber auch die heißen Auspuffanlagen von Autos, die auf einer Wiese abgestellt werden, können ein Feuer entfachen. Es gibt viele Ursachen für Wald- und Vegetationsbrände. Deswegen haben wir uns natürlich wie alle anderen rundherum vorbereitet.

Wie sieht diese Vorbereitung aus?

Wir haben das große Glück, dass Tobias Schindler, ein Kollege der Berufsfeuerwehr Kassel, auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Bad Hersfeld ist. Gemeinsam mit dem zweiten stellvertretenden Kreisbrandinspektor Patrick Kniest hat er Schulungsunterlagen zur Problematik der Waldbrandgefahr erstellt. In diesem Jahr haben wir bereits im März ein Seminar für Führungskräfte veranstaltet, die als Multiplikatoren fungieren. So kann das Wissen an alle Feuerwehrkameradinnen und -kameraden für den Einsatz bei Vegetationsbränden weitergegeben werden. Im Juni bieten wir erneut eine Schulung an. Dabei werden sowohl Theorie für die Rechtsgrundlagen und Brandbekämpfung vermittelt als auch praktische Übungen durchgeführt. Außerdem gibt es noch eine Rahmenempfehlung des Landes Hessen zu Vegetationsbränden. Jährlich findet auch ein Waldbrandforum in Nordhessen, organisiert vom Regierungspräsidium Kassel, statt. Auch auf Kreisebene stehen wir im regelmäßigen Kontakt mit dem Hessen Forst. Dabei ist der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, privaten Waldbesitzern und Hessen Forst sehr gut.

Hat sich die Ausrüstung in den letzten Jahrzehnten verändert?

Ja, aber vor allem hat sich auch der Umgang verändert. Ein Wassereinsatz kann sich mitunter sehr schwierig gestalten im Wald. Wir greifen deswegen auf kleinere, handlichere Schläuche zurück. Außerdem nutzen sowohl Feuerwehr als auch Hessen Forst Waldbrandbekämpfungssets und Löschrucksäcke. Hessen Forst ist ebenfalls vor Ort, agiert als Teil der Einsatzleitung und unterstützt beispielsweise mit Geräten beim Fällen oder Mulchen. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner für die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Wir rüsten auch im Landkreis auf. Es gibt zum Beispiel geländegängige Fahrzeuge mit „pump and roll“. Das bedeutet, dass sie während der Fahrt Wasser zum Löschen abgeben können. Zusätzlich können wir - soweit es notwendig ist - auch Polizeihubschrauber und Wasserwerfer zum Löschen anfordern. Die Feuerwehren arbeiten derzeit noch mit Einsatzkarten, auf denen befahrbare Wege eingezeichnet sind. Geplant ist, dass auch ihnen ein Navigationssystem zur Verfügung gestellt wird, das bereits Holz transportierende Lkw nutzen. Außerdem können wir auf eine Drohnenstaffel im Landkreis zurückgreifen, um Glutnester zu finden. Derzeit ist sie noch beim DRK-Kreisverband Rotenburg stationiert. Die Zukunft der Drohnenstaffel ist auch bei der Fusionierung des DRK gesichert und soll sogar noch ausgeweitet werden.

Wie läuft ein Einsatz im Ernstfall ab?

Der Notruf 112 geht bei der Leitstelle ein. Hier gilt: Lieber einmal zu viel als zu wenig anrufen. Bei einem Vegetationsbrand wird in zwei Kategorien eingeteilt: Ein Brand ohne Gefahr der Ausbreitung („F Wald 1“) oder ein Brand mit Gefahr der Ausbreitung des Feuers („F Wald 2“). Die Disponenten der Leitstelle versuchen dann, das Gebiet einzugrenzen und entsenden entsprechend Einsatzkräfte. Dabei orientiert sich die Zuständigkeit erst einmal an den kommunalen Grenzen. Wir kooperieren aber auch mit Nachbarkreisen, etwa bei Einsätzen an der Landkreisgrenze. Je nach Situation ziehen wir auch bestimmte Katastrophenschutz-Einheiten hinzu. Der Landrat kann auch den Katastrophenfall ausrufen. Dieser Fall hängt jedoch neben der Leistungsfähigkeit des Landkreises, den Witterungsbedingungen bzw. der Ausdehnung des Feuers insbesondere von der Größe des Schadensereignisses ab.

Wo sind Sie als Kreisbrandinspektor bei einem Vegetationsbrand?

Bei einem Vegetationsbrand mit Gefahr einer Ausdehnung, der Kategorie „F Wald 2“, bin ich am Einsatzort im Einsatzleitwagen 2 unterwegs, der mit Besprechungsräumen und Kommunikationstechnik ausgestattet ist. Das Fahrzeug ist dann mein Einsatzbereich. Bei einem Vegetationsbrand ohne Gefahr, dass das Feuer übergreift, muss ich nicht ausrücken.

Was kann man als Privatperson tun, um einen Wald- oder Vegetationsbrand zu vermeiden?

Im Wald gilt als Vorbeugung: Nicht rauchen, keine Zigarettenstummel in der Natur entsorgen, kein Feuer entfachen, nur an ausgewiesenen Grillplätzen grillen und Autos nur auf vorgesehenen Parkplätzen und nicht auf Waldwegen oder Flächen mit leicht entzündbarem Untergrund abstellen.

Wie verhält man sich, wenn man beispielsweise bei einem Waldspaziergang einen Brand entdeckt?

So schnell wie möglich die 112 wählen. Die Kolleginnen und Kollegen der Leitstelle kümmern sich um den Fall. Rund um die Uhr sind mindestens zwei Personen in der Leitstelle erreichbar und wechseln sich im Dreischichtsystem ab. Im Falle eines Brandes kann man sich - wenn möglich – als Einweiser zur Verfügung stellen, um den Einsatzkräften den Weg zu zeigen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass sich die Leitstellenbesetzung auf das Handy des Anrufers zuschalten kann, wenn er es erlaubt. So können die Koordinaten abgefragt und anhand von aufgenommenen Fotos eingeschätzt werden, wie groß der Brand ist.

Wird die Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden in Zukunft weiter zunehmen?

Ja. Betrachtet man Gutachten und die zunehmenden Förderungen des Landes Hessen zur Waldbrandbekämpfung, spricht dies eine deutliche Sprache. Trotzdem fühlen wir uns gut vorbereitet und sind uns bewusst, was kommen kann. (Lena Langhoff)