Weg ist frei für Kreis-DRK

Von: Christopher Ziermann

DRK-Kreisvorsitzender in Hersfeld © Privat

Die Übernahme des Rotenburger DRK-Kreisverbandes in den Kreisverband Hersfeld nimmt immer konkretere Züge an.

Hersfeld-Rotenburg - Die Übernahme des Rotenburger DRK-Kreisverbandes in den Kreisverband Hersfeld nimmt immer konkretere Züge an. Das erklärt der Hersfelder Vorsitzende Gunter Müller gegenüber unserer Zeitung. Die zehn Ortsvereine des Rotenburger Kreisverbandes können ab sofort dem Nachbarn im Südkreis beitreten. Dazu hat in Bad Hersfeld vergangene Woche eine außerordentliche Mitgliederversammlung stattgefunden, bei der mit mehreren Abstimmungen der Weg freigemacht wurde.



Eine Entscheidung: Der Kreisverband Hersfeld benennt sich um, in Hersfeld-Rotenburg. Formal ist eine Fusion nicht möglich, denn der insolvente Kreisverband Rotenburg wird liquidiert. Die dann „heimatlosen“ Ortsvereine gehen also unter das Hersfelder Dach. „Für die Umbenennung hat es eine große Mehrheit gegeben, ebenso wie bei den anderen Abstimmungen“, sagt Gunter Müller. Die Hersfelder Mitglieder mussten außerdem zustimmen, dass ihr Kreisverband sein Territorium erweitert und für den Zuständigkeitsbereich Rotenburg die Breitenausbildung (zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse) und den Hausnotruf übernimmt. „Das bedeutet auch, dass wir die Angestellten in diesem Bereich weiterbeschäftigen werden“, erklärt Müller. Das gilt hingegen nicht für einige Stellen in der Verwaltung und den Geschäftszweig Essen auf Rädern (20 Mitarbeiter), für den das Hersfelder DRK nicht geboten hat. Insgesamt hat der Rotenburger DRK-Kreisverband knapp 150 Angestellte.



Der größte und wichtigste Posten ist mit 100 Mitarbeitern der Rettungsdienst, für den das Rotenburger DRK in den sieben nördlichen Kreiskommunen den Auftrag hat. „Wir wollen alle Mitarbeiter aus Rotenburg übernehmen“, sagt Müller. Die acht veralteten Rettungswagen werden aus der Insolvenzmasse gekauft, um den Betrieb lückenlos gewährleisten zu können – der Fuhrpark soll aber innerhalb eines Jahres durch neue Fahrzeuge ersetzt werden.



Der Hersfelder Vorsitzende bedankt sich ausdrücklich für die Unterstützung des DRK-Landesverbandes und des Landkreises bei der Übernahme. Nach Informationen unserer Zeitung hatte es auch von einem anderen Anbieter als dem Hersfelder DRK zumindest eine Interessenbekundung für den Rettungsdienst gegeben. Landesverband und Landratsamt favorisierten aber klar die Hersfelder Übernahme, die letztlich auch das einzige konkrete Angebot war. „So bekommen wir einheitliche Strukturen im Landkreis“, so Müller.

DRK kündigt Investitionen an

Der Hersfelder DRK-Kreisverband und der Landesverband haben den Weg dafür freigemacht, dass die zehn Rotenburger Ortsvereine aus ihrem insolventen Kreisverband unter das Hersfelder Dach schlüpfen können. In den ehrenamtlichen Vereinen werden neben dem Katastrophenschutz beispielsweise klassische Angebote wie Blutspendedienst, Sanitätsdienste bei Sportveranstaltungen und Kleidersammlungen organisiert. Um wesentlich mehr Geld geht es naturgemäß bei den hauptamtlichen Geschäftsfeldern mit 150 Mitarbeitern.

Gunter Müller © Privat

Wie viel Geld der Hersfelder DRK-Kreisverband für die Übernahme in die Hand nimmt, möchte der Vorsitzende Gunter Müller nicht beziffern. „In jedem Fall kann ich aber sagen, dass die Summe, die wir künftig in Gebäude und Fahrzeuge im Bereich Rotenburg investieren wollen, deutlich höher ausfällt“, sagt er. Die Finanzkraft dafür habe man. Müller geht fest davon aus, dass der gemeinsame Kreisverband Hersfeld-Rotenburg auch mit diesen Investitionen mittelfristig schwarze Zahlen schreiben wird.

Rettungsdienst

Das Hersfelder DRK ist darauf vorbereitet, den Rettungsdienst zeitnah auch für den nördlichen Kreisteil zu übernehmen. „Wir peilen den Spätsommer an“, sagt der Kreisverbandsvorsitzende Gunter Müller. Der Rettungsdienst ist im Südkreis in der Hersfelder DRK-Tochter Rettungsdienst Waldhessen gGmbH organisiert, die nun die Mitarbeiter aus Rotenburg übernehmen soll und zunächst auch den veralteten Fuhrpark – der aber laut Müller binnen eines Jahres durch moderne Fahrzeuge ersetzt wird.

Die Rettungswagen starten im Kreisteil Rotenburg von vier Wachen: Rotenburg, Bebra, Nentershausen und Hönebach. „Die bleiben zunächst auch bestehen. Wir sind mit dem Landkreis aber in guten Gesprächen darüber, die Strukturen der Wachen neu aufzustellen“, sagt Müller. Bei den Standorten gelte es, mehr aus der Mitte statt von den Kreisgrenzen aus zu denken. Dabei kommen auch die sechs Wachen im Südkreis auf den Prüfstand. Die Zahl der insgesamt zehn Wachen im Landkreis könnte sich also künftig verringern.

Fest steht: Das Gebäude in Hönebach wird vom Hersfelder DRK übernommen. In Bebra und Nentershausen ist der Kreisverband Rotenburg Mieter. In Nentershausen wären aus Müllers Sicht allerdings Investitionen notwendig. Das Gebäude in Rotenburg gehört dem insolventen DRK-Kreisverband und wird vom Hersfelder DRK nicht übernommen. Wo die Fahrzeuge hier künftig stationiert werden, wird derzeit geprüft. Bis ein neuer Standort gefunden ist, soll das Haus an der Bürgerstraße vorübergehend aus der Insolvenzmasse angemietet werden.

In Richtung der Rettungsdienstmitarbeiter sagt Gunter Müller: „Sie können davon ausgehen, dass wir ihnen gute Autos und gute Wachen zur Verfügung stellen werden. Außerdem stellen wir uns auch nach außen schützend vor unsere Mitarbeiter – zum Beispiel wollen wir erreichen, dass weniger unnötige Einsätze gefahren werden, die zu unnötigen Belastungen führen.“ Dazu sei man in Gesprächen mit allen drei Kliniken im Landkreis und dem Landratsamt.

Hausnotruf

Beim Hausnotruf ändert sich laut Müller nichts. Die Mitarbeiter werden übernommen. Auch für die Kunden bleibt alles beim Alten – nur die alten Geräte sollen peu à peu durch neue ersetzt werden.

Breitenausbildung

Im Bereich Breitenausbildung (zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse) soll das Angebot wie gewohnt aufrechterhalten und die Mitarbeiter übernommen werden.

Menüservice

Das Geschäftsfeld Menüservice (Essen auf Rädern) hat das Rotenburger DRK kurz vor der Corona-Pandemie neu eingeführt, um neue Einnahmen zu generieren. Dafür hat der Hersfelder Kreisverband nicht geboten, wird also auch die rund 20 Mitarbeiter nicht übernehmen. Dieser Geschäftsbereich sei nicht wirtschaftlich und gehöre auch nicht zu den Kernaufgaben und Kompetenzen des DRK, so Müller. Insolvenzverwalter Carsten Koch führt derzeit Verhandlungen mit zwei Interessenten. „Bis eine Entscheidung gefallen ist, wird das Angebot normal fortgeführt“, betont Koch.

Verwaltung

Neben den 100 Rettungsdienst-Mitarbeitern und den 20 beim Menüservice entfallen die 30 übrigen Stellen auf die Verwaltung und beispielsweise Putzkräfte und Hausmeister. Die Verwaltung wird künftig ausschließlich in Bad Hersfeld arbeiten. Dort wird der Hersfelder Kreisverband nicht alle Angestellten übernehmen. Insgesamt geht es laut Müller um „weniger als zehn Stellen“, die wegfallen. Die betroffenen Rotenburger Mitarbeiter seien teilweise schon neue Beschäftigungsverhältnisse eingegangen.

Betriebsrat

Gunter Müller sagt, dass seiner Auffassung nach die Rotenburger Geschäftsführer und Kreisvorstände es irgendwann aufgegeben hätten, angesichts des starken Betriebsrates „bestimmte Strukturen zu schaffen, die notwendig sind, damit man wirtschaftlich arbeiten kann“. Ein Beispiel: Die bislang rund 150 Mitarbeiter hatten einen freigestellten Betriebsratsvorsitzenden, obwohl ein Arbeitgeber erst ab 200 Mitarbeitern verpflichtet ist, dem Betriebsrat dieses Zugeständnis zu machen. Die Freistellung hat der Insolvenzverwalter bereits beendet. „Es gibt in der Belegschaft nun natürlich die Angst, dass man seine Organisationseinheit verliert. Das verstehe ich auch. Ich verspreche allen Angestellten aus Rotenburg aber, dass wir uns immer für gute Arbeitsbedingungen einsetzen werden. Und am Gehalt wird sich nichts verändern.“ Gemeinsam werde das DRK Hersfeld-Rotenburg künftig über 200 Mitarbeiter und somit auch einen freigestellten Betriebsrat haben.

Der Rotenburger Betriebsrat hat derzeit noch einmal die Möglichkeit, sich für die die Belange der Angestellten einzusetzen: Um die zwischen Insolvenzverwalter Koch und dem Hersfelder DRK und dessen Rettungsdienst-Tochter „endverhandelten“ Angebote vertraglich umzusetzen, bedürfe es nun zunächst Verhandlungen zwischen ihm und dem Betriebsrat über einen Interessenausgleich, erklärt Koch. Erst danach könne ein Kaufvertrag geschlossen werden.

Katastrophenschutz

Der DRK-Beitrag zum Katastrophenschutz lastet auf ehrenamtlichen Schultern der Mitglieder der DRK-Ortsvereine. Im Katastrophenfall hat der Landrat als Untere Katastrophenschutzbehörde die Einsatzleitung. „Die Arbeiten, die dann erledigt werden müssen, bleiben die selben und die DRK-Mitglieder, die dabei bereitstehen, bleiben auch die selben“, sagt Müller. Das DRK hilft zum Beispiel bei kurzfristigen Großlagen wie dem Aufbau von Flüchtlingsunterkünften oder der Verpflegung bei Großeinsätzen – zum Beispiel mit Tee und Decken bei Staus im Winter. Es gibt Betreuungs- und Sanitätszüge mit Zugführern. Diese Züge bleiben in ihrer Form auch bestehen.

Neuerung bei Drohnen und Hunden

Veränderungen wird es bei der Hundestaffel und bei der Drohnenstaffel geben, die in Rotenburg bislang direkt beim Kreisverband angesidelt sind, nicht – wie eigentlich üblich – bei einem Ortsverein.



„Das sieht die Satzung eigentlich nicht vor. Deswegen sollen die Staffeln künftig unter dem Dach von Ortsvereinen stehen“, sagt Gunter Müller. Beide Angebote sieht er nicht als Kernaufgaben des DRK. Insbesondere bei der Drohnenstaffel ist die Ausrüstung teuer. Dafür wurde bislang, neben Spenden, auch Geld des Kreisverbandes verwendet. Das solle künftig nicht mehr so sein, so Müller.



Steffen Jungermann, Leiter der DRK-Drohnenstaffel, sagt gegenüber unserer Zeitung auf Nachfrage: „Wir sind derzeit in Gesprächen, um unser Angebot auch im Sinne der Allgemeinheit als wichtigen Beitrag zum Katastrophenschutz im Kreis aufrechterhalten zu können.“



