Weihnachtskrippe in Rotenburg versteigert – Geld geht an Förderschule

Rotenburg. Das würde Maria und Josef sicherlich gefallen: In Rotenburg ist eine handgeschnitzte Weihnachtskrippe für einen guten Zweck versteigert worden.

Drei Wochen hat der Künstler Martin Schaub aus Braach in einem leer stehenden Ladenlokal in Rotenburg eine Weihnachtskrippe aus Lindenholz geschnitzt. Nun ist das handgefertigte Unikat für einen guten Zweck versteigert worden. Irmgard Speck aus Rotenburg erhielt den Zuschlag – für 600 Euro.

„Niemals hätte ich gedacht, dass ich mit meinem Gebot gewinne“, sagte die sichtlich gerührte Höchstbietende am Sonntag bei der feierlichen Übergabe. „Der künstlerische Wert dieser Krippe ist viel höher“. Ohnehin sei sie davon ausgegangen, dass sie mit ihrem Gebot den Preis nach oben treibe, mehr aber nicht. „Umso glücklicher bin ich, dass es geklappt hat.“ Und was wird mit dem handgefertigten Unikat nun geschehen? „An Heiligabend werden wir die Krippe bei uns zuhause an einem prominenten Platz aufstellen, unsere Enkel werden begeistert sein“, freute sich Irmgard Speck.

Ins Leben gerufen hatte die Krippen-Versteigerung der Verein Gemeinsam in Rotenburg. Der Verein hatte sich damit an der Aktion „bewegliches Schaufenster“ beteiligt, die von der Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Rotenburg (MER) initiiert worden ist, um auf den Leerstand in der Fuldastadt aufmerksam zu machen.

+ So hat er angefangen: Künstler Martin Schaub aus Braach hat in den vergangenen Wochen in einem leer stehenden Ladenlokal am Steinweg in Rotenburg eine Weihnachtskrippe geschnitzt. Passanten konnten ihm dabei zuschauen. © Sebastian Schaffner

Engagiert hatte der Verein dafür Martin Schaub. Der 74-Jährige sagte sofort zu und schnitzte die Krippe ehrenamtlich. Anfang des Monats hatte er seine Werkbank in den Räumlichkeiten des ehemaligen Bekleidungsgeschäftes Holiday am Steinweg/Ecke Poststraße aufgebaut und arbeitete Tag für Tag im Schaufenster der früheren Boutique. Passanten konnten ihm dabei über die Schulter schauen – und mitbieten. „Ich habe den Entstehungsprozess natürlich auch verfolgt und mich gleich in die Figuren verliebt“, sagte Irmgard Speck. Karl-Heinz Lies, Vorsitzender des Vereins, zeigte sich mit dem Höchstgebot zufrieden. „Mir war wichtig, dass wir über 500 Euro erzielen.“

Das Geld sei schließlich für einen guten Zweck gedacht. Es kommt nun der Heinrich-Auel-Schule zugute. Die Rotenburger Förderschule hatte im Rahmen der Zertifizierung als sogenannte Umweltschule einen dreitägigen Ausflug mit Übernachtung in einer Jugendherberge für 30 Kinder in den Odenwald gewonnen – allerdings müsste die Schule die Reisekosten selbst tragen. „Dass dieser Ausflug nun klappt, freut uns sehr“, sagte Lies.