Werkstatt folgt auf Autohaus: Es geht weiter am Traditionsstandort in Lispenhausen

Fahrzeugservice

+ © Lena Langhoff Eine neue Kfz-Werkstatt für Lispenhausen: von links Kfz-Meister Samuel Heese sowie die beiden Geschäftsführer Kevin Scherf und David Hallbauer. © Lena Langhoff

Leerstand bei ihrem Autohaus an der B 83 neben der Bäckerei Heinzerling kennen die Lispenhäuser bereits aus der Vergangenheit. Doch jetzt ist der Übergang beinahe nahtlos verlaufen.

Lispenhausen – Auf das Autohaus Heidenreich ist ein neuer Pächter gefolgt, der Fahrzeugservice Lispenhausen. Autos kaufen kann man dort zwar nicht mehr – aber immer noch reparieren lassen.Die freie Autowerkstatt ist im Februar von den beiden jungen Geschäftsführern David Hallbauer (Ludwigsau) und Kevin Scherf (Rotenburg) eröffnet worden. Dort werden nicht nur Autos, sondern auch Anhänger und Transporter repariert.

„Ursprünglich habe ich eine größere Fläche für mein Transportunternehmen gesucht“, sagt Hallbauer, der seit 2016 selbstständig ist. Über 40 Angestellte beschäftigt er in seiner Spedition, zu der zehn Lkw und rund 30 Transporter gehören. Ihm war dabei die Nähe zu Bad Hersfeld wichtig und allgemein eine gute und zentrale Verkehrsanbindung, als er auf der Suche nach einer größeren Stellfläche für seine Fahrzeuge und einem geräumigen Büroplatz war. Seine Wahl fiel dabei auf das Firmengelände in Lispenhausen, das über Ebay-Kleinanzeigen angeboten wurde und in dem vorher das Autohaus Heidenreich beheimatet war.

Um auch das auf dem Gelände stehende Werkstattgebäude zu nutzen, gründete der 40-Jährige aus Beenhausen gemeinsam mit seinem Bekannten, Kevin Scherf, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und rief den Fahrzeugservice Lispenhausen ins Leben.

Lange Tradition Das Autohaus in Lispenhausen hat eine lange Tradition zu verzeichnen. In den 1960er-Jahren baute man das Ausstellungsgebäude inklusive Wohnhaus. Dort verkaufte und reparierte das Autohaus Bergmann Autos. Nach einer Zwangsversteigerung im Januar 2016 gestaltete ein Investor aus Bad Hersfeld Teile des Geländes neu. Erster Pächter war das Fahrzeugzentrum Lispenhausen, das dort ab Januar 2017 Reparaturen und ab März den Verkauf von Gebraucht- und Neuwagen anbot. Im Juni 2017 eröffnete auch das Autohaus Heidenreich seinen Standort Lispenhausen, bot Fahrzeuge der Marke Opel und auch Reparaturen an. Zum Jahresende 2022 hat das Autohaus Heidenreich seinen Standort in Lispenhausen mit Ablaufen des Pachtvertrages geschlossen. Geschäftsführer Jörg Heidenreich wollte diesen wegen gestiegener Energiekosten nicht weiter verlängern.

Die beiden Geschäftsführer kennen sich bereits seit Jahren und haben sich dabei die Aufgabenbereiche geteilt: Während Hallbauer viel Zeit mit der Organisation im Büro verbringt, schraubt Scherf als gelernter Kfz-Mechatroniker mit im Betrieb. Die Leidenschaft fürs Schrauben ist Scherf anzumerken. „Ich liebe meinen Job. Bei der Arbeit in der Werkstatt vergeht die Zeit wie im Flug und es macht einfach Spaß“, sagt der 35-Jährige. „Ich komme aus einer Schrauber-Familie und habe es von klein auf gelernt“, so Scherf, der aus Heinebach stammt und dessen Vater Kfz-Meister ist.

Ergänzt wird das Team des Fahrzeugservice Lispenhausen von Samuel Heese. Der 28-Jährige aus Gilfershausen ist Kfz-Meister und hat Erfahrung in der Ausbildung von Gesellen. Bereits in diesem Jahr soll der oder die erste Auszubildende eingestellt werden, wofür es nach kurzer Zeit schon fünf Initiativ-Bewerbungen gibt. „Wir wollen auch noch einen Gesellen anstellen“, so Hallbauer. Auch hierfür gebe es schon Bewerber. „Es ist Gold wert, dass die Leute gerade in diesen Zeiten von allein auf uns zukommen“, freut sich Hallbauer, der gelernter Heizungsbauer ist.

Der Kfz-Betrieb in Lispenhausen sei sehr gut von der Bevölkerung aufgenommen worden, so Heese. „Die Leute sind froh, eine weitere Werkstatt zu haben und auch von außerhalb kommen Kunden zu uns.“ Neben Inspektionen, Klimaservice und Unfallinstandsetzung bietet der Fahrzeugservice Lispenhausen unter anderem Achsvermessung, Fahrwerktechnik und Tuning an. Auch Autos amerikanischer Hersteller sowie Oldtimer sind willkommen.

Das gesamte Areal, auf dem auch das Werkstattgebäude des Fahrzeugservice steht, hat Unternehmer Hallbauer für fünf Jahre gepachtet. „Noch sind ungenutzte Hof- und Gebäudeflächen, aber auch Ausstellungsräume zu vermieten“, sagt er. Einen ersten Untermieter habe er bereits gefunden. (Lena Langhoff)