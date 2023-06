Landgericht Fulda fällt am Freitag Urteil wegen mehrfachen schweren Kindesmissbrauchs

Haftstrafe für ehemaligen Schulleiter?

+ © Daniel Göbel Prozessauftakt Anfang Februar: Der angeklagte 48-Jährige mit seinen Verteidigern Jochen Kreissl (links) und Lisa Vogeler (rechts). © Daniel Göbel

Seit Anfang Februar steht ein ehemaliger Grundschullehrer und Schulleiter aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg vor dem Fuldaer Landgericht

Hersfeld-Rotenburg - Dem Mann werden mehr als 100 Taten im Zusammenhang mit schweren sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen sowie der Besitz und die Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten vorgeworfen werden.Am morgigen Freitag soll nun das Urteil gegen den 48-Jährigen verkündet werden.

Die Gerichtsverhandlungen gegen den Mann, der zuletzt in Göttingen lebte, fanden bis auf den Prozessauftakt unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, da die Opfer zum Tatzeitpunkt minderjährig gewesen sind.

Insgesamt soll der 48-Jährige 64 Missbrauchstaten an Kindern und 35 Taten an Jugendlichen sowie 15 Taten in Zusammenhang mit kinderpornografischen Inhalten begangen haben, wirft ihm die Anklage vor. Die bis zu 20 Opfer sollen allesamt Jungen gewesen seien. Die Taten sollen sich zwischen 1998 und 2021 ereignet haben.

Der Angeklagte war damals an der Haselbachschule in Lispenhausen und an der Kleeblatt-Grundschule im Werra-Meißner-Kreis tätig, die seit 2013 Friedrich-Ebert-Grundschule heißt. Der 48-Jährige soll ihm anvertraute Kinder und Jugendliche teils schwer missbraucht haben – mit unterschiedlichen Praktiken bis hin zum Geschlechtsverkehr. In der Anklageschrift heißt es, dass er über seine Lehrerfunktion hinaus sehr engagiert und dementsprechend beliebt gewesen sei. So leitete er etwa Arbeitsgemeinschaften und Chorstunden.

Während Klassenfahrten und Chorfreizeiten soll sich der Angeklagte nachts in die Zimmer der Kinder geschlichen und sich an den schlafenden Schülern vergangen haben. Die Betroffenen seien dabei zum Teil komplett widerstandsunfähig gewesen. Diese seien zur damaligen Zeit zwischen 12 und 14 Jahre alt gewesen.

Seit mehr als einem Jahr befindet sich der 48-jährige Vater eines Sohnes bereits in Untersuchungshaft. Die ihm zur Last gelegten Taten soll er teilweise gefilmt und per Instagram an einen unbekannten Empfänger geschickt haben. So kamen ihm auch die Behörden auf die Spur. Der entscheidende Hinweis kam dabei von der US-Ermittlungsbehörde National Center for Missing an Exploited Children (NCMEC). Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen und eine Auswertung von Datenträgern, die während einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Angeklagten sichergestellt worden waren, stützten den Verdacht des mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs.

Der 48-Jährige wirkte beim Prozessauftakt Anfang Februar gefasst und ruhig. Während der Verlesung der ihm zur Last gelegten Taten, wirkte er beschämt. Verteidigt wird der ehemalige Lehrer von den Bad Hersfelder Rechtsanwälten Jochen Kreissl und Lisa Vogeler. Sie hatten direkt vor Prozessbeginn gegenüber der Presse angekündigt, dass ihr Mandant ein Teilgeständnis abgeben wolle. 32 Taten sollten demnach voraussichtlich bestritten werden. Zuvor hatten die Verteidiger bereits eine einstweilige Verfügung gegenüber der „Bild“ erwirkt, die den Angeklagten in einem Bericht als „Ekellehrer“ bezeichnet hatte.

Im Falle einer Verurteilung drohen dem 48-Jährigen bis zu 15 Jahre Haft, wie Gerichtssprecher Patrick Krug erklärte. Die sei der Strafrahmen, den das Gesetz in solchen Fällen vorsehe. Aufgrund der Anzahl und Schwere der Taten werde das Gericht auch darüber entscheiden, ob der Angeklagte im Fall einer Verurteilung mit einer anschließenden Sicherungsverwahrung zu rechnen habe.

Von Daniel Göbel