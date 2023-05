Zerya aus Bebra liebt die Logik

Von: Lena Langhoff

Hat bereits den Kreisentscheid gewonnen: Schülerin Zerya Beydili aus Bebra nimmt Mitte Mai am hessenweiten Mathewettbewerb (Landesentscheid) teil. © Lena Langhoff

Bebra – In ihrer Freizeit löst die Schülerin Zerya Beydili aus Bebra gern Sudoku und liest gerade ein Buch über Astrophysik. Sie hat sogar den Kreisentscheid beim Mathematikwettbewerb gewonnen und misst sich nun auch hessenweit.

Wer hätte gedacht, dass die 14-jährige Zerya schon nach nur zwei Jahren in Deutschland Klassenbeste und sogar Teilnehmerin am Mathematikwettbewerb des Landes Hessen sein würde. Das Besondere daran: Mehr als zwölf Jahre ist es her, dass es zuletzt ein Schüler der Bebraer Brüder-Grimm-Gesamtschule bis in die zweite Runde des Mathematikwettbewerbs für Achtklässler geschafft hat. Diese zweite, kreisweite Runde hat Zerya mit nur einer falsch beantworteten Aufgabe gewonnen und misst sich am 16. Mai landesweit mit den 21 Besten aus ganz Hessen.

Vor allem im Mathe-Unterricht denke Zerya schneller als ihre Mitschüler, sagt Mathelehrerin Simone Fetten über ihre Schülerin und lacht: „Sie ist gedanklich immer fünf Schritte weiter als die anderen und auf dem Stand der elften Klasse in Mathe.“ Vor allem Denkaufgaben seien eine Stärke des Mädchens, weil sie immer den Zusammenhang nachvollziehen wolle. „Ich möchte immer verstehen, warum etwas wie funktioniert und wie das Prinzip ist. Vor allem bei Matheaufgaben ist mir die Logik ganz wichtig“, erzählt die Schülerin, die sich selbst als eher schüchtern bezeichnet. Ihre Freunde seien alle etwas älter als sie.

Im vergangenen Jahr nahm sie beim Girls’ Day sogar an der Technischen Hochschule in Karlsruhe teil und erhielt Einblicke ins Thema Programmieren. „Das ist wirklich besonders, so einen Fall hatte ich vorher auch noch nie “, freut sich ihr Klassenlehrer Tobias Herbst.

Doch nicht nur Mathe zählt zu ihren Stärken, sondern auch verschiedene Sprachen. „Englisch und Latein machen mir viel Spaß“, sagt sie. Erst vor zwei Jahren kam Zerya mit ihrer Familie aus Batman in der Türkei nach Bebra. In den ersten Wochen an der Bebraer Gesamtschule sprach sie meist Englisch, das sie bereits in der türkischen Privatschule gelernt hatte. Einige wenige Sätze Deutsch konnte sie aus der Türkei. Das liegt auch daran, dass ihr Vater in Deutschland studiert hat und die Sprache beherrscht. Der Kardiologe arbeitet derzeit in Bad Hersfeld. Seine Frau ist Krankenschwester. Zerya hat zwei Geschwister, vor allem ihr Bruder sei auch sehr begabt, was Sprachen betrifft.

„Vor Kurzem war ich zwei Wochen beim Schüleraustausch in England, es hat mir sehr gut gefallen, auch der Unterricht auf Englisch hat total Spaß gemacht“, sagt Zerya über den Besuch in der Partnerschule in Knaresborough. In ihrer Freizeit liest die Schülerin mit einem Einser-Durchschnitt gern Fantasy-Romane, macht Judo und schreibt kleine Geschichten in ihrer Muttersprache.

„Ich denke, dass sie eine besondere Form der Hochbegabung hat, da sie sowohl im mathematischen als auch im sprachlichen Bereich äußerst talentiert ist. So etwas ist sehr selten“, sagt Klassenlehrer Herbst, der Zerya von Anfang an in der Bebraer Schule begleitet. „Trotzdem ist sie sehr sympathisch, eher zurückhaltend und wirklich bodenständig“, sagt Mathelehrerin Fetten über Zerya.

