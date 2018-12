Zur Istanbul-Konvention: Was im Landkreis zum Schutz von Frauen zu tun ist

Seit der Übereinkunft des Europarats ist Gewalt in der Familie offiziell keine Privatsache mehr. Nun haben sich Experten im Kreis mit dem Thema Hersfeld-Rotenburg befasst.

Hersfeld-Rotenburg. Istanbul-Konvention – nie gehört? Dabei handelt es sich um ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, das verbindliche Rechtsnormen schafft. Gewalt in der Familie ist damit europaweit offiziell keine Privatsache mehr.

Wie man dieses Übereinkommen auf kommunaler Ebene im Kreis Hersfeld-Rotenburg umsetzen kann, war Thema einer Fachtagung auf dem Jugendhof in Rotenburg. Detailwissen hatte Politikberaterin Karin Heisecke vermittelt.

Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, Ute Boersch, hatte zur Veranstaltung eingeladen. Vertreterinnen von Kommunen, Beratungs- und Interventionsstellen, Frauenhäusern Polizei und Justiz waren eingeladen, sich über die in diesem Jahr auch in Deutschland inkraft getretene Vereinbarung zu informieren und über Handlungsmöglichkeiten nachzudenken. Schnell war klar, dass es weiterer gemeinsamer Fortbildungsveranstaltungen bedarf, um auf einen Wissensgleichstand zu kommen.

+ Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Ute Boersch © Silke Schäfer-Marg

Beispiel Umgangs- und Sorgerecht für Kinder, in deren Familie zum Beispiel ein Vater gegen die Mutter Gewalt ausgeübt hat: Dass Kinder dadurch traumatisiert sein können, auch wenn sie nicht direkte Opfer von Gewalt waren, sei nicht in allen Institutionen klar. „Auch Richter wissen oft nicht, wie Gewalt gegen die Mutter selbst schon auf kleine Kinder wirkt.“, sagt Ute Boersch, die hofft, dass durch einen besseren Austausch der Belastung der Kinder bei Entscheidung über das Umgangs- und Sorgerecht verstärkt Rechnung getragen wird.

Besonders dem im Landkreis schon lange etablierten Runden Tisch gegen häusliche Gewalt könnte bei der Umsetzung der Konvention eine größere Rolle zukommen. Hier sitzen ohnehin schon alle Beteiligten, etwa 50 Institutionen, zusammen. Er könnte das Dach sein, unter dem man Fortbildungen zum Thema und konkrete Projekte in Angriff nimmt.

Andere Probleme, die während der Tagung zur Sprache kamen, waren zum Beispiel fehlende Täterarbeit und Soforthilfe nach einer Vergewaltigung. Dass sich ein Täter der häuslichen Gewalt verbindlich mit seiner Handlung auseinandersetzen muss, dass er mit professioneller Unterstützung neue Strategien der Konfliktlösung erarbeiten muss, ist im Landkreis noch nicht etabliert.

Auch fehlt ein Konzept für die Soforthilfe nach einer Vergewaltigung. Betroffene können sich zwar an die Polizei und die Frauenberatungs- und Interventionsstelle wenden und dürfen die Schutzambulanz in Fulda aufsuchen, in der ihre Verletzungen dokumentiert werden, doch fehlt ein eigenes Angebot im Kreis. Ute Boersch meint, man müsse keine Parallelstrukturen schaffen, eine verbindliche Kooperation zwischen dem heimischen und dem Landkreis Fulda sei jedoch sinnvoll. Ein weiteres Problem wurde nur angerissen: Es gibt offenbar in Hessen kein barrierefreies Frauenhaus – das heißt, Frauen mit Behinderungen müssen weit entfernt Schutz suchen. Viel zu tun zur Umsetzung der Konvention.