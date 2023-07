Zusammenarbeit von Rotenburg und Alheim scheitert: Verwaltungszweckverband löst sich auf

Von: Carolin Eberth

Teilen

Der Verwaltungszweckverband Alheimer wurde 2014 gegründet und ist Arbeitgeber für 18 Mitarbeiter, verteilt auf die beiden Rathäuser sowie das Technische Rathaus (Foto) in Braach. © Herbert Vöckel

Im Verwaltungszweckverband Alheimer (VZA) sollten Kräfte gebündelt und Kosten gespart werden. Nun wird er zum Jahresende aufgelöst.

Rotenburg/Alheim - In Zeiten, in denen Kommunen bei der Aufgabenteilung immer mehr zusammenrücken, steht ein im Landkreis bisher einmaliges Projekt einer solchen Zusammenarbeit vor dem Aus: Im Verwaltungszweckverband Alheimer (VZA) sollten die Kräfte von Rotenburg und Alheim gebündelt, Synergien geschaffen und Kosten eingespart werden. Nun wird er zum Jahresende aufgelöst. Das wurde in der Verbandsversammlung am Mittwochabend in Heinebach mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen. Der Zusammenschluss wurde 2014 gegründet und ist Arbeitgeber für 18 Mitarbeiter, die verteilt auf die Rathäuser und das Technische Rathaus in Braach sitzen. Das Ziel, Personal und Geld einzusparen, wurde in den vergangenen zehn Jahren offenbar nicht erreicht.

Zudem habe es immer wieder Unzufriedenheit unter den Mitarbeitern und im Verband gegeben. „Wir sollten nicht länger ein totes Pferd reiten“, mit dieser Redewendung fasste es Rotenburgs Bürgermeister und Vorstandschef Christian Grunwald (CDU) zusammen und betonte, dass ein solcher Zusammenschluss nur funktionieren könne, wenn es ein Geben und Nehmen ist.

Verband dieser Art ist einmalig im Landkreis In Hersfeld-Rotenburg gibt es zwar interkommunale Zusammenarbeiten zwischen Kommunen, ein Verwaltungszweckverband mit eigenen Angestellten ist hingegen einmalig im Kreis. Aktuell arbeiten Breitenbach am Herzberg, Haunetal, Kirchheim und Niederaula an einer Machbarkeitsstudie für die Gründung eines solchen Verbandes. „Hier stehen wir aber erst ganz am Anfang“, sagt Thomas Rohrbach, Bürgermeister von Niederaula und Sprecher der Bürgermeister.

„Fakt ist, dass eine effektive Zusammenarbeit nie auf Dauer funktioniert hat. Statt definierte Stellen zu schaffen, wurde Personal unter das Dach des VZA geschoben, wo es genau dasselbe wie vorher getan hat. Weder Rotenburg noch Alheim konnte so profitieren“, sagte Alheims Bürgermeister Dr. Andreas Brethauer (SPD), vor der Abstimmung über die Auflösung.

Weitere Zusammenarbeit, nur nicht im VZA

Beide Rathauschefs betonten, dass man dennoch weiterhin zusammenarbeiten möchte – nur eben nicht mehr im VZA, der die Bereiche Baumanagement, Kasse und Personalwesen der beiden Kommunen vereint. Diejenigen Mitarbeiter, die vor der Gründung des VZA in Alheim/Rotenburg angestellt waren, kehren nun wieder zum jeweiligen Rathaus zurück. Bei den Mitarbeitern, die direkt beim VZA angestellt sind, werde nun individuell entschieden, ob sie in Rotenburg oder in Alheim weiterarbeiten werden.

Laut Andreas Brethauer entstünden nach Auflösung des Verwaltungszweckverbands zwar höhere Personalkosten, auf der anderen Seite entfiele jedoch die Verbandsumlage, die von den Mitgliedskommunen für den VZA gezahlt wird. „Unterm Strich wird sich finanziell wohl nicht viel ändern“, so der Alheimer Bürgermeister. (Carolin Eberth)