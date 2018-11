Polizei sucht "nüchterne Zeugen": Schlägereien in Rotenburg und Bad Hersfeld

Bad Hersfeld / Rotenburg. Zu gleich zwei Schlägereien musste die Polizei in Bad Hersfeld und Rotenburg ausrücken - unter anderem weil Fußgänger sich von einem Auto gestört fühlten.

Wie die Beamten berichten, soll sich am Mittwoch gegen 18.15 Uhr in Bad Hersfeld eine Prügelei unter fünf Männern ereignet haben. Dabei sei ein 21-Jähriger aus der Kreisstadt verletzt worden. Fußgänger hätten sich über ein schnell fahrendes Auto auf der Straße um den Marktplatz geärgert, darunter der 21-jährige. Das graue Auto habe dann angehalten, drei Insassen seien ausgestiegen und es sei zu einer Prügelei gekommen. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: zwischen 20 und 25 Jahre, schlank, 1,75 bis 1,80 Meter. Er soll einen grauen Baumwollpulli und eine helle Hose getragen haben.

In Rotenburg soll es am frühen Donnerstag gegen 3.15 Uhr auf dem Marktplatz ebenfalls zu einer Schlägerei zwischen mehreren jungen Menschen gekommen sein. Dabei wurde ein 21-jähriger Rotenburger leicht verletzt. Die Beamten gehen von einem „nichtigen Anlass“ aus. Alle Beteiligte, darunter auch zwei 18-jährige Frauen, sollen erheblich unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Nun sucht die Polizei zur Klärung Zeugen, die, wie die Beamten betonen, „möglichst zum Zeitpunkt der Tat nüchtern waren“.

Hinweise an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel. 0 66 21/93 20, oder in Rotenburg, Tel. 0 66 23 / 93 70. (ses)

