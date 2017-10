Rekord-Brücke für Rotenburg geplant

Rotenburg. 540 Meter lang soll sie werden und damit die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt sein.

Ein Investor plant für Rotenburg wahrhaft Großes. Die neue Brücke soll das Kottenbachtal überspannen und zu einer Touristenattraktion werden. Die maximale Höhe der Brücke über dem Kottenbach beträgt nach ersten Informationen 50 Meter. Für die Eingangs- und Ausgangsbereiche an den beiden Endpunkten werden etwa 100 Quadratmeter Fläche benötig. Zur Verankerung der Konstruktion werden an den Endpunkten jeweils weitere 25 Quadratmeter Fläche benötigt. Einer der Endpunkte wird in der Nähe der Rodenberg-Alm liegen, der andere in Richtung Teufelsberg.

Dass es sich bei dem Investor um den Hotelier Gert Göbel handelt, geht aus den Unterlagen nicht hervor, liegt aber nahe. Bei der Göbel-Gruppe wurde lediglich bestätigt, dass man „die Idee einer touristischen Investition“ verfolge, aber noch ganz am Anfang stehe.

Die Rotenburger Stadtverordneten werden sich in ihrer Sitzung am 26. Oktober mit dem Thema befassen. Sie müssten eine entsprechende Bauleitplanung auf den Weg bringen.

Für das Projekt im Kottenbach rechnet man mit etwa 35 000 Besuchern jährlich – ein wertvolles weiteres Standbein für Rotenburg, dessen Schwerpunkt ohnehin auf Tourismus liegt, heißt es in den Sitzungsunterlagen. Bürgermeister Christian Grunwald steht dem Projekt positiv gegenüber.

Die Rotenburger Stadtverordneten entscheiden letztlich darüber, ob ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt wird. Im Zuge des Bauleitverfahrens müssen alle rechtlichen Fragen, insbesondere die naturschutzrechtlichen Belange abgearbeitet werden. Festgelegt würde auch der Korridor der Überspannung und die Lage der baulichen Anlagen.