Rotenburg rennt: Schweiß, Schlamm und Hitze beim Red Castle Run

Hindernislauf in der Fuldastadt

+ © Clemens Herwig Kämpften sich über den vier Kilometer langen Hindernisparcours beim Familienlauf: von links Anika, Tim, Josef und Thomas Berge aus Niedergude. © Clemens Herwig

Der Red Castle Run, der erste großangelegte Hindernislauf in Rotenburg, ist in und rund um die Fuldastadt in vollem Gange.