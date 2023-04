Sänger gesucht: Nentershäuser Männerchor droht zu verstummen

Von: Carolin Eberth

Der Nentershäuser Männerchor kurz vor der Pandemie bei einem Auftritt in der Nentershäuser Kirche. In den Corona-Jahren hat sich die Zahl der aktiven Sänger nahezu halbiert. © Männergesangverein 1865 Nentershausen

Der Männergesangverein 1865 Nentershausen kommt stark gebeutelt aus der Corona-Krise. Das Ensemble besteht nur noch aus 13 aktiven Sängern, der Altersdurchschnitt: 74 Jahre.

Nentershausen – Auch die Proben müssen zurzeit ausfallen, da der Männerchor seit Anfang des Jahres keine Chorleitung mehr hat. Eine ungewisse Zukunft liegt also vor dem ältesten Verein der Gemeinde Nentershausen. „Sollte sich innerhalb eines Jahres kein neuer Leiter und neue Chormitglieder finden, dann müssen wir der schmerzhaften Tatsache ins Auge sehen, dass der Verein sein 160-jähriges Bestehen im Jahr 2025 nicht erleben wird“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Gerhard Burda (73).

Der Männergesangverein könne als traditionsreicher Verein in Nentershausen „voller Stolz“ auf eine lange Geschichte seit seiner Gründung im Jahre 1865 zurückblicken. Er habe die Zeit der Kurfürsten, das Kaiserreich, zwei Weltkriege und den Nationalsozialismus überstanden. In einer entbehrungsreichen Zeit, in der zahlreiche Einwohner von Nentershausen den Entschluss gefasst hätten, der Not und dem Elend durch Auswanderung nach Amerika zu entgehen, habe der Lehrer Bold im Sommer 1865 das Dorfleben etwas aufhellen wollen und gründete mit 19 Gleichgesinnten den Singverein.

Beim Fasching 1964: Zum Repertoire der Nentershäuser Sänger gehören schon viele Jahre unter anderem das Nentershäuser Lied und „Glück auf“. © Männergesangverein 1865 Nentershausen

Schon im November 1865 zählte dieser 38 Mitglieder und seine Statuten wurden durch das kurfürstliche Landratsamt in Rotenburg genehmigt. Bereits drei Jahre nach der Vereinsgründung wurde 1868 ein Harmonium angeschafft und 1880 stand der Kauf einer Vereinsfahne an. „Über die Wirren zweier Weltkriege hinweg wurden die Protokollbücher und die Fahne gerettet und blieben so der Nachwelt erhalten“, sagt Burda stolz.

Viele Auftritte bei Festen, Kirmessen und anderen Veranstaltungen

Der Verein sei durch intensive Proben zu einem Kulturträger der Gemeinde Nentershausen geworden und schmückte mit seinen Auftritten viele Feste, Kirmessen und Veranstaltungen.

Dass der Chorgesang viel Freude bereitete und einen hohen Stellenwert besaß, zeige sich auch dadurch, dass seit Bestehen des Vereins nur sieben erste Vorsitzende im Amt waren. „Einige Minderjährige nutzten in der Vergangenheit die Singstunden auch als Alibi für ihr Elternhaus, um so anstelle zum Singen zu anderen Veranstaltungen zu gehen“, schmunzelt der Vorsitzende bei der Erinnerung.

Doch die Zahl der aktiven Sänger schrumpfte: Zum 100-jährigen Jubiläum 1965 standen noch 56 Sänger auf der Bühne und vor der Corona-Pandemie hatte der Chor noch 23 Sänger. „Inzwischen sind im Chor nur noch 13 Aktive, da leider durch Krankheit, Tod oder sonstige Umstände viele Sänger wegfielen. Aber auch mit lediglich 13 Sängern konnte der Chor – zwar leider nur noch einstimmig – bei seinen Auftritten überzeugen.“

Gesucht werden Sänger in allen Stimmlagen und jeglichen Alters

Den Kopf hängen lassen möchten die Männer des Gesangvereins jedenfalls noch nicht. „Wir planen noch weitere Auftritte in diesem Jahr, beispielsweise bei der 700-Jahrfeier von Nentershausen. Auch besteht Hoffnung, dass der Verein in Kürze einen neuen Chorleiter bekommt“, so Burda.

Der Vorstand hat es sich nun als Hauptaufgabe gesetzt, neue Sänger in allen Stimmlagen zu finden, um so die Singfähigkeit und ein Fortbestehen des Vereins zu ermöglichen. Es werden daher Männer jeglichen Alters eindringlich gebeten, sich aktiv im Chor einzubringen. Gerne dürften am Chorgesang Interessierte auch unverbindlich bei den Chorproben vorbeischauen oder Informationen beim Vorsitzenden einholen, wirbt der Verein. (Carolin Eberth)

Kontakt Gerhard Burda, Telefonnummer 0 66 27/ 91 47 60, E-Mail: mgv1865@online.de.