Gesang in 13 Formationen: Sängerbezirk Blumenstein feierte 75. Geburtstag mit Gästen

Von: Wilfried Apel

Gemeinsam geht's besser: der Männergesangverein Richelsdorf und der beim Sängerbezirksjubiläum mit ihm als Gastgeber fungierende Chor fürs Ohr unter der Leitung von Harald Roß und mit Geigenbegleitung von Burkhard Wagler. © Apel, Wilfried

Allein oder in Chorgemeinschaft traten die Protagonisten bei der großen Jubiläumsfeier in Richelsdorf auf, in gleich 13 Formationen.

Richelsdorf – Dass sich die Weißberghalle, in die der Sängerbezirk Blumenstein des Sängerkreises Alheimer zur Feier seines 75-jährigen Bestehens eingeladen hatte, am bis jetzt heißesten Tag des Jahres nicht in eine „Heißberghalle“ verwandelte, sondern vergleichsweise kühl blieb, war die angenehme Begleiterscheinung einer mit Engagement und viel Liebe zum Lied organisierten Jubiläumsveranstaltung mit Chören aus dem Bezirk und aus der Nachbarschaft. Allein oder in Chorgemeinschaft traten die Protagonisten, unter ihnen erfreulicherweise auch Gäste aus Berka und Herda, in gleich 13 Formationen auf.

Angefangen bei den auch für die Bewirtung zuständigen heimischen Sängern und Sängerinnen des Chors fürs Ohr und des Männergesangvereins, die den Sonntagnachmittag mit den Liedern „Wir feiern ein Fest der Freude“ und „Wer hier mit uns will fröhlich sein“ programmatisch eröffneten, bis hin zum Bezirkschor der Männer, der mit dem immer wieder dankbar und kräftig Applaus spendenden Publikum „über sieben Brücken“ ging und als Zugabe „die Traube in die Tonne, in das Fass, in die Flasche, in das Glas, in den Schlund und in die Seele“ beförderte – es war ein Nachmittag wie aus einem Guss, den die große Sängergemeinschaft rund vier Stunden lang genoss. Auch Landrat Torsten Warnecke nahm sich jede Menge Zeit, nachdem er als einer der Ersten im Namen der Kreiskörperschaften gratuliert und vor der versammelten Sängerfamilie „den Hut gezogen“ hatte. „Sie bereichern uns sehr“, sagte er. Natürlich hatte er neben dem obligatorischen Flachgeschenk die „Landratsstracke“ für den Sängerbezirksvorsitzenden Thorsten Hilmes dabei.

Weitere Glückwünsche durfte Hilmes von Wildecks Bürgermeister Alexander Wirth entgegennehmen. Zugleich auch für Nentershausens Gemeindeoberhaupt Ralf Hilmes betonte der Richelsdorfer, wie sehr die Pandemie gezeigt habe, wie wichtig und unverzichtbar Vereine und ehrenamtlich tätige Menschen für die Gestaltung des örtlichen Lebens seien. Ähnlich äußerte sich der stellvertretende Sängerkreis-Vorsitzende Hans-Joachim Hartig, der dazu aufrief, immer in die Zukunft zu schauen, Neues zu wagen, Attraktives anzubieten und vor allem Zeit in Kinder- und Jugendarbeit zu investieren. Hartig wünschte allen Mitstreitern: „Treffen Sie immer den richtigen Ton.“

Das gelang den unterschiedlichste Akzente setzenden Chören bis auf einen Patzer, bei dem die Sängerfamilie in vorbildlicher Weise mit Beifall und Mitklatschen dabei half, dass der Danyel Gerard’sche „Schmetterling“ im dritten Anlauf abheben konnte. Als besonders einfühlsam und schön interpretiert wurden die Lieder „Griechischer Wein“ (Chorverein Bosserode in gemischter Besetzung), „Die Welt ist schön“ (Eisenbahnerchor Germania Bebra), „Singt, singt, denn Singen tut gut“ (Pop Chorn Gilfershausen) und „Das Morgenrot“ (Männergesangverein Herda) wahrgenommen – aber das war ein bisschen auch vom persönlichen Geschmack eines jeden Gastes abhängig.

Moderiert wurde das mit vielen Perlen verzierte Jubiläumsprogramm, zu dem ein von Thorsten Hilmes gegebener informativer, aber auch unterhaltsamer Rückblick auf die Geschichte des maßgeblich von Valentin Breitbart und Edmund Wagner aus der Taufe gehobenen Sängerbezirks gehörte, von Jörg Krauße.

Ins Auge fiel dabei, dass Singen tatsächlich jung erhält, denn der wohl älteste aktive Teilnehmer des Jubiläumstreffens war der Ehrenvorsitzende des Chorvereins Bosserode, der 91-jährige Willi Baum. (Wilfried Apel)