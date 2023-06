Salzgeschmack und Dampflokfahrt: Tag der offenen Tür im K+S-Standort Unterbreizbach

Teilen

Blick von oben: Während des Tages der offenen Tür am Standort Unterbreizbach konnten die Besucher vom Förderturm auch eine freie Panoramasicht in die Umgebung genießen. Doch zuvor mussten erst 212 Stufen erklommen werden. © Roda

Den Einblick in seine Kaliproduktion auch für die Öffentlichkeit gewährte das Kaliwerk Werra am Sonntag mit einem Tag der offenen Tür am Fabrikstandort Unterbreizbach.

Unterbreizbach – Nach dem Eröffnungstusch der Bergmannskapelle Unterbreizbach unter Leitung von Karlheinz Dietzel sowie der Begrüßung und dem Anschnitt der „Förderturmtorte“ durch den Leiter des Kaliwerkes Werra, Gerd Kübler, wurde den Gästen vielfältige Informationen in mehreren Abteilungen und Vorführungen geboten.

Das umfangreiche Programm begann sogleich spektakulär mit einer Höhenrettung vom Förderturm, bei der sich Werksleiter Kübler sogar persönlich als havarierte Person zur Verfügung stellte. Wer dann bereit war, die 212 Stufen bis zur oberen Plattform des Turms zu besteigen, hatte von dort aus aber ganz unfallfrei den Panoramablick in die Umgebung.

Mit Volldampf: Der historische Sonderzug verlässt den Bahnhof Unerbreizbach in Richtung Vacha. © Roda

Derweil durften Besucher sich unten an verschiedenen Touren etwa durch die Fabrik, das Kraftwerk oder das Labor beteiligen. Ebenso war auch die Werkstatt mit der Maschinenausstattung jederzeit für einen Besuch offen. Darüber hinaus gab es an Infoständen Interessantes über die Halden des Werkes Werra und das „Zukunftsprojekt Werra 2060“ zu erfahren. Ein unterhaltsames Kinderprogramm sowie ein schmackhaftes Versorgungsangebot rundeten den Tag der offenen Tür ab, der auch das mehrtägige Unterbreizbacher Gemeindefest abschloss.

Einblicke in die Produktion: Bei geführten Touren durften die Besucher das Werk erkunden. © roda

Ganz besonders allerdings wurden schon ab Sonntagvormittag die Sonderfahrten im historischen Zug mit Dampflok vom örtlichen Bahnhof nach Vacha und zurück in Anspruch genommen. (Hans-Heinrich Hartmann)

Tag der offenen Tür im K+S-Standort Unterbreizbach Fotostrecke ansehen