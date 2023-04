Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Teilen

Nach der Sanierung in einem Fachbetrieb in Thüringen ist das Uhrwerk der Philippsthaler Schlosskirche zurück an seinem Platz im Glockenturm.

1 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

2 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

3 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

4 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

5 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

6 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

7 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

8 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

9 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

10 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

11 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

12 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

13 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

14 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

15 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

16 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

17 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

18 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

19 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott

20 / 20 Sanierte Turmuhr der Philippsthaler Schlosskirche wird eingebaut. © Jan-Christoph Eisenberg/Dieter Schott