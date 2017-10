Carl Christoph Möller wird neuer Bürgermeister von Schenklengsfeld

Schenklengsfeld: Mit 1408 Stimmen hat der parteilose Carl Christoph Möller die Bürgermeisterwahl in Schenklengsfeld klar für sich entschieden.

Udo Langer von der Bürgerliste vereinte 1091 Stimmen auf sich.

Fünf Minuten nach Schließung der Wahllokale lag das erste Ergebnis vor:

Unterweisenborn: 17 Stimmen für Udo Langer, 25 Stimmen für Carl Christoph Möller.

18.09 Uhr: Hilmes Langer: 67 Stimmen, Möller: 78 Stimmen.

18.10 Uhr: Dinkelrode: Langer : 25 Stimmen, Möller: 27 Stimmen.

Um 18.23 fehlen noch zwei Wahllokale: Langer hat inzwischen 825 Stimmen auf sich vereinigt, Möller 1028.

Das Wahlergebnis stand um 18.35 fest.

