Traumhochzeit unter der Linde: Schenklengsfelds Bürgermeister heiratet seine Hermina

Hochzeit am Geburtstag: Carl Christoph Möller, Bürgermeister von Schenklengsfeld, hat an Christi Himmelfahrt seine Hermina geheiratet.

Unter der mehr als 1000 Jahre alten Linde in Schenklengsfeld hat am Himmelfahrtstag nach 17 Uhr Bürgermeister Carl Christoph Möller „Ja“ zu seiner Hermina gesagt.

Die Trauung wurde geleitet und beurkundet von der Schenklengsfelder Standesbeamtin Edith Vollmer. Zu der Hochzeit unter dem historischen Lindenbaum waren viele Gäste und Schaulustige gekommen.

Darunter auch eine Abordnung des ältesten deutschen Corps namens Onoldia aus Erlangen. Diese Studentenverbindung der Universität Erlangen, der auch Möller angehört, wurde im Mai 1798 gegründet. Zu den Gratulanten zählten zudem Möllers Bürgermeister-Kollegen Dirk Noll (Friedewald), Ralf Orth (Philippsthal) und Andre Stenda (Hohenroda).

Im Anschluss wurde mit 300 geladenen Gästen in der Scheune der Familie im benachbarten Konrode gefeiert. Und so ganz nebenbei: Schenklengsfelds Bürgermeister ist am Himmelfahrtstag auch ein Jahr älter geworden. Carl Christoph Möller ist jetzt 41 Jahre alt.