Schenklengsfelder Parlament diskutierte über Abwasse-Problem

Gemeindevertretung Schenklengsfeld: Abschlussbericht zur Abwasser-Problematik liegt vor

+ © Mario Reymond Die Kläranlage im Malkomes beschäftigt die Gemeindevertreter seit geraumer Zeit. Jetzt liegt der Abschlussbericht des Akteneinsichtausschusses vor. © Mario Reymond

Der Gemeindevertretung Schenklengsfeld liegt der Abschlussbericht zur Abwasser-Problematik vor.

Schenklengsfeld - Wäre da nicht der Beginn der Kirmes gewesen, vermutlich hätten die Gemeindevertreter von Schenklengsfeld noch länger diskutiert, denn es standen gleich mehrere wichtige Themen auf der Tagesordnung. So aber wurden die 18 Tagesordnungspunkte in zwei Stunden kontrovers, aber sachlich erörtert, wenngleich zuweilen ein Hauch von Wahlkampf durch das Dorfgemeinschaftshaus von Dinkelrode wehte. Es ging um folgende zentrale Themen:

Abwasser

Die Kläranlage im Malkomes beschäftigt die Gemeindevertreter seit geraumer Zeit. Deshalb wurde ein Akteneinsichtsausschuss gebildet, in dem unter Vorsitz von Dr. Frank Klein (ZuMit) auch Tanja Hartdegegen (SPD) und Andre Wenzel (Bürgerliste) 26 Aktenordner gesichtet und geprüft haben. In dem neun-seitigen Abschlussbericht kommt der Ausschuss zu dem Urteil, dass vor allem „Kommunikations- und Abspracheprobleme“ auffallen, wie Dr. Klein berichtete.

Ungewöhnlich sei, dass sich Bürgermeister Carl Christoph Möller und nicht die Bauabteilung um die Abwasserthematik gekümmert habe, obwohl die Baufachleute „mehr Ahnung von der Materie haben“, wie Andre Wenzel erklärte. Hinzu käme, dass sehr viele Büros und Behörden eingebunden waren, was die Kommunikation erschwert habe. „Zuweilen wurde wohl auch aneinander vorbeigeredet“, sagte Tanja Hartdegen. Für die Zukunft empfahl der Ausschuss eine „andere, offenere und ehrliche“ Kommunikationsstrategie.

Bürgermeister Möller räumte Missverständnisse ein, die „kein böser Wille“ waren, er betonte aber auch, dass der Ausschuss „keine gravierenden Fehler gefunden hat“. Sein eigenes Engagement in der Abwasserproblematik begründete Möller damit, „dass in einer kleinen Verwaltung der Bürgermeister überall mitanpacken muss, wo Not am Mann ist“.

Danach gab Möller einen umfassenden Bericht über die Abwasserprojekte der Gemeinde, den er allerdings so schnell runterratterte, dass auch der Vorsitzende der Gemeindevertretung Rainer Daube einräumen musste, die Ausführungen „nicht nachvollziehen zu können, zumal sie nicht schriftlich vorliegen“. Andre Wenzel meinte „falsche Aussagen“ in dem Bericht gehört zu haben. Dr. Frank Klein sagte, er würde gern vieles kommentieren, verkniff sich dies und monierte: „Hier wird der Beschluss der Gemeindevertretung butterweich geredet.“

Seniorenresidenz

Die Exsos GmbH will in Schenklengsfeld eine Seniorenresidenz mit 55 Betreuungsplätzen und 14 Wohnungen errichten. Ein Antrag des Gemeindevorstands zur Aufstellung eines Bebauungsplans wurde einstimmig angenommen. Redner von SPD, Bürgerliste und ZuMit sprachen von einem „Glücksfall für die Gemeinde“. Der Investor schließe eine Versorgungslücke in der Gemeinde und ermögliche es mit seiner Seniorenresidenz auch pflegebedürftigen Bürgern ihren Lebensabend in der Gemeinde zu verbringen. Bürgermeister Möller betonte, dass die Vorbereitung des Projekts viel Zeit gebunden habe, die deshalb an anderen Stelle fehle. Dies habe sich aber zum Wohle der Gemeinde gelohnt. Das Gebäude solle ab Mai 2024 in einer „innovativen Holzbauweise“ errichtet werden. „Das ist ein straffer Zeitplan“, sagte Möller.

Neues Gewerbegebiet

Die Gemeinde Schenklengsfeld macht Druck bei der Ausweisung neuer Gewerbegebiete. Nachdem bereits ein neues Projekt namens „In der Aue“ mit sechs potenziellen Investoren auf den Weg gebracht worden ist, wurde jetzt einstimmig bei einer Enthaltung auch der Weg für ein weiteres, 2,7 Hektar großes, südlich davon gelegenes Gewerbegebiet „Bahn in der Aue“ freigemacht. Das Besondere daran sei der Bahnanschluss, weil es kaum derartige Gewerbegebiete im Kreis gebe, berichtete der Bürgermeister. Deshalb hätten sich bereits zwei „bahnaffine Firmen“ um Flächen beworben. Eine Machbarkeitsstudie und eine Standortanalyse bestärken die Gemeinde.

Die Regionalbahn Thüringen GmbH hatte, wie mehrfach berichtet, angekündigt, die Bahntrasse wieder in Betrieb nehmen zu wollen. Möller hofft nun auf „große Player“, die sich dort ansiedeln könnten, und träumt bereits von weiteren Projekten, die dann auch mit den Nachbargemeinden realisiert werden könnten, zum „Wohle des Werratals“, erklärte Möller.

Neuer Radweg

Der Lückenschluss des Radweges zwischen Unterweisenborn nach Eiterfeld soll entlang der Landesstraße 3171 in Eigenregie der Gemeinde Schenklengsfeld gebaut werden, „damit es schneller geht“, erläuterte Bürgermeister Möller Überlegungen, denen ausführliche Diskussionen über verschiedene Varianten vorangegangen sind. Strittig war in der Gemeindevertretung, ob nun das Land für den Lückenschluss zuständig sei, wie der Bürgermeister meint, oder eben nicht, wie Tanja Hartdegen auf Grund von Anfragen bei Verkehrsminister Tarek Al-Wazir erfahren hat.

Dies soll nun erneut geprüft werden. Dennoch favorisiert die Gemeinde einstimmig, selbst zu bauen, um den Lückenschluss schnell zu ermöglichen.