Schlepperfreunde Reilos feiern am Wochenende 25-jähriges Bestehen

Die Schlepperfreunde auf dem Festgelände neben dem Reiloser Sportplatz mit einem ihrer alten Schätzchen: Helmut Karpenstein auf einem Deutz F1 L 514, Baujahr 1955, 15 PS. Archiv © Wilfried Apel

Die Schlepperfreunde Reilos feiern am kommenden Wochenende ihr 25-jähriges Bestehen.

Reilos – Bei der ersten halbwegs offiziellen Versammlung am 16. April 1998 waren es gerade mal acht Männer, die über die Gründung eines Vereins nachdachten, der sich mit der dauerhaften Erhaltung alter Traktoren beschäftigen sollte. Man beschloss, einen Freundeskreis ins Leben zu rufen. Der hatte so schnell so großen Zulauf, dass aus den Schlepperfreunden Reilos schon bald ein eingetragener Verein wurde. Von Anfang an dabei war neben den Gründervätern Reiner Ebert, Reinhard Hildebrand, Matthias Kolitsch, Burghardt Schäfer, Daniel Stange, Georg Stiebing und Jürgen Zell der langjährige Vorsitzende Markus Weiter. Die gute Seele des Vereins amtierte von 1998 bis 2015. Als seine Nachfolger wirkten Wilhelm Hess (bis 2017), Markus Herbst (bis 2019) und Melanie Stange (bis 2022).

Im vergangenen Jahr ließ sich Weiter dann noch einmal „den Hut“ aufsetzen, um das Vereinsschiff zusammen mit seiner Vertreterin Melanie Stange, seiner Ehefrau und Schriftführerin Anke Weiter und den Kassierern Johannes Schäfer, der auch die Homepage pflegt, und Günter Leist zu steuern.

Zum Zusammenschluss der Schlepperfreunde kam es, weil man bei der vor 26 Jahren veranstalteten 650-JahrFeier von Reilos gemerkt hatte, auf welch großes Interesse man mit der Wieder-Inbetriebnahme und Ausstellung alter Traktoren stößt. In allen Scheunen hatte man vor dem Dorfjubiläum nach „Bulldogs“ von Lanz, Deutz und Co. gesucht und eifrig restauriert. Schnell war man sich einig, dass die auf Vordermann gebrachten, vergessenen Schätzchen nicht wieder in den Scheunen verschwinden sollten. Und dass Neue dazukommen sollten. Das gelang den Gründervätern und ihren Unterstützern in herausragender Art und Weise. Stieg die Zahl der Mitglieder innerhalb von zwei Jahren zunächst auf über 30, kletterte sie inzwischen auf 117.

Aus dem technikaffinen Männerkreis wurde ein Verein für die ganze Familie, der das ganze Jahr über Veranstaltungen anbietet und der eine Säule ist im gesellschaftlichen Leben des am unteren Rohrbach gelegenen, in den letzten Jahrzehnten stark gewachsenen Ludwigsauer Ortsteils.

Regelmäßiger, allerdings noch im Ausbau befindlicher Treffpunkt der Vereinsmitglieder ist eine alte Scheune, die über die Jahre hinweg von den Aktiven von allem möglichen Gerümpel befreit und in einen schon recht ansehnlichen Zustand versetzt worden ist. Im Einvernehmen mit Nachbarschaft und Baugenehmigungsbehörde soll sie zum Dreh- und Angelpunkt des Vereinslebens werden. Schon jetzt steht dort ein alter Deutz D 15, der in nächster Zeit in Schuss gebracht werden soll. Außerdem beherbergt sie schon lange nicht mehr benötigte landwirtschaftliche Geräte wie etwa einen Mähbinder, eine Dreschmaschine oder verschiedene Ackerpflüge. Aber die Reiloser Schlepperfreunde restaurieren nicht nur. In regelmäßigen Abständen besuchen sie auch Schleppertreffen anderer Vereine. Etwa das in Gudensberg, wo man 2023 mit neun Fahrzeugen vertreten war, oder zuletzt in Pferdsdorf (wir berichteten).

Vorsitzender Markus Weiter auf dem zur Restaurierung anstehenden Deutz D 15 der Schlepperfreunde Reilos. © Wilfried Apel

„Das Schöne an den Zusammenkünften ist, dass man sich austauschen und erfahren kann, wer was macht, auf welche neuen Oldies man sich freuen kann, und dass man sich ganz einfach wiedersieht“, sagt Markus Weiter. Highlights des Vereinslebens waren die drei Fahrten zur Oldtimer-Traktor-Weltmeisterschaft am Großglockner, wo jeweils rund 450 Traktoren präsentiert werden. Darüber hinaus veranstalten die „Bulldog-Begeisterten“ alle fünf Jahre „ein großes“ sowie jedes Jahr „ein kleines Fest“ und zur Saison-Eröffnungs- und Abschlussfahrt ein, zur Herbstwanderung und zum Weihnachtsbaumverkauf, und natürlich beteiligen sie sich auch beim Vereine-Schießen des örtlichen Schützenvereins.

Ältestes Vereinsfahrzeug ist ein Ursus C 45, Baujahr 1949, 45 PS, 10,3 Liter Hubraum, zweitältestes ein Allgaier. Wie viele Oldies die Vereinsmitglieder insgesamt besitzen, kann man nicht genau beziffern. „Das variiert fast täglich“, schmunzelt der Vorsitzende, „zwischen 80 und 90 dürften es aber sein.“ Das am weitesten weg wohnende Vereinsmitglied ist Axel Platte aus Rosenheim, ältestes der 85-jährige Helmut Apel aus Mecklar, jüngstes Jana Weiter, eine Tochter des Vorsitzenden.

„Das entsprechende Gen scheint sich bei Weiters weiterzuvererben“, lacht Papa Markus, der stolz darauf ist, dass Junge und Alte in einem guten Verhältnis im Verein vertreten sind: „So manch anderer Verein ist neidisch auf unsere Strukturen. Wenn das kein Ansporn für die Zukunft ist!“

An Wochenende feiern die Schlepperfreunde: Los geht es am Freitag ab 20 Uhr am DGH in Reilos mit einer Discoparty. Am Samstag und Sonntag beginnt das Programm jeweils ab 11 Uhr. Der Festkommers findet Samstag ab 18 Uhr statt. Anschließend, gegen 20 Uhr, wird die Starlights Showband mit Livemusik für Stimmung sorgen. Am Sonntag werden ab 16 Uhr die Sieger des Leistungsziehens geehrt.

Von Wilfried Apel