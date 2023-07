Schreinerei Ralf Stuckardt feiert 100-Jähriges am Wochenende

Von: Daniel Blöthner

Teilen

Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (links) gratulierte Ralf Stuckardt zum 100-jährigen Jubiläum. © Daniel Blöthner

Über 130 Gäste kamen zu den Feierlichkeiten zu 100 Jahren Schreinerei Ralf Stuckardt in Haunetal-Wehrda und gratulierten zu dem stolzen Jubiläum. In Zukunft will die Schreinerei mit einem eigenen Küchenstudio und der gewohnten Qualität überzeugen.

Darunter waren neben den treuen Kunden auch Vertreter der Kreishandwerkerschaft, Haunetals Bürgermeister Timo Lübeck, Landrat Torsten Warnecke, Bad Hersfelds Bürgermeisterin Anke Hofmann, Industriepartner und viele weitere.



Ralf Stuckardt ließ seine und die Geschichte des Unternehmens Revue passieren. Das genaue Gründungsjahr sei etwa nur bekannt, weil Evelyn Slotta von der Kreishandwerkerschaft eine alte Karteikarte dazu fand. „Es ist ein lebenslanges Lernen und vieles habe ich mir selbst beigebracht“, resümierte Ralf Stuckardt, der schon als Kind Nägel ins Holz schlagen durfte, „wir stellen her, was herkömmliche Küchenhersteller nicht können.“ Unter den Gästen war auch ein „Fast-Zeitzeuge“ der Gründung: Hans Stuckardt, der Sohn des Bruders seines Großvaters, im Alter von 98 Jahren. Ralf Stuckardts Frau Dorothee arbeitete auch lange Zeit im Unternehmen mit, machte aber nun den Posten Frei für den gemeinsamen Sohn Maximilian, der sich mit seinen BWL-Kenntnissen um das Zahlenwerk des Unternehmens kümmert. Dorothee Stuckardt sagte zum Abschluss der Reden: „Jungs, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich einen Betrieb mit so viel gut aussehenden Männern verlassen habe.“

Ralf Stuckardt am Rednerpult mit seinen Mitarbeitern, seiner Frau Dorothee und daneben seinem Sohn Maximilian. © Daniel Blöthner

Hessens Finanzminister Michael Boddenberg folgte ebenfalls der Einladung und erklärte, dass er durch seine Kinder, die das Wehrdaer Internat besuchten, ohnehin einen speziellen Bezug zu dem Haunetaler Ortsteil hat. „Im Gespräch mit den Mitarbeitern hier merkte ich, dass hier mehr als nur eine Ausbildung geboten wird. Da springt auch ein Funke über“, lobte Boddenberg die kreisweit gelobte Ausbildungsarbeit Stuckardts.

Festakt zu 100 Jahren Ralf Stuckardt Fotostrecke ansehen

An diesem Wochenende bietet die Schreinerei Ralf Stuckardt noch Tage der offenen Tür mit ausgestellten Küchen an – jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Trappenbergstr. 15. Die Verpflegung vor Ort übernimmt Bücking Catering aus Bad Hersfeld.