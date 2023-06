Küchenservice ganz anders

Ralf Stuckardt feiert 100-jähriges Jubiläum

Von: Daniel Blöthner

Von der Idee zur Traumküche: Mit der 100-jährigen Erfahrung von Ralf Stuckardt und seinem Team. © Stuckardt

Im vergangenen Jahrhundert hat sich die Schreinerei Ralf Stuckardt aus Haunetal-Wehrda stetig weiterentwickelt. Seit letztem Jahr ist der Betrieb auch Mitglied in einem Küchenverband und wird Ende des Jahres ein Küchenstudio am Standort in der Trappenbergstraße 15 eröffnen. Einen kleinen Vorgeschmack darauf gibt es aber bereits an den Tagen der offenen Tür am 8. und 9. Juli, jeweils von 10 bis 17 Uhr, mit drei unterschiedlichen Küchen sowie Maschinenvorführungen.

Die Schreinerei Stuckardt steht für Handwerk mit Tradition, Innovationsgeist und Dynamik. Aktuell widmet sich der Betrieb mit zehn Mitarbeitern hauptsächlich dem Möbelbau - vom Objekt bis hin zur individuellen Lösung. Hinsichtlich der anstehenden Erweiterung soll ein Azubi im dritten Lehrjahr übernommen werden, es wird eine neue Maschine angeschafft und damit ein weiteres innovatives Standbein ausgebaut.



Schon vor den Tagen der offenen Tür geht es am Freitag, 7. Juli, mit einem Open Air Sommerkino los. Gezeigt wird der Film „Mamma Mia”, organisiert mit dem MGH. Der Einlass ist ab 19 Uhr möglich und der Eintritt kostet 3 Euro - außer für Gäste in Verkleidung, die zahlen keinen Eintritt. Über die Markenküchen mit Herkunft aus Deutschland und einem individuellen Einbau gibt es dann am Samstag und Sonntag Infos direkt von den Experten. Wo das Küchenstudio nicht mehr weiter weiß, kommen die Tischler von Ralf Stuckardt in jede Ecke.



Wer sich von der neuen Küchenausstellung informieren möchte, merkt sich schon jetzt den 7. bis 9. Juli vor. © Stuckardt

„Mit der Technik und Leistungsfähigkeit der Industrie, gepaart mit handwerklichem Geschick, führen wir ihre Küchenträume in Perfektion aus und all das zu Preisen wie jedes andere Küchenstudio”, wissen Stuckardts, „unser Team von Spezialisten berät sie vor Ort zu unseren drei Ausstellungsküchen mit denen ihr Küchentraum in greifbare Nähe rückt.”



Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst und bietet darüber hinaus noch Showkochen. Die letzten Tricks und Kniffe, um alle Geräte perfekt einzusetzen, lernen Besucher hier. Frau Thomas steht Interessierten für die Zeit der Ausstellung mit Herd(z) und Hand zur Verfügung.



Küchenservice ganz anders

Der Haunetaler Fachbetrieb kennt sich in allen Bereichen moderner Küchengestaltung bestens aus. „Wir bieten allen, die im Landkreis Bad Hersfeld und darüber hinaus leben und schon lange über eine neue Küche nachdenken oder einzelne Bereiche ihrer bestehenden Küche modernisieren möchten, einen Rundum-Service in allen handwerklichen Bereichen”, so Familie Stuckardt.Manchmal kann eine Erneuerung von Wänden, Fußboden, Licht oder Türen wahre Wunder bewirken. Als erfahrener Küchenplaner hat die Schreinerei Ralf Stuckardt ein Auge für solche Änderungen, damit die Küche wieder zur Wohlfühlzone wird. In vielen Küchen wird z.B. der vorhandene Stauraum nicht optimal genutzt.



Hier können passgenaue Regal- und Schrankelemente Stellfläche auftun, die vorher gar nicht erkennbar war. Seit 30 Jahren berät Ralf Stuckardt Menschen bei Fragen zur passgenauen Küche. Der Schreinermeister und sein Team wissen, wie sich Küchen auch nachträglich noch kindersicher umgestalten lassen oder barrierefreies Kochen, Backen und Spülen ermöglichen.



Der Schreinermeister betont, „wir kümmern uns - übrigens weitaus günstiger, als man denkt - um die Koordination aller notwendigen Gewerke und auch darum, dass nachher alles tip top ist.” Zwar beschäftigt die Schreinerei keine Elektriker, doch in diesem Bereich setzt das Traditionsunternehmen auf ein gut ausgebautes Netzwerk an Partnerbetrieben, was einen reibungslosen Ablauf beschert. In welcher Küche fehlt nicht an der ein oder anderen Stelle noch eine Steckdose?



Von der Idee über Skizzen bis hin zum fertigen Produkt sind Kunden von Stuckardt bestens beraten. © Skizze: Stuckardt

Innovativer Fortschritt kann nur als kompetentes Team erreicht werden und eine Chronik über 100 Jahre hat nur Beständigkeit, wenn sie von Menschen, die an einem Strang ziehen, geschrieben wird. Der 60-jährige Schreinermeister Ralf Stuckardt kennt alle Faktoren, damit das Ergebnis auf lange Sicht alle Wünsche erfüllt. Eine Küchentheke, deren Höhe zur eigenen Körpergröße passt, schont den Rücken. Moderne Küchenmöbel ermöglichen ein anpassbares Niveau der Arbeitsplatte, wodurch auch unterschiedlich große Menschen ideal in derselben Küche kochen können.



Ofen und Geschirrspüler müssen auch längst nicht mehr auf dem Fußboden stehen. Moderne Geräte sparen zudem große Mengen Strom ein und können dank smarter Features per App gesteuert werden oder schalten sich gar selbst ein, wenn Bratgeruch im Anflug ist.



Termine gibt es von Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr oder nach Absprache. Ralf Stuckardt und seine Mitarbeiter freuen sich auf alle Interessenten.