Schülerzahl steigt weiter an: Mehr Erstklässler und geflüchtete Kinder im Schulamtsbezirk

Von: Carolin Eberth

Aufgepasst, ab Montag sind die Schülerinnen und Schüler wieder auf den Straßen unterwegs: Am Dienstag werden die Erstklässler eingeschult. © Unser Archivbild zeigt eine Schulanfängerin aus Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa

An den insgesamt 76 öffentlichen allgemeinbildenden sowie den fünf beruflichen Schulen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner beginnt am Montag für 27 940 Schüler das neue Schuljahr.

Hersfeld-Rotenburg – Das bedeutet in der Summe aller Schulformen im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 640 Schüler. Mit 2100 Schulanfängern ist allein in diesem Bereich ein Zuwachs um 150 Kinder zu verzeichnen, womit sich der Trend der vergangenen Jahre fortsetzt, teilt Schulamtsleiterin Rita Schmidt-Schales mit.

In den beiden Landkreisen Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner, für die das Staatliche Schulamt in Bebra zuständig ist, werden 8090 Schüler die Grundschulen besuchen (Hersfeld-Rotenburg: 4690, Werra-Meißner: 3400). Die Zahl der Grundschüler steigt damit um 410.

Während im vergangenen Jahr für die Schulen der Mittelstufen noch ein Rückgang um 80 Schüler registriert werden musste, wächst nun auch dort die Zahl um 145 auf 20 300 in beiden Schulträgerbezirken, da die ehemaligen Grundschüler nun „ankommen“, wie Schmidt-Schales sagt.

Das Auswachsen des G8-Modells an der Werratalschule Heringen als letzter Schule mit diesem Angebot im Aufsichtsbereich bedeutet auch einen weiteren Anstieg im Bereich der allgemeinbildenden Sekundarstufen II. Durch sukzessiven Wegfall dieser verkürzten Schulzeit sind die Zahlen in der gymnasialen Oberstufe auf 1570 gestiegen. Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg bedeutet dies ein Plus von 75 – bei einer unveränderten Zahl im Werra-Meißner-Kreis.

Bei leichten Schwankungen in der Gesamtschau der Mittelstufenschulformen, die ein Plus von 100 in der Summe ergeben, steigt in den gymnasialen Bildungsgängen die Schülerzahl erneut an. Mit 4210 Schülern ergibt sich hier eine Zunahme um 120. Das heißt, dass 2050 Schüler im Werra-Meißner-Kreis sowie 2160 Schüler im Landkreis Hersfeld-Rotenburg einen gymnasialen Bildungsgang besuchen werden.

Höchststand: 36 000 zugewanderte Kinder

An Hessens Schulen werden etwa 36 000 zugewanderte und geflüchtete Kinder und Jugendliche aus anderen Herkunftsländern in Intensivklassen unterrichtet – 830 davon in den Kreisen Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner. Das stelle einen historischen Höchststand in Hessen dar, wie das Kultusministerium mitteilt. „Die Anzahl hat sich seit Beginn des russischen Angriffskrieges in unserem Schulamtsbezirk verdoppelt“, sagt Rita Schmidt-Schales. Der erhebliche Anstieg ließe jedoch langsam nach.

