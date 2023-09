Schuljahresbeginn im Kreis Hersfeld-Rotenburg: Neues Schulfach, neue Stellen, neues Ticket

Von: Carolin Eberth

Freuen sich über die 101 neuen Lehrerstellen in den Kreisen Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner: Schulamtsleiterin Rita Schmidt-Schales und ihre Kollegen Jürgen Krompholz (rechts) und Dirk Beulshausen. © Carolin Eberth

Für fast 28 .00 Schüler im Bereich des Staatlichen Schulamtes Bebra ist gestern nach sechs Wochen Sommerferien wieder die Schule gestartet.

Hersfeld-Rotenburg – 2100 Schulanfänger werden diese Woche im Schulamtsbezirk eingeschult. Doch was gibt es für Neuerungen an den Schulen und wie sieht es mit der Besetzung der Lehrerstellen aus? Wir haben zum Schulstart nachgehakt.

Versorgung des Unterrichts ist gewährleistet

Insgesamt stehen den Schulen im Schulamtsbereich für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Werra-Meißner-Kreis derzeit 2022 Lehrerstellen zur Verfügung. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine weitere Zunahme um 101 Stellen, worüber sich Schulamtsleiterin Rita Schmidt-Schales sowie Jürgen Krompholz und Dirk Beulshausen, die ebenfalls zur Schulamtsleitung gehören, sehr freuen.

Durch das große Engagement der Schulleitungen, der Mitarbeiter des Staatlichen Schulamtes in Bebra und die Maßnahmen des Hessischen Kultusministeriums zur Lehrkräftegewinnung sei in diesem Jahr also die Versorgung des Grundunterrichts gewährleistet, teilt das Schulamt mit. Grundunterrichtsversorgung bedeutet, dass alle Unterrichtsstunden, die laut hessischer Stundentafel verpflichtend vorgesehen sind, auch tatsächlich erteilt werden. Selbst in den beruflichen Schulen seien erfreulicherweise bislang keine nennenswerten Probleme in den bekannten Mangelfächern einzelner beruflicher Fachrichtungen zu bemerken.

Besetzung von Schulleitungsstellen

An insgesamt vier Schulen im Bereich des Schulamtes Bebra ist das neue Schuljahr ohne Besetzung der Leitungsstelle gestartet. Die Entscheidungen zu den Stellenbesetzungen an der Gesamtschule Schenklengsfeld sowie an der Konrad-Duden-Schule in Bad Hersfeld durch das Hessische Kultusministerium werden in Kürze erwartet, so Schulamtsleiterin Rita Schmidt-Schales. Das Besetzungsverfahren an der Friedrich-Wilhelm-Schule in Eschwege habe auch bereits begonnen, obwohl die Vakanz durch den kurzfristigen Abgang der bisherigen Leiterin erst seit 1. August besteht. Schwieriger sieht es in Cornberg aus. Hier sei die Leitungsstelle an der Eichendorff-Schule weiterhin unbesetzt und eine erfahrene Kollegin mit der Wahrnehmung der Aufgaben beauftragt.

Einführung von verpflichtenden Vorlaufkursen

Dieses Jahr beginnen in Hessen verpflichtende Vorlaufkurse für Kinder, die im darauffolgenden Jahr eingeschult werden sollen und noch nicht über die erforderliche Sprachkompetenz zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht verfügen. „Unbestritten ist der schulische Erfolg sehr erheblich vom Beherrschen der Bildungssprache abhängig. Aus diesem Grund stellt das Kultusministerium hierfür auch eine entsprechende personelle Ressource zur Verfügung“, sagt Dirk Beulshausen vom Schulamt in Bebra. Voraussichtlich über 380 Kinder werden dieses Jahr einen Vorlaufkurs im Schulamtsbezirk besuchen.

Neues Schulausflugsticket

Mit der Einführung des Schulausflugstickets dieses Schuljahr erhalten Klassen mit ihren Lehrkräften die Möglichkeit, den ÖPNV innerhalb Hessens für Klassenfahrten und Schulausflüge kostenfrei zu nutzen, teilt Jürgen Krompholz mit. „Ich bin mir sicher, dass viele Schulen dieses neue Angebot wahrnehmen werden und es dafür sorgen wird, dass finanzielle Spannungen in Schulklassen reduziert werden“, so Krompholz. Unterstützung nach der Coronapandemie: Die hessische Landesregierung setzt für das Schuljahr 2023/24 das Programm „Löwenstark“ zur Kompensation von pandemiebedingten Rückständen bei den Schülern aus Landesmitteln fort, nachdem die hierfür vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel ausgelaufen sind. Schulen erhalten zusätzliche finanzielle Ressourcen und können hier weiterhin ein besonderes Augenmerk auf den Ausgleich von pandemiebedingten Defiziten legen und individuelle Angebote für die Schüler vor Ort gestalten, teilt das Schulamt in Bebra mit.

Schulfach im Test

Die Einführung des Fachs „Digitale Welt“ stellt dieses Schuljahr ein Novum dar. Mit der Brüder-Grimm-Schule Eschwege, der Johannisberg-Schule in Witzenhausen, der Gesamtschule Niederaula und der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg beteiligen sich vier Schulen an dem Modellversuch. Die Schüler lernen in zwei freiwilligen zusätzlichen Schulstunden je Woche anhand von Aufgaben aus den Bereichen Ökonomie und Ökologie Grundlagen wie Programmieren und die Funktionsweise von Algorithmen kennen. Zudem greift das Fach auch Themen wie Datenschutz, Cyberkriminalität und verantwortungsbewusste Mediennutzung auf. Ziel ist es, die Informatik lebensnah zu gestalten. (Carolin Eberth)