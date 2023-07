Katerina Fritsch ist Weltmeisterin im Bogenschießen

Von: Carolin Eberth

Die besten Bogenschützen aus aller Welt kamen beim World Bowhunter Championships in Finnland zusammen. Fritsch hat den ersten Platz in der Kategorie historisches Bogenschießen gewonnen. © Carolin Eberth

Abseits der klassischen Geschlechterklischees bahnen sich immer mehr Frauen ihren Weg in die Welt des Pfeil- und Bogenschießens und erwecken damit eine uralte Kunst zu neuem Leben.

Baumbach/Rovaniemi – Der Weg von Katerina Fritsch, die im Alheimer Ortsteil Baumbach lebt, führte Anfang Juli zur obersten Spitze dieses Sports: In Finnland gewann sie bei den World Bowhunter Championships 2023, also der Weltmeisterschaft im Bogenschießen, den ersten Platz in der Kategorie historisches Bogenschießen und erkämpfte sich damit den Titel als Weltmeisterin ihrer Altersklasse.

2007 entdeckte Katerina Fritsch die Leidenschaft fürs Bogenschießens. Eine Bekannte aus Friedewald nahm sie und ihren Ehemann mit auf einen Übungsparcours. „Sofort war ich angefixt und bin seitdem nie mehr vom Bogenschießen los gekommen“ erzählt die 63-Jährige, die seither Mitglied im Verein Alheimer Bogengilde ist. Rasch meldete sie sich bei den ersten Wettbewerben an und merkte früh, dass ihr die Sportart liegt.

Diese Turniere hätten ihr nicht nur die Möglichkeit gegeben, sich mit anderen Schützen zu messen, sondern förderten auch den sportlichen Ehrgeiz und den Willen zur ständigen Verbesserung. Bei mehreren internationalen Wettkämpfen, unter anderem bei der Weltmeisterschaft 2015 in Ungarn, zeigte sie ihr Können aus der Kombination von technischer Präzision und körperlicher Disziplin. Für einen Platz auf dem Siegerpodest reichte es 2015 jedoch noch nicht.

In diesem Jahr sollte dann aber alles passen: Zusammen mit ihrem Ehemann, der ebenfalls bei der Weltmeisterschaft antrat, fuhr sie mit Auto und Fähre in die von Alheim fast 3000 Kilometer entfernte Hauptstadt der nordfinnischen Landschaft Lappland, nach Rovaniemi. Im Gepäck: die von ihr selbst gebauten Pfeile und der von ihrem Mann hergestellte Holzbogen – der ihr noch Glück bringen sollte.

Der internationale Wettbewerb World Bowhunter Championships unterscheidet sich von anderen Bogenschießwettbewerben, da es sich auf das sogenannte „Bowhunting“ konzentriert – das Jagen von Wildtierattrappen mit Pfeil und Bogen. Die Teilnehmer stellen sich realistischen Jagdsituationen, die in speziellen Parcours nachgebildet werden und mit lebensgroßen Tierattrappen ausgestattet sind.

An insgesamt vier Tagen bestritt sie mit ihrem Holzbogen die verschiedenen Parcours durch Lappland, die bis zu elf Kilometer lang waren, und schoss dabei präzise auf Ziele, die bis zu 55 Meter weit entfernt waren. „Und weil es ja nicht dunkel wurde, haben wir teilweise bis drei Uhr in der Früh geschossen“, erzählt Katerina Fritsch. Mit dabei: 900 weitere Schützen aus über 30 Nationen.

Das World Bowhunter Championships sei mehr als nur ein Wettbewerb, es sei eine leidenschaftliche Gemeinschaft von Bogenschützen aus der ganzen Welt, die sich mit ihrer Begeisterung für den Sport verbinden. Das Event biete eine einzigartige Gelegenheit für Gleichgesinnte, sich auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen. „Weil ich ja schon auf einigen internationalen Wettkämpfen war, kannte ich auch schon viele Gesichter und hab mich gefreut, sie wiederzutreffen.“

Die Freude des Wiedersehens war außerdem groß, als Weltmeisterin Katerina Fritsch mit ihrer goldenen Medaille nach Alheim zurückkehrte und feierlich im Rathaus von Freunden, Kollegen und Bürgermeister Dr. Andreas Brethauer empfangen wurde. „Ich freue mich sehr über diesen besonderen Titel, der gerade für eine kleine Gemeinde wie Alheim etwas ganz Spezielles ist. Besonders freue ich mich außerdem, weil ich ja selbst Bogen schieße im Schützenverein Heinebach“, sagt Brethauer.

Im Anschluss an den Empfang habe Brethauer gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern der Alheimer Bogengilde nach einem neuen Trainingsgelände gesucht. Das bisher genutzte Gelände kann aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht mehr für das Training genutzt werden, „und dem Erfolg sollen natürlich auch in Zukunft keine Steine in den Weg gelegt werden“, so Brethauer. Ebenfalls feierlich empfangen wurde die Förderschullehrerin, die an der August-Wilhelm-Mende-Schule in Bebra arbeitet, von ihren Schülern und Kollegen. Mit der Nationalhymne wurde die Weltmeisterin bejubelt und reich beschenkt. Auch noch eine Woche danach kullern beim Gedanke an diesen Momant noch vor Freude Tränen.

(Carolin Eberth)

Das Bogenschießen erfordert eine Kombination aus technischer Präzision und körperlicher Disziplin. © Carolin Eberth

Feierlicher Empfang: Die Weltmeisterin wurde jubelnd im Alheimer Rathaus begrüßt von Freunden, Kollegen und Bürgermeister Brethauer. © Carolin Eberth

In ihrem Garten in Baumbach hat Bogenschützin Katerina Fritsch für die Weltmeisterschaft in Finnland trainiert – und das mit Erfolg. Sie kehrte mit goldener Medaille und Weltmeistertitel im Gepäck zurück. © Carolin Eberth