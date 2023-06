Sieben Jahre Haft und Sicherheitsverwahrung für Ex-Schulleiter aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg

Von: Daniel Göbel

Wegen mehrfachem schwerensexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen wurde der ehemalige Schulleiter aus dem Landktreis Hersfeld-Rotenburg zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt. © Daniel Göbel

Wegen mehrfachem schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen ist der ehemalige Schulleiter und Grundschullehrer aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg verurteilt worden.

Fulda – Wegen mehrfachem schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen sowie wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischen Materials ist der ehemalige Schulleiter und Grundschullehrer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg schuldig gesprochen worden. Nach der Verhandlung am Freitag vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Fulda wurde der 48-Jährige zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren plus Sicherheitsverwahrung verurteilt.

Unser Reporter ist vor Ort. Wir berichten weiter.