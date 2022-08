Parteien im Kreis Hersfeld-Rotenburg: Volksparteien verlieren, FDP und Grüne wachsen

Kai Struthoff

Geb. 1963 in Berlin. Seit 2008 Redaktionsleiter der Hersfelder Zeitung. Struthoff hat Amerikanistik, Politologie und Publizistik studiert und beim Berliner Tagesspiegel volontiert. Weitere berufliche Stationen waren die Märkische Oderzeitung in Frankfurt/Oder und der Weser Kurier in Bremen. Struthoff ist verheiratet und hat drei Söhne. In seiner Freizeit genießt er die schöne Natur von Waldhessen.

