Späterer Start auf Meisebacher Straße und in Mansbach

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Ins kommende Jahr verschoben: Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Mansbach beginnt erst 2024. Archiov © Jan-Christoph Eisenberg

Die Bauarbeiten auf der Meisebacher Straße und in Mansbach verzögern sich laut Hessen Mobil.

Bad Hersfeld/Mansbach/Schenklengsfeld – In ihrem Ende März veröffentlichten Bauprogramm für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg hat die Straßenbauverwaltung Hessen Mobil unter anderem angekündigt, dass ab Sommer die Landesstraße von Schenklengsfeld nach Malkomes, der mittlere Abschnitt der Meisebacher Straße in Bad Hersfeld sowie die Ortsdurchfahrt des Hohenrodaer Ortsteils Mansbach erneuert werden sollen. Bei zwei dieser Projekte verschiebt sich allerdings der Baustart, wie Hessen Mobil nun auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. So sei der Beginn der Arbeiten auf der Meisebacher Straße Bad Hersfeld erst für Anfang Oktober vorgesehen. „In diesem Jahr werden zunächst kleinere Instandsetzungsarbeiten, teilweise unter abschnittsweiser Vollsperrung, vorgenommen. Mit der großflächigen Fahrbahnerneuerung mit abschnittsweiser Vollsperrung wird erst ab 2024 begonnen“, heißt es dazu aus der Hessen-Mobil-Pressestelle. Abgeschlossen sein sollen die Arbeiten voraussichtlich Ende 2024.

„Bei dieser Baumaßnahme handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme, wodurch im Vorfeld umfangreichere Abstimmungen aller Beteiligten nötig waren. Daher hat sich der Baubeginn nun etwas verschoben“, begründet Hessen Mobil den späteren Start.

Erste Arbeiten im Oktober: Die Erneuerung der Meisebacher Straße in Bad Hersfeld sollte ursprünglich bereits im Sommer starten. archiv © Kai A. Struthoff

Die Straßenerneuerung in Mansbach wurde sogar auf das kommende Jahr verlegt. Ebenfalls in einer Gemeinschaftsmaßnahme von Land, Gemeinde sowie Wasser- und Abwasserverband sollen Fahrbahn, Kanäle, Leitungen und Gehwege der rund 800 Meter langen Ortsdurchfahrt erneuert werden. „Hier waren ebenfalls umfangreichere Abstimmungen mit allen involvierten Parteien notwendig. Zudem wurde während des Abstimmungsprozesses festgestellt, dass sich der Leistungsbedarf des ersten Bauabschnitts erhöht“, heißt es dazu von Hessen Mobil. Die Fertigstellung dieses Bauabschnitts sei für dieses Jahr geplant gewesen, in dem vorgesehenen Zeitfenster könnten die Mehrleistungen jedoch nicht realisiert werden.

„Ein Baubeginn in diesem Jahr hätte eine Winterpause mit größeren Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmenden zur Folge. Um die Behinderungen für diese zu verringern, wurde gemeinschaftlich entschieden, mit der Baumaßnahme erst im Frühjahr 2024 zu beginnen. Das Ende der Bauarbeiten ist für voraussichtlich Mitte 2025 vorgesehen. Im vergangenen Jahr hatten sich die Hohenrodaer Gemeindegremien dafür stark gemacht, die bisherige Fahrbahnbreite von 6,50 Metern auch nach der Erneuerung beizubehalten, während die Vorgaben des Landes eine Reduzierung auf sechs Meter vorsehen, um breitere Gehwege für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen zu schaffen. Laut Bürgermeister Andre Stenda hatten sich die Beteiligten schließlich auf den Kompromiss geeinigt, die Fahrbahnbreite im vorderen Teil der Ortsdurchfahrt auf sechs Meter zu reduzieren und im hinteren Teil das bisherige Maß von 6,50 Metern beizubehalten (unsere Zeitung berichtete).

Mit der Sanierung des 4,4 Kilometer langen Landesstraßenabschnitts zwischen Schenklengsfeld und Malkomes will Hessen Mobil hingegen am 28. August beginnen. Die Arbeiten sollen bis Jahresende dauern. Einzelheiten zu Bauzeit und Verkehrsführung will die Straßenbauverwaltung in Kürze bekannt geben.

Von Jan-christoph Eisenberg