Sparkasse: Seit 160 Jahren gut für Rotenburg

Von: Daniel Blöthner

In Rotenburg wurde der Geburtstag 160 Jahre Sparkasse in der Geschäftstelle an der Poststraße mit Mitarbeitern, Vorstandsmitgliedern und Gästen gefeiert. © Herbert Vöckel/Sparkasse

Die Sparkasse gibt es seit 160 Jahren in Rotenburg. Das war der Anlass für eine Geburtstagsfeier in der Geschäftsstelle an der Poststraße. Als gewaltig bezeichnete Reinhard Faulstich, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Hersfeld-Rotenburg, die 160 Jahre des Spar- und Kreditinstituts in der Stadt an der Fulda. „Das waren bewegte Zeiten mit zwei Weltkriegen, zwei Pandemien (Spanische Grippe und Corona), Währungsreformen, einer gemeinsamen europäischen Währung, weltverändernden Innovationen, Rezessionen und Wirtschaftsausschwüngen“, sagte er.

Diesen Herausforderungen und Veränderungen habe die Sparkasse Stand gehalten und den Bürgern der Stadt und den Gemeinden zur Seite gestanden. 160 Jahre Sparkasse in Rotenburg seien etwas ganz Besonderes, nicht nur als Teil der Infrastruktur der Stadt, sondern vor allem für die Kunden. Auch das sei Nachhaltigkeit.

Der Vorstandsvorsitzende zählte die Verwerfungen im Bankensektor auf, von denen die Sparkasse nicht betroffen sei. Sie konzentrierte sich ausschließlich auf den Heimmarkt und bleibe auch in Zukunft diesem Geschäftsmodell treu. Als stark für die Region bezeichnete Faulstich die Geschäftsstelle in Rotenburg mit einem Geschäftsvolumen von knapp 160 Millionen Euro und über 17.000 Personenkonten.

Nach der Hauptstelle in Bad Hersfeld sei sie damit die zweitgrößte Geschäftsstelle der Sparkasse Hersfeld-Rotenburg. Insbesondere mit dem Neubau der Geschäftsstelle 2007 habe die Sparkasse ein klares Bekenntnis zum Standort Rotenburg abgegeben, versicherte der Vorstandsvorsitzende, der in der Feier von seinem Vorstandskollegen Thomas Walkenhorst begleitet wurde. Laut Faulstich wurde diese schönste Geschäftsstelle der Sparkasse seit der Fertigstellung von Jürgen Dietrich geleitet, den er liebevoll als Sparkassendirektor von Rotenburg bezeichnet. Dietrich wurde Ende März in den Ruhestand verabschiedet.

Sein Nachfolger wurde Dirk Heusner, der sich den Gästen in der Geburtstagsfeier vorstellte. Für ihn ist die Sparkasse seit 1863 fest in der Stadt Rotenburg und der Region verwurzelt. Die Sparkasse sei so nicht nur ein Finanzinstitut, sondern ein vertrauensvoller Partner und Begleiter von Bürgern der Region. Die würden in der Geschäftsstelle Rotenburg von 15 engagierten und fachkundigen Mitarbeitern sowie einer Auszubildenden und einem Praktikanten beraten und bedient. Einige im Team sind schon lange dabei, was die gelebte Kontinuität unterstreicht.

Die Sparkasse feierte stolze 160 Jahre in Rotenburg an der Fulda. © Herbert Vöckel/Sparkasse

Zum Bestehen gratulierte Rotenburgs Bürgermeister Christian Grunwald der Sparkasse als einer der Gäste der Feier in doppelter Funktion: einmal für die Gremien der Stadt Rotenburg und einmal als treuer Kunde.

Historie der Sparkasse

Gegründet wurde das Kredit- und Sparinstitut am 1. April 1863 als Städtische Sparkasse Rotenburg. Zehn Jahre später kam als weiteres Kredit- und Sparinstitut die Kreissparkasse Rotenburg in der damaligen Kreisstadt hinzu. Das war am 1. Juli 1873. Am 1. Februar 1931 übernahm die Kreissparkasse Rotenburg die Städtische Sparkasse. Nach der Kreisreform 1972 in Hessen fusionierten die ehemaligen Kreissparkassen Hersfeld und Rotenburg am 1. Januar 1974 zur Sparkasse Hersfeld-Rotenburg. (Herbert Vöckel)