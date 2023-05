Erfolgreich durch Vertrauen

1 von 25 Sparkassen-Geschäftsstelle Kirchheim feierte 72-jähriges Bestehen © Daniel Blöthner 2 von 25 Sparkassen-Geschäftsstelle Kirchheim feierte 72-jähriges Bestehen © Daniel Blöthner 3 von 25 Sparkassen-Geschäftsstelle Kirchheim feierte 72-jähriges Bestehen © Daniel Blöthner 4 von 25 Sparkassen-Geschäftsstelle Kirchheim feierte 72-jähriges Bestehen © Daniel Blöthner 5 von 25 Sparkassen-Geschäftsstelle Kirchheim feierte 72-jähriges Bestehen © Daniel Blöthner 6 von 25 Sparkassen-Geschäftsstelle Kirchheim feierte 72-jähriges Bestehen © Daniel Blöthner 7 von 25 Sparkassen-Geschäftsstelle Kirchheim feierte 72-jähriges Bestehen © Daniel Blöthner 8 von 25 Sparkassen-Geschäftsstelle Kirchheim feierte 72-jähriges Bestehen © Daniel Blöthner 9 von 25 Sparkassen-Geschäftsstelle Kirchheim feierte 72-jähriges Bestehen © Daniel Blöthner

Schon seit dem 7. Mai 1951 gibt es eine Sparkassen-Geschäftsstelle in Kirchheim. Nach einem Umzug und einem Neubau befindet sich die Geschäftsstelle an der heute bekannten Stelle an der Hauptstraße. Coronabedingt mussten die Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag vor zwei Jahren ausfallen. Diese wurden am Freitag, 12. Mai, nachgeholt.

Rubriklistenbild: © Daniel Blöthner