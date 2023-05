Sparkasse in Kirchheim feierte Jubiläum

Wichtiger Teil der Kirchheimer Infrastruktur

+ © Daniel Blöthner Die Sparkassen-Geschäftsstelle Kirchheim feierte mit den Kunden, Mitarbeitern, Bürgermeister Axel Schmidt sowie den Ortsvorsteherinnen Manuela Mondel und Marion Purdie 72-jähriges Bestehen. © Daniel Blöthner

Schon seit dem 7. Mai 1951 gibt es eine Sparkassen-Geschäftsstelle in Kirchheim. Nach einem Umzug und einem Neubau befindet sich die Geschäftsstelle nun an der heute bekannten Stelle an der Hauptstraße. Coronabedingt mussten die Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag vor zwei Jahren ausfallen. Diese wurden am Freitag, 12. Mai, nachgeholt.

Zur Eröffnung des offiziellen Teils gab Vorstandsvorsitzender Reinhard Faulstich einen Rückblick auf die Zeit damals und wie die Altlasten seit 1948 die Bankgeschäfte prägten. Er betonte auch, dass schon damals die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse einen hohen Stellenwert einnahmen, blickte dabei auf das fünfköpfige Team in Kirchheim und ließ die Geschichte weiter Revue passieren.

Tag für Tag werden individuelle Lösungen gefunden

Das erste Gebäude der Sparkasse in Kirchheim war gemietet. Es folgte ein Umzug sowie 1968 ein Abriss mit Neubau an der noch heute genutzten Stelle, der auch die Sparkassen Immobilien angegliedert sind. Kunden können vor Ort Geld holen sowie einzahlen, komplexe sowie aufschlussreiche Beratungsgespräche wahrnehmen und auch auf den Service der Schließfächer zurückgreifen. Unterstützend kann das Angebot online und via App genutzt werden. Kunden können rund um die Uhr die zuverlässige Selbstbedienungstechnik der Sparkasse nutzen. Viele Kunden schätzen auch die moderne Möglichkeit in Geschäften per Smartphone oder gar Smartwatch zu bezahlen. Parallel dazu wird die Sicherheit der Geldautomaten stetig erhöht. Außerdem hob Reinhard Faulstich hervor, dass die 16 Sparkassen-Geschäftsstellen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg das dichteste Geschäftsstellennetz des Kreises bietet.

+ Vorstandsvorsitzender Reinhard Faulstich ließ in seiner Rede die Geschichte der Geschäftsstelle Revue passieren. © Daniel Blöthner

Die Leitung der Filiale an der Hauptstraße, Christina Ickler, kommentierte anschließend: „Ich bin seit knapp 30 Jahren seit der Ausbildung bei der Sparkasse. Mein Hauptanliegen ist es, dass es den Kunden gut geht und sie sich gut aufgehoben fühlen.“

+ Das Team der Kirchheimer Geschäftsstelle (v.li.): Christina Ickler, Roland Schaake, Sonja Möller, Lars Welter und Judith Emmerich. © Daniel Blöthner

Kirchheims Bürgermeister Axel Schmidt lernte selbst bei der Sparkasse. „Ich fühle mich der Sparkasse sehr verbunden und bin schon immer Kunde hier. Vielen Dank, dass Sie hier sind“, lobte er die Arbeit der Bankmitarbeiter direkt gegenüber vom Rathaus. Auch die Ortsvorsteherinnen von Kirchheim, Manuela Mondel, und von Heddersdorf, Marion Purdie, waren vor Ort.

+ Kirchheims Bürgermeister Axel Schmidt sieht sich und Kirchheim eng mit der Sparkasse verbunden. © Daniel Blöthner

Wer in der Maiwoche des Geburtstages bis zum Abend des 12. Mai am Gewinnspiel teilnahm, sicherte sich zudem die Chance auf attraktive Preise, wie ein Jahreslos für das PS-Los-Sparen, interessante Bücher, eine Goldgeschenkkarte, Tankgutscheine oder den Hauptgewinn, einen 3in1-Gourmetgrill, Raclette & Fondue von WMF. Zu attraktiven Preisen konnten sich Besucher an diesem Freitag neben der Geschäftsstelle noch über leckere Bratwürstchen der Metzgerei Bunk freuen.