Hoher Politbesuch in Bad Hersfeld

Von: Daniel Göbel

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein sprach auf dem Linggplatz in Bad Hersfeld. © Daniel Göbel

Bad Hersfeld stand Dienstag im Zeichen der Landtagswahl: SPD-Parteichefin Saskia Esken und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) machten in der Kreisstadt Station.

Bad Hersfeld – Bad Hersfeld stand am Dienstag ganz im Zeichen der bevorstehenden Landtagswahl am 8. Oktober. Nicht nur SPD-Parteichefin Saskia Esken besuchte die Kreisstadt, um mit der Landtagskandidatin Tanja Hartdegen (Wahlkreis Hersfeld) eine Ausstellung zum Thema Smart Home im wortreich anzuschauen und im Anschluss mit den Bürgern zu diskutieren, auch Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) nutzte seine Sommerreise, um vor dem Sportlereck am Linggplatz Anhänger und interessierte Bürger auf den Wahlkampf einzuschwören.

SPD-Chefin Saskia Esken (links) hier mit Landtagskandidatin Tanja Hartdegen diskutierte vor dem „wortreich“ mit Bürgern.. © Daniel Göbel

Wie unzufrieden die Menschen in der Region mit der Bundes- und Landespolitik sind, wird bei solch direkten Begegnungen deutlich. Kaum hatte die SPD-Vorsitzende das Museum verlassen, wurde sie schon von einer Seniorengruppe mit Fragen und Vorwürfen konfrontiert. „Kennen Sie den Begriff Fremdscham?“, fragte ein Sozialdemokrat in aufgebrachtem Ton und schob nach: „Das ist genau das, was ich empfinde, wenn ich an die Politik der SPD in der Ampel-Koalition denke.“ Als Beispiel nannte er das Thema Kinderarmut. „Dass man darüber überhaupt so diskutieren muss, ist doch peinlich. Natürlich muss alles für die Kinder getan werden.“

Esken blieb dabei betont ruhig, hörte sich die Ausführungen an, um dann doch zum Teil in eine Aneinanderreihung von Floskeln zu verfallen. „Es ist wichtig, den Menschen zu erklären, um was es geht. Das ist auf Bundesebene sicher nicht immer gut kommuniziert worden.“ Und weiter: „Wir haben Krisen bewältigt und Krisen verhindert“, sagte sie mit Blick auf die Pandemie und die Energiekrise. Auch die Rolle von Bundeskanzler Scholz sahen einige Besucher kritisch. „Wir brauchen mehr Kanzlerführung“, monierte ein unzufriedener Parteianhänger, woraufhin Esken erklärte, dass der Bundeskanzler einen guten Job mache, auch wenn er einen anderen Führungsstil als andere hätte.“

Fast schon wie ein Popstar wurde Boris Rhein kurze Zeit später auf dem Linggplatz empfangen. Unter tosendem Applaus der Besucher und Schaulustigen lief der Ministerpräsident ein, dazu ertönte aus den Boxen laut der Fantastische-Vier-Hit „Zusammen“. Anders als Esken, die mit den Bürgern diskutierte, hielt Rhein eine Rede und wurde dabei auch emotional.

„Es ist ein Tag, der nachdenklich macht. Walter Lübcke wäre heute 70 Jahre alt geworden, wenn er nicht Opfer eines furchtbaren Mordes geworden wäre.“ Dies verdeutliche, wie kurz der Weg von der Sprache zur Tat sein könne. „Das muss uns allen eine Warnung sein. Wenn Politik die Sprache missbraucht, um Hass und Hetze zu betreiben, kann das schwerwiegende Folgen haben. Wir stellen uns klar gegen Populisten und Radikale.“ Dass Rhein damit auch die AfD anspricht, die momentan in Prognosen hohe Zustimmungswerte genießt, ließ er durchblicken. „Es sollte uns eine Warnung sein, gerade in Zeiten, in denen wir verwundert demografische Erhebungen betrachten.“

Dann kam Rhein aber auf die bevorstehende Landtagswahl zu sprechen. „Hessen und Bayern wählen einen neuen Landtag. 14 Millionen Menschen haben damit die Möglichkeit, erstmals seit der Bundestagswahl ein Zeichen zu setzen und können zeigen, dass sie mit der Ampel-Politik nicht zufrieden sind.“

Dies nehme er in seinen zahlreichen Gesprächen während der Sommertour wahr. „Die Menschen wollen nicht bevormundet werden. Viele wollen keine Cannabis-Klubs, sie wollen auch selbst entscheiden, ob sie lieber Obst oder Ahle Wurscht essen.“ Insofern sei die Landtagswahl eine Richtungsentscheidung. „Wir stehen für Stabilität, statt im Streit zu versinken, wie es in Berlin der Fall ist. Stabilität statt Streit, Ordnung statt Chaos, ist unsere Devise.“ (Daniel Göbel)