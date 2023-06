Breitenbach am Herzberg: Bedenken bei Naherholungszentrum Silbersee

SPD ist skeptisch

+ © Architekturbüro Thomas Schäfer So sollen die Außenanlagen am Durchgangscampinplatz am Silbersee in Breitenbach/H. aussehen: Links der Gastronomiebereich mit Seeterrasse, teilweise überdachten Sitzplätzen und Bühne. Oben die Kurzzeitstellplätze mit zahlreichen Bäumen. Neben dem Mehrzweckgebäude ist ein Soccerfeld vorgesehen (unten) und daneben kleine Häuser oder Fässer mit einfachen Schlafmöglichkeiten. Rechts sind überdachte Parkplätze mit Photovoltaikanlagen geplant. © Architekturbüro Thomas Schäfer

Das Naherholungszentrum am Silbersee in Breitenbach nimmt sowohl in der Planung als auch in Umsetzung immer weiter Gestalt an.

Machtlos – Entsprechende Beschlüsse fasste in ihrer jüngsten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Machtlos die Gemeindevertretung. Getragen wird das Projekt zurzeit allerdings vor allem vom Bürgerforum Herzberg (BFH), das mit seinen Anträgen vor Jahren auch den Anstoß zur Umgestaltung des Naherholungszentrums gegeben hatte.

Die SPD-Fraktion zeigte sich mehrheitlich skeptisch.

Bebauungsplan

Probleme mit den Grundstücksgrößen und dementsprechend mit der Ausrichtung, Größe und Gestaltung der dort zu errichtenden Ferienhäuser sah zum Beispiel Uwe Schaake (SPD). Wie bei anderen Bebauungsplänen auch, mahnte er eine Parzellierung und die Einhaltung von Baugrenzen an. Das sei in diesem Fall nicht nötig, versicherten dagegen Bürgermeister Volker Jaritz (parteilos) und Parlamentsvorsitzender Jörg Schäfer (BFH). Die Bauherren müssten sich einfach an die Gegebenheiten anpassen. Parzelliert werde dann, wenn jemand Interesse an einem Grundstück zeige.

Mit 8 Ja-Stimmen (7 BFH, 1 SPD), drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung wurde schließlich der Offenlegungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplans gefasst.

Photovoltaik

Grundsätzliche formale Probleme hatte Tobias Heipel (SPD) mit dem nächsten Tagesordnungspunkt, der Installation von Photovoltaikanlagen, nachdem der Gemeindevorstand aus formalen Gründen seine Beschlussvorlage zurückgezogen hatte. Denn genau diese Vorlage sollte nun diskutiert und beschlossen werden, ohne dass es dafür einen Antragsteller gab. Der Hinweis, dieses Vorgehen sei vom Hessischen Städte- und Gemeindebund als korrekt eingestuft worden, beruhigte Heipel nicht. Er kritisierte zudem die Umgangsformen.

Grundsätzliche Probleme hatte auch Uwe Schaake, der die von Lars Kirchner vom Unternehmen Kirchner Solar aus Alheim vorgestellten Zahlen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen anzweifelte. Die Anlage sei viel zu groß ausgelegt, befand Schaake. Und Friederike Klinke machte klar, dass die SPD zwar Photovoltaikanlagen auf Gebäuden gutheiße, nicht aber Anlagen auf Ständern auf dem Parkplatz.

Während einer Informationsveranstaltung im Vorfeld habe Lars Kirchner erläutert, warum die Anlage in der geplanten Größe genau richtig dimensioniert und wirtschaftlich sei, betonte Jörg Schäfer. Die Gemeinde könne als einziger Stromerzeuger am Silbersee dann den Sonnenstrom an die Camper und die Gastronomie verkaufen und damit etwa 500 000 Euro pro Jahr erwirtschaften. Friederike Klinke monierte nicht nur, dass den Parlamentariern nicht alle Unterlagen aus der Präsentation zur Verfügung gestellt worden waren, sondern auch die Beschlussvorlage: „Da ist etwas faul. Da fehlen 70 000 Euro“, stellte sie fest.

Es gehe erst einmal darum, den Vorstand zu ermächtigen, eine konkrete Planung in Auftrag zu geben, machte der Bürgermeister deutlich. Auch Arne Vetter und Jürgen Eidt (BfH) konnten die SPD nicht überzeugen. Zwei Sozialdemokraten stimmten gegen die Vorlage, drei enthielten sich.

Außenanlagen

Weniger umstritten war die Planung für die Außenanlagen (siehe Plan oben), in die Architekt Thomas Schäfer die Vorschläge und Wünsche der Planungskommission eingearbeitet hat. Unter anderem sind neben den Außensitzplätzen des Restaurants eine Seeterrasse und eine Bühne für kulturelle Veranstaltungen vorgesehen. Kleine Hütten sollen auch Gästen, die ohne eigenes Zelt oder Wohnwagen anreisen, den Aufenthalt ermöglichen. Geplant sind ein größerer und ein kleinerer Spielplatz und ein Soccerfeld für sportliche Aktivitäten. Auch ein Fahrradparkplatz mit Lademöglichkeiten für E-Bikes ist vorgesehen.

Mit acht Stimmen (7 BFH, 1 SPD) bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen beauftragte die Gemeindevertretung den Gemeindevorstand, mit den Detailplanungen für das Außengelände zu beginnen und die Einzelmaßnahmen schrittweise umzusetzen. Die im Haushalt 2023 veranschlagten Kosten sind dabei nicht wesentlich zu überschreiten.

Zufahrt, Keller, Kiosk

Erfreut nahm das Parlament zudem zur Kenntnis, dass die Zufahrt zum Dauercampingplatz in Abstimmung mit Polizei und Verkehrsbehörde in Zukunft über die Machtloser Landstraße vorgesehen ist, wie Bürgermeister Volker Jaritz erläuterte. Jaritz wies zudem darauf hin, dass die Bodenplatte für das Multifunktionsgebäude bereits gegossen sei und in der kommenden Woche das Kellergeschoss errichtet werde.

Sehr gut sei die Resonanz auf den inzwischen vom Bauhof errichteten Kiosk am Silbersee. Der werde gut angenommen und sehr gelobt, stellte nicht nur Bürgermeister Jaritz fest. Auch Arne Vetter (BFH) zeigte sich sehr begeistert über die Umsetzung des Beschlusses. (Christine Zacharias)