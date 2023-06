Sportfischer zeigten beim Teichfest in Hattenbach den Umgang mit der Angel

Dutzende Angler hatten sich am Wochenende rund um den Hattenbacher Seewiesenteich zum Forellenangeln positioniert. © Brunhilde Miehe

Ausgerüstet mit Klappstuhl und Angelausrüstung strömten viele Angelfreunde von Nah und Fern am Samstag und Sonntag zum Seewiesenteich in Hattenbach, hatte doch der Sportfischerverein e.V. Niederaula am Wochenende zum Teichfest eingeladen.

Hattenbach – Schließlich war dabei auch das Angeln von Forellen unter sachkundiger Anleitung für jedermann erlaubt – und wer noch keine eigene Angel besaß, konnte sich diese vom Verein ausleihen. Vorsitzender Maik Landskron, sein Stellvertreter Stefan Wolfert, Kassierer Daniel Pfeiffer und Schriftführer Gerhard Eckstein leiteten Neulinge beim Procedere an.

Sie zeigten, wie man ein Maiskorn, einen Wurm oder Fischteig als Köder anbringt, wie man am Schwimmer einstellen kann, wie tief der Köder untergehen soll. Und wenn ein Fisch anbeißt und dieser den Schwimmer unter Wasser zieht, dass man dann den Anschlag macht. Als zum Beispiel Zoe Nuhn einen Anbiss hatte und Walter Horst, ehemaliger Vorsitzender, den Fisch per Netz herausfischte, stellte es sich allerdings heraus, dass es ein Karpfen war. Und da nur das Angeln von Forellen erlaubt war und der Karpfen noch zu klein war, befreite man diesen vom Angelhaken und gab ihn zurück ins Wasser.

Einen Karpfen hatte Zoe Nuhn gefangen, den Walter Horst mit Gerhard Eckstein und Maik Landskron per Netz aus dem Teich holte. © Brunhilde Miehe

Wer eine Forelle angelte, musste diese zum Preis von fünf Euro beim Verein bezahlen und konnte diese von sachkundigen Vereinsmitgliedern ausnehmen lassen. Geräucherte Forellen bot Fischzucht Geisel aus Breitenbach a.H. zum Verkauf an.

Aber auch herzhaftes vom Grill – am Samstagabend ein Spanferkel – sowie Steaks und Bratwürste und Getränke aller Art konnten die zahlreichen Besucher im idyllischen Ambiente genießen. Auch Sonntagnachmittag verweilten bei Kaffee und Kuchen zudem viele Nicht-Angler am schön angelegten Feuerlöschteich, der mit Zufluss vom Hattenbach gespeist wird, und ließen es sich unter schattigen Bäumen gut gehen. So war das Teichfest des 1955 formierten Sportfischer Verein e.V. Niederaula bei optimalen Witterungsbedingungen wiederum ein voller Erfolg.

Von Brunhilde Miehe