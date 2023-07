Starke Gewitter über Nordhessen sorgen für Unfälle auf A4 - Autofahrer kommen mit Schrecken davon

Schwere Unwetter sind über Nordhessen gezogen. Zu drei Unfällen kam es auf der A4 am Samstag, 29. Juli im Kreis Hersfeld Rotenburg.

Bad Hersfeld - Am Samstagnachmittag (29. Juli) zog zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr eine Unwetterfront über Nord- und Osthessen. Während der starken Regenfälle kam es auf der Autobahn A4 in der Zeit zu mehreren Verkehrsunfällen mit Sachschaden im Kreis Hersfeld-Rotenburg.

Zwischen dem Kirchheimer Dreieck und Bad Hersfeld in Fahrtrichtung Osten kam ein junger Autofahrer mit seinem Mercedes in einer langgezogenen Linkskurve auf der regennassen Autobahn nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke am Fahrbahnrand und wurde von dort abgewiesen. Im weiteren Verlauf drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad und prallte 50 Meter weiter mit dem Heck erneut in die Schutzplanke, bevor der Mercedes auf dem Standstreifen zum Stillstand kam. Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Zwischen dem Kirchheimer Dreieck und Bad Hersfeld krachte ein Mercedes-Fahrer in die Leitplanke. © TVnews-Hessen

Unwetter über Nordhessen: Drei Autounfälle auf A4 im Kreis Hersfeld-Rotenburg

Zwischen Herleshausen (Werra-Meißner-Kreis) und Obersuhl im Kreis Hersfeld-Rotenburg überschlug sich nach ersten Erkenntnissen ein Fahrzeug und rutschte in einen Graben. Der Fahrer blieb unverletzt.

In der Gegenrichtung ereignete sich ein weiterer Unfall zwischen Friedewald und Hönebach. Auch bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Über die gesamte Schadenshöhe aller Unfälle auf der A4 konnten noch keine Angaben gemacht werden. (Jens Krannich)