Zwischen den Zeilen: Starke Vorwürfe und brodelnde Gerüchte

Von: Daniel Göbel

In unserer Wochenkolumne Zwischen den Zeilen schreibt Daniel Göbel über die Mücken- und Ameisenstürmer, über den Betreiber des ehemaligen Berggasthofs auf dem Eisenberg, über die Hindu-Gemeinschaft Bhakti Marga im Kirchheimer Seepark und über Immobiliengeschäfte.

Die Mückenstürmer bekommen jetzt Konkurrenz durch die Ameisenstürmer. Ja, Sie haben richtig gelesen. In der kleinen Stadt Wetter im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist nämlich jetzt die Feuerwehr ausgerückt, weil eine Rauchwolke am Turm der Stiftskirche zu sehen war. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass ein Schwarm Ameisen auf Hochzeitsflug um den Turm kreiste. Laut des örtlichen Nabu soll das gar nicht so ungewöhnlich sein. Die Kollegen von der Oberhessischen Presse in Marburg haben die Geschichte natürlich aufgegriffen und dabei auch an Bad Hersfeld erinnert. Mückenstürmer klingt aber doch besser als Ameisenstürmer...

Elbert Klapwijk, der aus Holland stammende frühere Eigentümer des inzwischen insolventen Berggasthofs auf dem Eisenberg, hat ein neues Lokal. Er soll in Emmerich an der Rheinpromenade mit seinem Geschäftspartner vom Eisenberg, Nico Hagens, eine Traditionsgaststätte mit dem klangvollen Namen „Frittenknaller“ übernommen haben, berichtet die Rheinische Post. Wünschen wir ihm, dass es auch wirklich ein Knaller wird und kein Rohrkrepierer wie auf dem Eisenberg.

Mit unserer Reportage über den Tempel der Hindu-Gemeinschaft Bhakti Marga wollten wir unseren Leserinnen und Lesern einen Blick hinter die Türen des ehemaligen Hotels am Kirchheimer Seepark bieten – natürlich in dem Wissen, dass man nach einem eineinhalbstündigem Besuch kein umfängliches Bild über diese Gemeinschaft bekommt. Denn in der Vergangenheit gab es auch immer wieder mediale Kritik an Bhakti Marga, die trotz teilweiser gerichtlicher Untersagung nicht abzureißen scheint. So war gestern ein Bericht auf Bild-Online erschienen, der den Guru der Bewegung, der im Taunus lebt, genauer unter die Lupe nimmt. Die Vorwürfe in dem Bericht wiegen schwer. Die Rede ist von protzigem Verhalten, das sich auf eine Rolex-Uhr bezieht, die der Guru tragen soll. Außerdem wird eine Nähe zu Reichsbürgern und Verschwörungsideologen angedeutet sowie der Vorwurf von Drogenkonsum. Ob die Vorwürfe stimmen, lässt sich nicht sagen. Aus einem aktuellen Bericht des hessischen Innenministeriums lässt sich dies aber nicht ableiten. Dort wird aufgeführt, dass die Gemeinschaft weder als Sekte eingestuft noch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Alle Verfahren, die sich auf Drogenkonsum der Anhänger beziehen, seien eingestellt worden, weil ein hinreichender Tatverdacht fehlte. Bestätigt wird aber, dass immer wieder Seminare stattfinden, in denen tatsächlich Anhänger der Reichsbürger- und Verschwörungs-Szene zugegen sein sollen.

In Bad Hersfeld brodelt die Gerüchteküche, nachdem im Internet bei Immobilienscout24.de das ehemalige Sportler Eck und derzeitige El Toro als Gaststätte für Mietinteressenten angeboten wird. Nun rätseln viele, wer sich denn dort nun bald schon gastronomisch versuchen wird. Ebenfalls bei Immobilienscout sucht der VR-Bankverein für seine Immobile, die einst den Herkules-Markt und ein Parkhaus beheimatete, Mietinteressenten. Laut VR-Bankverein eigne sich die Immobilie für ein abwechslungsreiches Einkaufserlebnis von A wie Armband bis Z wie Zitronenpresse. Und zu guter Letzt fragen sich die Hersfelder, wer künftig in das einstige Café Klingelhöfer am Linggplatz einziehen wird. Wir sind gespannt.

