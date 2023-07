Starkregen und Sturmböen sorgen für zahlreiche Feuerwehreinsätze und Zugausfälle

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Feuerwehrleute hoben in Philippsthal die verstopften Schmutzfangkörbe der Kanaleinläufe aus, damit das Wasser abfließen konnte. © Jan-Christoph Eisenberg

Zwei Gewitterfronten sind am Montag mit Starkregen, Sturmböen und Hagelschauern über den Landkreis Hersfeld-Rotenburg hinweggezogen und haben für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt.

Ab dem späten Nachmittag meldete die Leitstelle des Landkreises aus zahlreichen Orten im Landkreis umgestürzte Bäume, einen vollgelaufenen Keller sowie einen Stromausfall im Raum Ronshausen.

In Bosserode wurde durch das Unwetter die Oberleitung der Bahnstrecke Bebra-Eisenach beschädigt. Bis zur Reparatur musste die Strecke gesperrt werden. In der Folge kam es zu es im Nah- und Fernverker bis in den Abend zu Umleitungen, Verspätungen und Zugausfällen .

Laut Deutscher Bahn wurden unter anderem alle ICE-Züge zwischen Erfurt und Frankfurt umgeleitet hielten nicht in Fulda, Bad Hersfeld, Eisenach und Gotha.

Seenlandschaft: Der Parkplatz des Philippsthaler Sportbades. © Jan-Christoph Eisenberg

In Philippsthal konnten die Kanaleinläufe am Abend die Wassermassen nicht fassen, sodass sich an mehreren Stellen Straßen und Parklätze in eine Seenlandschaft verwandelten. Einsatzkräfte der Feuerwehren und Mitarbeiter des Gemeindebauhofs rückten aus, um die verstopften Einlaufkörbe auszuheben, damit das Wasser abfließen konnte.