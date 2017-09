Sie managt zwei Familien: Stephanie Schreiber ist Standortleiterin bei Amazon

Managerin und Mutter: Stephanie Schreiber ist die zweite Frau an der Spitze eines deutschen Amazon-Logistikzentrums. Seit August leitet sie den Standort FRA 3 in Bad Hersfeld an der Amazonstraße.

Bad Hersfeld. Tierärztin, Hebamme, Sozialpädagogin: All das wollte Stephanie Schreiber in jungen Jahren mal werden. Seit 1. August ist sie nun Standortleiterin des Amazon-Logistikzentrums FRA 3 in Bad Hersfeld – und damit deutschlandweit die zweite Frau in dieser Position.

Die 39-Jährige ist eine echte „Herschfellerin“ und hat die Entwicklung des Online-Versandhändlers hier zu großen Teilen miterlebt und mitgestaltet. Zu Amazon gekommen ist sie vor elf Jahren eher zufällig. Mit ihrem Ex-Mann war sie nach einem beruflichen Zwischenstopp in Leipzig zurück in den Kreis Hersfeld-Rotenburg gezogen, und damals war Amazon auf der Suche nach Nachwuchsführungskräften mit naturwissenschaftlichem Studium – das passte. 2009 wechselte Schreiber vom FRA 1 am Eichhof schließlich zum „Launch-Team“ des neuen Zentrums an der Amazonstraße. An die erste Tätigkeit dort erinnert sie sich noch gut: Fußbodenmarkierungen in der noch blanken Halle kleben.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes und einem Jahr Elternzeit kehrte sie 2011 zunächst für vier Tage in der Woche zurück. „Ich war vermutlich die erste Managerin in Teilzeit“, berichtet Schreiber, die schnell Schicht- und schließlich Bereichsleiterin wurde. Als Standortleiterin arbeitet sie mittlerweile wieder Vollzeit – dank der Unterstützung von Familie, Freunden und ihrem Arbeitgeber. „Anders würde es nicht gehen“, weiß die alleinerziehende Mutter, die auch den Alltag gut organisieren muss.

Wenn die Betreuung ausfällt oder ein Kind plötzlich krank wird, sei es kein Problem, später zu kommen, früher zu gehen oder auch mal etwas von zu Hause aus zu erledigen. „Zwischen Bettwäsche wechseln und Tee kochen“, wie Schreiber verrät. „Mein Sohn hat früher übrigens immer von ‘Mamazon’ gesprochen.“

2900 Mitarbeiter sind aktuell im FRA 3 beschäftigt, gerade wurde eine neue Fördertechnologie in Betrieb genommen. Die Herausforderungen, die die regelmäßigen Streiks mit sich bringen, betrachtet Schreiber gelassen. „Dann gilt es, Lücken zu füllen“, erklärt die Standortleiterin. „Ich lebe das Recht der freien Meinungsäußerung“, sagt Schreiber mit Blick auf Kritik.

Weil sie selbst Vieles erlebt habe, das auch andere Mitarbeiter betrifft, könne sie ihre Kollegen gut verstehen, führen und die „Amazon-Familie“ zusammenhalten. Als Standortleiterin müsse sie sich natürlich an gewisse Rahmenbedingungen halten, habe aber auch Möglichkeiten, frei zu gestalten. So habe sie beispielsweise Geburtstagsrunden eingeführt und Führungen speziell für die Kinder von Mitarbeitern. Als „Testläufer“ waren ihre eigenen Kinder unterwegs.

Bereut habe sie ihre Entscheidung noch nicht, im Gegenteil. „Ich bin froh, es gemacht zu haben,“ sagt Schreiber. Eine von zwei Frauen an der Spitze zu sein, findet sie „cool“. Allzu viel Aufhebens will sie darum allerdings nicht machen. Im FRA3 gebe es viele Frauen in Führungspositionen. Da passe es auch gut, dass das Computerprogramm aus „FRA“ stets „Frau“ machen will. „Frau 3 also, das passt“, sagt Schreiber lachend.

Zur Person:

Stephanie Schreiber (39) kommt aus Bad Hersfeld und lebt mit ihren beiden Kindern (7 und 11) auf dem Johannesberg. An der Modellschule Obersberg hat Schreiber Abitur gemacht und anschließend in Würzburg Lebensmittelchemie studiert. Nach einem Jahr als Lebensmittelchemikerin in Leipzig ist sie in den Kreis Hersfeld-Rotenburg zurückgekehrt. Inzwischen ist Schreiber seit elf Jahren bei Amazon. Angefangen hat sie im ersten deutschen Logistikzentrum FRA 1 am Eichhof. Seit 1. August 2017 leitet sie das FRA 3. Entspannen kann die 39-Jährige bei der Gartenarbeit, beim Zumba zu lateinamerikanischen Rhythmen („Das ist Lebensfreude pur“) oder bei gemeinsamen Reisen mit ihren Kindern. Nächstes Ziel: Singapur.