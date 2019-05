Straßenbaubeiträge sind erneut Thema im Landtag

Viele hessische Hauseigentümer werden am Donnerstag, 9. Mai, gespannt nach Wiesbaden blicken. Das Streitthema „Straßenausbaubeiträge“ wird erneut im Landtag verhandelt.

Darauf weisen die beteiligten Bürgerinitiativen aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg in einer Pressemitteilung hin.

Ab 9 Uhr findet im Innenausschuss eine öffentliche Anhörung ausschließlich zu den Straßenausbaubeiträgen statt. Hintergrund sind jeweils ein von der SPD-Landtagsfraktion und ein von der Landtagsfraktion Die Linke eingebrachter Gesetzentwurf zum Kommunalen Abgabengesetz (KAG), die beide eine landesweite Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vorsehen. Die den Kommunen dadurch entstehenden Einnahmeausfälle sollen zukünftig vom Land erstattet werden.

Experten aus dem Kreis vor Ort

55 Anzuhörende sind hierzu als Experten eingeladen worden. Auch aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg werden zahlreiche Redner dabei sein, unter anderem die Bürgermeister Harald Preßmann (Hauneck), Daniel Iliev (Heringen), Andre Stenda (Hohenroda) und Alexander Wirth (Wildeck), sowie Andrea Müller-Nadjm als Sprecherin der Bürgerinitiativen in Nord- und Osthessen und Andreas Schneider, Sprecher der AG Straßenbeitragsfreies Hessen sowie Michael Schreiber vom Verband Wohneigentum Hessen.

Die bisher auf der Landtagsseite veröffentlichten schriftlichen Stellungnahmen zeigen, dass sich eine überwiegende Mehrheit der Anzuhörenden (24 von 28) klar für die landesweite Abschaffung der Beiträge ausspricht.

Alle interessierten Bürger aus dem ganzen Landkreis Hersfeld-Rotenburg sind eingeladen, an diesem Tag zur öffentlichen Anhörung in den Landtag nach Wiesbaden mitzukommen. So können sie ihre Bürgermeister und die Bürgerinitiativen unterstützen. Busse sind organisiert, es ist aber auch die individuelle Anreise per Bahn oder Pkw möglich.

Kontakt für die Anmeldung und Teilnahme an der Busfahrt (wenige Restplätze sind noch vorhanden) per E-Mail: deiseroth@bi-hef.de. Individuelle Anreise und Anmeldung direkt: Besucherservice des Hessischen Landtags, z 06 11 / 35 03 41 oder per E-Mail: e.wilbert@ltg.hessen.de. red/ks

