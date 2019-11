Streik bei Amazon zum Black Friday und Cyber Monday

Während der umsatzstarken Tage Black Friday und Cyber Monday hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Internet-Versandhändlers Amazon zum mehrtägigen Streik aufgerufen.

Gestreikt wird an allen Standorten am heutigen Freitag, 29. November, Samstag, 30. November, und Montag, 2. Dezember. Die Arbeitsniederlegungen haben laut Verdi in der Nacht von Donnerstag auf Freitag begonnen und betreffen neben den beiden Amazon-Standorten in Bad Hersfeld auch Rheinberg, Werne (beide NRW), Koblenz (Rheinland-Pfalz), Leipzig (Sachsen) und Graben (Bayern). In Koblenz, Leipzig und Bad Hersfeld soll der Streik bis in den frühen Dienstagmorgen, 3. Dezember, andauern.

„Amazon bewirbt den Black Friday und den Cyber Monday mit extremen Preisnachlässen. Die Beschäftigten bei Amazon sagen dagegen: Ihre harte Arbeit ist nicht zu Schleuderpreisen zu haben. Sie fordern einen Tarifvertrag für existenzsichernde Löhne und gute und gesunde Arbeit. Amazon muss endlich seine unsägliche Blockadepolitik aufgeben. Das Unternehmen behauptet fortwährend, was für ein toller, transparenter Arbeitgeber man sei. Aber grundlegende Rechte werden den Beschäftigten vorenthalten und der Alltag bei Amazon besteht aus Arbeitshetze und extremem Druck. Das führt dazu, dass viele Beschäftigte krank werden“, so Orhan Akman, Verdi-Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel, in einer Pressemitteilung. red/jce

