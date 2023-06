SUMMACOM nimmt bei Lollslauf und Lollsumzug teil

Von: Daniel Blöthner

Das SUMMACOM-Team freut sich bereits auf die erneute Teilnahme am Lollslauf 2023. Hier ein Teil des Läufer*innen-Teams. © SUMMACOM

In weniger als vier Monaten beginnt wieder das beliebte Lullusfest in Bad Hersfeld. Neben der dritten Teilnahme am Lollslauf wollen die SUMMACOM-Mitarbeitenden in diesem Jahr auch am Lollsumzug teilnehmen.

2021 waren sie zu fünft, im vergangenen Jahr schon 15 Teilnehmende beim Lollslauf. Wie viele es in diesem Jahr werden, steht noch nicht fest, aber das Interesse an einer firmenbezogenen Teilnahme ist sehr groß. „Ein Großteil der Belegschaft will beim Umzug mitwirken”, freut sich Teamleiterin Franziska Oehm über die positiven Rückmeldungen aus der Runde.

Anfangs stand die Idee, sich bei dem außergewöhnlichen jährlichen Event in Bad Hersfeld, dem Lullusfest, zu beteiligen. „Es ist oft bei uns so, dass ein Gedanke von einer Person kommt und das Team arbeitet diesen dann aus”, fasst Kundenbetreuerin Lydia Funke-Bär die Vorgehensweise zusammen und ihre Kollegin Heike Günter ergänzt, „das macht bei uns auch den Teamgeist aus. Anschließend unternehmen wir auch gerne was zusammen.” Dabei geht es den Teilnehmenden der SUMMACOM nicht ums Gewinnen, sondern rein um den Spaß und als Team gemeinsam etwas Schönes zu erleben.

SUMMACOM lebt die Firmenphilosophie Wertschätzung, Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt! Von links: Lydia Funke-Bär, Patricia Ellis, Tatjana Junknikel, Franziska Oehm, Manuela Lingendelder, Heike Günter, Henrik Hahn. © HONKPHOTO/HOLGER KIEFER

Zusammen Lollslauf

Dem Lollslauf voraus geht das Lauftraining, um die angepeilte Strecke zu schaffen. So wird auch Freizeit investiert, doch sind sich die Drei einig, dass sich jede und jeder des Laufteams gerne freiwillig in dieser Richtung engagiert. Lydia Funke-Bär erinnert sich: „Die letzten Jahre haben wir uns hier immer zusammen aufgewärmt, sind zusammen gelaufen und wurden beim Lollslauf von unseren Familien mit Plakaten und mehr ordentlich angefeuert. Das unterstreicht auch die SUMMACOM-Philosophie.” Selbstverständlich ist dann auch die komplette Familie im SUMMACOM-Team herzlich willkommen.

Nach der ersten Teilnahme beim Lollslauf durfte Kommunikationsdienstleister SUMMACOM auch 2022 nicht fehlen. 2023 ist auch schon eingeplant. © Axt-Bäuml

Zusammen Lollsumzug

Das Team will in diesem Jahr nicht nur beim Lollslauf mitmachen, sondern auch beim Lollsumzug. SUMMACOM sponsert das private Vorhaben, damit dieser Wunsch ermöglicht wird. Auch bei der Gestaltung des Festwagens dürfen dann alle mithelfen, die Zeit und Lust haben.

Der Lollsmontag wird oft von Familien besucht & genossen, das ist bei SUMMACOM nicht anders. Kinder, Partner - alle aus der Familie, die möchten, können mitfeiern. „Die Kinder kennen sich eh schon untereinander. Das wird richtig klasse dieses Jahr”, ist Lydia Funke-Bär überzeugt und strahlt voller Vorfreude, „das ist so toll bei SUMMACOM. Es fängt bei den Schichten an und geht über alles bis hin zu den Kindern bei der Flexibilität. So ein schönes Miteinander, wo es einfach passt, haben wir so noch nicht erlebt.”

Alexander Wesely (re.), Bereichsleiter Operatives Geschäft, lief ebenfalls mit und begleitete das Team. © Hersfelder Zeitung

In der Zwischenzeit werden weitere Fragen geklärt und natürlich ganz wichtig: Was werfen die umherziehenden Lollsfans? SUMMACOM stellt Merchandise-Artikel zur Verfügung und das Team überlegt, was da wohl am passendsten wäre. Dabei wird auch die Gelegenheit genutzt, neue Kolleginnen und Kollegen anzulocken. Das Vorhaben geschieht in enger Abstimmung mit SUMMACOM, die die beiden Vorhaben der Mitarbeitenden unterstützt. Schließlich soll einheitliche Kleidung im knalligen Rot für Wiedererkennungswert sorgen - auch für diejenigen, die nicht am Lollslauf teilnehmen möchten, dafür aber gerne beim Umzug dabei sind.

Zusammen Lolls

Alle Mitarbeitenden aus allen Standorten sind herzlich eingeladen mitzufeiern, wenn in Bad Hersfeld wieder an jeder Ecke „Enner, zwoon, dräi - Bruder Lolls” zu hören ist. Schließlich sind alle Standorte eins. Lydia Funke-Bär will Interessierte vor dem Umzug in die Traditionen des Lullusfestes einweihen. „Lolls ist mehr als nur eine Kirmes. Das Fest hat Tradition und das sieht man am besten an den Mönchen, dem bzw. der verkleideten Bürgermeister*in und natürlich dem Entzünden des Lullusfeuers. Da muss man dabei gewesen sein, um es zu verstehen. Wir können dann im Anschluss rasch zu den anderen stoßen.”

Wer nun auf den Geschmack gekommen ist und ein Teil der SUMMACOMMUNITY werden möchte: SUMMACOM freut sich über jede Initiativbewerbung in Bad Hersfeld.

SUMMACOM unterstützt Unternehmen unterschiedlicher Branchen bei ihrer professionellen und erfolgreichen Kundenkommunikation, mit CallCenter-Leistungen und mehr. So zählen neben den Sparda-Banken beispielsweise auch die BMW Group Financial Services sowie die Hornbach Baumarkt AG zu den renommierten Auftraggebern des 1997 im Saarland gegründeten Unternehmens. Von insgesamt drei Standorten in Deutschland ist SUMMACOM in den Geschäftsfeldern Kundenservice, Vertriebsunterstützung und Fortbildungen aktiv.