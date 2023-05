SUMMACOM zeigt Flagge für Vielfalt

Von: Daniel Blöthner

Die SUMMACOM lebt Diversity und setzt sich daher auch am 11. Deutschen Diversity-Tag der Charta der Vielfalt e.V. dafür ein. © Summacom

Heute am Dienstag 23. Mai 2023, findet der 11. Deutsche Diversity-Tag der Charta der Vielfalt e.V. statt. An diesem Tag zeigen Organisationen Flagge für Vielfalt in der deutschen Arbeitswelt. Charta der Vielfalt e.V. ist die größte Arbeitgebendeninitiative zur Förderung von Diversity in Unternehmen und Institutionen Deutschlands. Das Herzstück des Vereins ist die Urkunde „Charta der Vielfalt“, die zur Anerkennung und Einbeziehung von Vielfalt in der Arbeitskultur 2006 gemeinsam von Unternehmen und Politik ins Leben gerufen wurde.

Ziel der Initiative ist ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld und dass alle Beschäftigten – unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft – Wertschätzung erfahren. Mehr als 4.900 Organisationen haben die Charta der Vielfalt, unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzlers, bis heute unterzeichnet.



Auch Kommunikationsdienstleister SUMMACOM GmbH & Co. KG, mit Standort am Benno-Schilde-Platz in Bad Hersfeld, ist wieder dabei: SUMMACOM-Mitarbeitende und Repräsentant*innen aller Diversity-Dimensionen zeigen am Deutschen Diversity-Tag Gesicht und geben ihr Statement dazu, was echte Inklusion am Arbeitsplatz für sie bedeutet und wie sie diese persönlich erleben.

Verschiedenste Charaktere und Persönlichkeiten vollwertig und gleichberechtigt zu akzeptieren wie sie sind und gleichzeitig das Potenzial dieser Vielfalt zu erkennen, das sollte unser aller Anspruch sein! Unterschiede als Bereicherung zu erleben und nicht als „auszugrenzende Bedrohung“ wahrzunehmen, diese Erfahrung sollte in unserer Gesellschaft und in der Arbeitswelt gleichermaßen konsequent gefördert werden! Dafür bedarf es in erster Linie Sichtbarkeit, Bewusstseinsschaffung und Aufklärung! Dafür steht für mich der Deutsche Diversity-Tag. Als überzeugte Unterzeichnende der Charta der Vielfalt e.V., zeigen wir hierfür sehr gerne Flagge.

Geschäftsführer Martin Schimpf und Marc Kirch, Bereichsleiter Marketing & Vertrieb, von SUMMACOM. © Privat

Unsere #SUMMACOMMUNITY steht für gelebte Wertschätzung von Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt: heute und an allen anderen 364 Tagen eines Jahres! Das zeigen wir nicht nur auf unseren Werbemotiven, wir leben das auch aus Überzeugung. Diese hierarchieübergreifende Nahbarkeit und aufrichtige Akzeptanz und Wertschätzung aller Persönlichkeiten, die unser Unternehmen formen, verleiht SUMMACOM seinen besonderen Charakter. Das spüren und schätzen auch unsere Auftraggeber*innen und deren Kundschaft, für die wir im Einsatz sind. Denn Wertschätzung und respektvoller Umgang sind wichtige Tugenden und gleichzeitig auch die Basis erfolgreicher Kundenkommunikation.

Fridaous M. © Summacom

Ich empfinde Wertschätzung und Respekt bei Summacom. In früheren Anstellungen habe ich oft das Gegenteil erlebt. Bei Summacom fühle ich mich wohl.

Werner M. © Summacom

Die Welt ist bunt und die Menschen, die auf ihr leben, sind vielfältig. Das Verständnis für die Individualität eines jeden einzelnen und der Respekt gegenüber den Kolleginnen und Kollegen ist bei SUMMACOM schon seit jeher gelebter Teil unserer DNA. Für Rassismus und Ausgrenzung ist hier kein Platz. Das ist uns sehr wichtig! Ich als Betriebsratsvorsitzender stehe auch dafür mit dem gesamten Betriebsratsteam ein.

Wiebke H. © Summacom

Ich höre oft, dass Toleranz und der Umgang mit Diversität heute etwas ganz Normales sind und dass man dafür nicht extra einen Tag braucht. Wenn ich aber höre, dass immer noch Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung, ihrem Umgang mit ihrem eigenen Körper, Nationalität, Glauben etc. verfolgt, gefoltert oder sogar getötet werden, dann finde ich es wichtig, gerade an diesem Tag darauf aufmerksam zu machen. Wir reden hier nämlich nicht von kleinen Schwellenländern oder Dörfern. Wir reden hier unter anderem auch über die größten Länder der Erde, in denen so etwas sogar gesetzlich legalisiert wird. Diversität ist etwas sehr Wichtiges und das geht uns alle etwas an. Wenn jeder einmal anfangen würde, andere Menschen so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden will, dann hätten wir viele Probleme auf der Welt einfach nicht.

Patricia E. © Summacom

Leider gibt es in der heutigen Zeit immer noch Menschen, die andere diskriminieren, weil sie nicht in ihr Weltbild passen. Deswegen sprach ich nie über meine Bisexualität, aus Angst vor Zurückweisung und Diskriminierung. An meinem Arbeitsplatz jedoch erlebe ich den vollen Einsatz gegen Diskriminierung und Intoleranz in jeder Form, die Vielfalt und Freiheit jedes bzw. jeder Einzelnen werden respektiert. Dabei spielen Aspekte wie zum Beispiel sexuelle Orientierung, Alter, Behinderung, Religion und ethnische Herkunft keine Rolle. Denn jeder Mensch ist wertvoll und wir können alle voneinander lernen.

Petra B. © Summacom

Wertschätzung bei SUMMACOM heißt auch, dass ältere Menschen ebenso willkommen sind wie junge Menschen. Alle haben gleiche Chancen, die es dann auch gilt wahrzunehmen. Auch ich bin branchenfremd vor sieben Jahren als Quereinsteigerin bei SUMMACOM gestartet. Seither habe ich zunehmend mehr Verantwortung, auch standortübergreifend, hinzubekommen. Diversität und Inklusion werden hier ernsthaft gelebt, ein Grund weshalb ich mich hier so wohl fühle.

Sarah R. © Summacom

Ich bin seit einigen Jahren zum Christentum konvertiert und bin mit Dreadlocks, Piercings, Tattoos und ganz viel Humor dabei, denn da ist alles Willkommen wenn du in die richtige Gemeinde gehst ;) So wie ich bin, fühle ich mich mit allem was mich als Persönlichkeit ausmacht bei SUMMACOM uneingeschränkt willkommen. Wir sind ein bunter Haufen, auch mit unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen. Diese Vielfalt wird hier im Team als bereichernd wertgeschätzt und respektiert. Das ist schön zu erleben.