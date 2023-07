Tänzer aus Mexiko und Ludwigsau veranstalteten Folklore-Abend

Schwingende Röcke und prächtige Farben: Die Tänzerinnen der mexikanischen Folkloregruppe Vallarta Azteca. © Wilfried Apel

Tann – Da sage noch einer, Volkstänzerinnen und Volkstänzer leben hinterm Mond. Die Tanner jedenfalls nicht. Sie reisen in der ganzen Welt herum und sie laden sich von überall her immer wieder wunderbare Gäste ein.

Am Mittwochabend ist es die Gruppe Folclorico Vallarta Azteca aus Mexiko, die die Aktiven und die Passiven, das ganze Publikum, in der Besengrundhalle mit einem Rausch von Musik, Tanz und lateinamerikanischer Fröhlichkeit begeistert. Welch ein Glück, dass die vor 20 Jahren gegründete, viel gefragte Vereinigung, die als beste Folkloregruppe des Landes gilt, gerade auf Europa-Tournee ist, und dass sie, bevor sie am Wochenende am Trachtenfest in Schlitz teilnimmt, ihr Quartier zuallererst in Tann aufschlägt.

Durchaus feierlich betreten die gut 30 Akteure die einmal mehr leider nur sehr ungleichmäßig ausgeleuchtete Bühne. Zusammen mit den Ludwigsauern und dem Publikum hören und singen sie ihre und die deutsche Nationalhymne, ehe sie loslegen. Eine Sängerin singt mit sehr hoher Stimme, ihr männlicher Gegenpart zeigt sich mit einem Bild der Gottesmutter Maria, bunte Bänder fliegen, alles kommt in Bewegung, Röcke fliegen in den schönsten Farben, es wird laut und lauter.

Fortlaufend ergeben sich neue Bilder, gemalt von den Trachten der mit breiten Sombreros und bunten Ponchos auftretenden Männern und der in weißen, bunt bestickten Blusen und weiten, mit Pailletten und Spitzen besetzten Röcken auftretenden Frauen. Man kann nur erahnen, um was es bei den Liedern und Tänzen geht, muss aber lachen, als ein maskiertes Männerquartett als nicht mehr ganz so mobiles „Seniorenquartett“ erscheint, sich unters Publikum mischt, auf die Bühne „quält“ und auf einmal spritzig und witzig tanzt. Marion Scherer, die langjährige Tanner Vereinsmatadorin und ehemalige Pflegedienstleiterin, meint: „Von diesen Tänzern können wir uns alle eine Scheibe abschneiden, auch was die Pflege anbelangt!“ Gabriele Hattwich aus Kirchheim, Bezirksvorsitzende der Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege, ist hin und weg: „Wenn ich die Beinarbeit der Männer sehe: einfach nur toll. Und die farbenfrohen Kostüme: eine Augenweide!“ Nach der Pause fliegen die Röcken der Frauen noch höher, noch bunter. Lebensfreude pur.

Voll besetzte Besengrundhalle: Während die deutsche und die mexikanische Nationalhymne gespielt wurden, standen alle Zuschauer auf. © Wilfried Apel

Die fünf vor der Bühne stehenden Musiker geben alles, man hört bei ihren Tönen die eine und andere „typisch mexikanische“ Sequenz heraus, aber auch: „Ay ay ay ay, Carneval in Rio.“ Irgendwann – nach „Time to Say Goodbye“ auf Mexikanisch – heißt es nur noch „Viva Mexico“. Stehender Beifall, Bravo-Rufe, alle sind glücklich. Bürgermeister und Gemeindevertretungsvorsitzender übermitteln ein von Herzen kommendes Dankeschön, Gastgeschenke werden ausgetauscht, große und kleine Flaggen wechseln die Besitzer – ein wirklich schöner Abend.

Die Tanner Volkstanzgruppe hat gleich zu Beginn gezeigt, was sie kann und die Gäste mit gleich drei Tänzen begrüßt. Vor allem bei dem mit viel Schmackes getanzten Jägerneuner sah man den Aushängeschildern der Gemeinde an, wie viel Freude es auch ihnen macht, in ihren Trachten über die Bühne zu wirbeln.

Von Wilfried Apel