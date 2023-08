Tafelspiele in Bad Hersfeld: Spitzenköche kochen an zwei Abenden im November

Von: Laura Hellwig

Sie machen aus den Tafelspielen ein kulinarisches Spitzen-Event: Von links Volker Friebe, Heike Bücking, Björn Leist, Florian Bücking, Patrick Spies, Jens Frank und Simon Reichmann. Es fehlt Benjamin Kehl. © Steffen Sennewald

Die Bad Hersfelder Tafelspiele finden wieder statt. Erstmals werden fünf hochkarätige Köche an zwei aufeinander folgenden Abenden die Gäste in der Schilde-Halle bekochen.

Bad Hersfeld – Die wohl größte karitative Veranstaltung der Region geht in die nächste Runde: Die Bad Hersfelder Tafelspiele finden wieder statt. Erstmals werden fünf hochkarätige Köche an zwei aufeinander folgenden Abenden die Gäste in der Schilde-Halle bekochen. Darüber informiert Harald Gebauer vom Orgateam der gemeinnützigen Veranstaltung. Die Tafelspiele finden am Dienstag und Mittwoch, 14. und 15. November 2023 statt.

Silvia Hemel, Leiterin der Tafel in Bad Hersfeld, sagt, dass man hoffe, auch in diesem Jahr von dem Geld ein Kühlfahrzeug kaufen zu können und damit das zweite, schon in die Jahre gekommene Fahrzeug zu ersetzen. „Die Tafelspiele sind ein wichtiger Beitrag zur Finanzierung der Tafelarbeit“, sagt Hemel.

Die Tafelspiele an zwei Abenden auszurichten bedeute zwar mehr Aufwand und mehr Kosten, allerdings könnten Veranstalter und Köche der kleineren Anzahl an Gästen so besser gerecht werden, erklärt sie.

In diesem Jahr sind für das mehrgängige Menü verantwortlich: Volker Friebe (Parkhotel zum Stern, Oberaula), Benjamin Kehl (Landhaus Kehl, Tann-Lahrbach), Jens Frank (Göbels Schlosshotel Prinz von Hessen, Friedewald), Björn Leist (BjörnsOx, Dermbach), Patrick Spies und Simon Reichmann. Die Speisen werden mit korrespondierenden Weinen serviert.

Helgo Hahn und seine Band werden für musikalische Unterhaltung sorgen, Moderatorin ist Kristina Marth.

Volker Friebe kam Ende der 1990er-Jahre nach Bad Hersfeld und war zunächst einige Jahre als Küchenchef in den Betrieben der Familie Kniese tätig. Seit mehr als sechs Jahren kocht Friebe nun schon in Oberaula. Hier interpretiert er traditionelle Regionale Gerichte neu – das Restaurant setzt auf Produkte von regionalen Erzeugern.

Benjamin Kehl kocht bereits in der vierten Generation im Betrieb seiner Familie. Das Landhaus Kehl liegt in der Rhön, nahe Tann. Seit 2012 ist Kehl Küchenchef. In der Zeit zwischen dem Abschluss seiner Ausbildung und der Rückkehr in den Familienbetrieb war Kehl in einigen renommierten Restaurants in ganz Deutschland tätig.

Seit zehn Jahren ist der gebürtige Bad Hersfelder Jens Frank nunmehr Küchenchef im Göbels Schlosshotel in Friedewald. Der ausgebildete Wellness-Gourmet-Koch und sein Team bieten in Friedewald regionale Spezialitäten an.

Björn Leist ist der Geschäftsführer der Rhöner Botschaft in Dernbach. „BjörnsOx“ ist ein Minirestaurant, wo Sternekoch Björn Leist und seine Frau Michelle ihren Gästen ein Überraschungsmenüs präsentieren. Im Mittelpunkt steht dabei das Fleisch des Rhöner Weideochsen. Unter dem Dach der Rhöner Botschaft führt Leist zudem ein Hotel, ein weiteres Restaurant und einen „HeimatMarkt“ für regionale Produkte.

Der gebürtige Eiterfelder Patrick Spies war einige Jahre Küchenchef im Restaurant „L’étable“ im Hotel zum Stern in Bad Hersfeld. Unter seiner Leitung wurde das Restaurant im Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet. Bald kocht der Eiterfelder gemeinsam mit Simon Reichmann in Fulda, wo sie ein Bistro und ein Restaurant eröffnen wollen. (Laura Hellwig)